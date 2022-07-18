رَابِطْ الاستعلام عن أسماء المرشيحن للقبول المبدئي فِيْ كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين

الاستعلام عن نتائج المرشح للقبول المبدئي فِيْ كلية الملك فهد الأمنية

وكانت الإدارة قد بدأت فِيْ استقبال طلبات الالتحاق بدورة تأهِيْل الضباط الجامعيين لحاملي شهادة البكالوريوس بتاريخ 19 ذو القعدة 1443 هـ، واستمر التقديم لمدة أسبوع.

رَابِطْ للاستعلام عن قبول طلبة كلية الملك فهد الأمنية للطلاب الجامعيين

يمكنك التحقق من نتائج القبول المبدئي للقبول فِيْ كلية الملك فهد الأمنية للخريجين ومعرفة ما إذا كنت من المرشحين للقبول للعام الدراسي 1444 بدخول المنصة أبشر للتوظيف .

شُروطْ القبول لكلية الملك فهد الأمنية للطلاب الجامعيين

أن يكون الطالب سعودي الجنسية والأصل. ويستثنى من هذا الشرط المواطن السعودي الذي نشأ خارج المملكة بسبب خدمة والده للبلاد.

أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوما عليه فِيْ جريمة مخلة بالشرف أو سبق الحكَمْ عليه بعقوبة قانونية.

أن يكون لائقا طبيا وأن يتم كشفه من قبل اللجنة الطبية.

يجب أن يكون ارتفاع مقدم الطلب 168 سم أو أكثر، ويجب أن يكون وزن مقدم الطلب متناسبًا مع المعايير التي تحددها اللائحة.

ألا يكون المتقدم لديه أي إعاقة أو مرض عقلي أو عقلي.

أن المتقدم غير متزوج من أجنبية.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات القانونية المطلوبة للتخصصات الجامعية التي تم الإعلان عنها كجامعة سعودية أو معادلة مقبولة لدى وزارة التعليم العالي بتقدير عام جيد.

لم يمر أكثر من عام على تخرجه.

أكَمْلوا دراساتهم الجامعية بشكل منتظم

أن يجتاز المتقدم اختبارات التقييم الجامعية

يجب ألا يكون المتقدم قد تم تعيينه فِيْ أي وظيفة عسكرية أو حكومية تخضع لنظام الخدمة المدنية.

ما هُو المعدل التراكَمْي المطلوب لكلية الملك فهد الأمنية للطلاب الجامعيين

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية بتقدير جيد على الأقل.

يجب عليك أيضًا اجتياز المقابلة الشخصية والشُروطْ الأخرى التي تحددها إدارة الجامعة وقت المقابلة.