رَابِطْ الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور كيفِيْة تحديث الضمان الاجتماعي 1443 برقم الهُوية

نعلم أنك تبحث عن رَابِطْ للرجوع إلى حالة الضمان الاجتماعي المطوَّر الذي توفره وزارة الموارد البشرية لك، لذلك سنبين خطوات الرجوع إلى رقم الهُوية، وكيفِيْة استخراج رقم التأمين، والتنفِيْذ. بعض الإجراءات عبر الإنترنت لتسهِيْل جميع إجراءات التسجيل والتحديث، وكذلك الأهلية الإلكترونية دون الحاجة إلى الذهاب إلى الفروع التابعة لمؤسسة الضمان.

رَابِطْ للتحقق من حالة الضمان الاجتماعي المطور

أتاحت حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة الاطلاع على حالة الضمان الاجتماعي التي تم تطويرها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “sbis.hrsd.gov”،

ولكي تتمكن من الاطلاع على حالة الضمان قبل تاريخ صرف المعاش، يتميز هذا الرَابِطْ بسهُولة إجراءات الاستشارة، بالإضافة إلى توفِيْر الوقت والجهد لجميع المستفِيْدين.

الاستعلام عن الضمان الاجتماعي برقم الهُوية

اتبع هذه الخطوات

أدخل موقعًا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الضغط على علامة التبويب خدمات الوزارة. اختر بوابة الخدمة الإلكترونية. أدخل رقم تعريف المستفِيْد وكلمة مرور، ثم اضغط إدخال. انقر فوق مربع حسابي، ثم املأ البيانات المحددة أمامك. اضغط على مربع الاستفسار وسيظهر لك معلومات حساب المستفِيْد.

استعلام عن رقم الضمان الاجتماعي

أدخل الموقع الرسمي للضمان الاجتماعي المطور. قم بتسجيل الدخول باستخدام رقم المعرف الخاص بك وكلمة المرور. أدخل صندوق الوارد ثم المعاش التأميني. انقر فوق حالة الخدمة. ستظهر سلسلة من البيانات على الشاشة، بما فِيْ ذلك رقم الضمان. أو يمكنك الاتصال برقم استشارة المؤسسة (8001222777) أو الاتصال بوزارة الموارد البشرية من خلال الرقم 19911.

كيف يتم تحديث الضمان الاجتماعي 1443 برقم الهُوية

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الوصول الوطنية باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك. تأكد من صحة البيانات (الاسم، لقب الأب، الجد، الأسرة، الجنس، الحالة الاجتماعية، الجنسية). أدخل البيانات اللازمة (نوع البريد، المنطقة، المدينة، الحي). أدخل رقم الهاتف المحمول للمستلم، ثم انقر فوق “التالي”. قم بتضمين المعلومات المصرفِيْة المطلوبة ورقم IBAN. أعد كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها إلى هاتفك المحمول. أجب على عملية التحقق. ستتلقى رسالة تفِيْد بأن عملية التحديث قد اكتملت.

كيف أتحقق من أهلية ضمان المطور

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية. انقر فوق معلومات المدفوع لأمره الجانبية. بدون رقم المستفِيْد ورقم الضمان. أدخل رمز التحقق. انقر فوق أيقونة العرض.

هل تم إيداع الضمان اليوم

تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالإبلاغ بتاريخ إيداع الضمان فِيْ حسابات المستفِيْدين، فِيْ نهاية كل شهر ميلادي، ويمكنك الرجوع من خلال الخطوات المذكورة أعلاه إلى وضعك فِيْ الضمان.

رَابِطْ التحقق من حالة الضمان الاجتماعي المطوَّر، والذي يمكنك من خلاله الاستفادة من جميع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية سواء كانت استشارات أو خدمات تسجيل.

استنتاج

قمنا بتضمين رَابِطْ للتحقق من حالة الضمان الاجتماعي الذي قمنا بتطويره فِيْ السطور المذكورة، بالإضافة إلى شرح لجميع الخطوات التي تساعدك على التحقق من الحالة والأهلية وتحديث بياناتك وأيضًا توضيح ما تم الإعلان عنه. تاريخ صرف الضمان.