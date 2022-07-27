رَابِطْ الاستعلام عن نتيجة شهادة الأساس السودان للعام الدراسي 2022 2022

تم اتخاذ الترتيبات لعقد المؤتمر الصحفِيْ لإعلان نتائج شهادة السودان الأساسية للصف الثامن للعام 2022-2022. التقى مدير التربية والتعليم بولاية الخرطوم الأستاذ الدكتور قريب الله محمد أحمد بمدير هِيْئة الإذاعة والتلفزيون بالدولة الدكتور يوسف الناير فِيْ غرفة المخرج وأكد مدير التربية والتعليم أن البث سيكون حصريا لهِيْئة الإذاعة والتلفزيون، وأوضح الأستاذ محمد البشير رئيس لجنة الامتحانات، أنه تم الانتهاء من تصحيح وة جميع النتائج، وسيتم تمريرها خلال ساعات قليلة عبر الرَابِطْ الرسمي للوزارة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الأساسية للسودان

يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الأساسية بولاية الخرطوم باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الموقع الرسمي لـوزارة التربية والتعليم السودان.

اختيار الاستفسار عن نتيجة شهادة التأسيس لعام 2022.

وادخل بيانات الطالب (الاسم، رقم المقعد).

واختيار اسم الدولة التي تنتمي إليها.

وعند النقر فوق بحث، ستظهر النتائج والنسبة المئوية للنتيجة.

نتيجة شهادة التأسيس

أعلنت ولاية نهر النيل، أمس، النتيجة الأساسية التي جاءت بنسبة نجاح بلغت 29٪، وهِيْ أعلى بنسبة 78٪ عن العام الماضي، حيث أعلنت الولاية أن 12 طالبًا حصلوا على الدرجة النهائية 280 مدرسة حكومية، و 426 مدرسة حكومية حصلوا عليها بنسبة 100٪. ، وحوالي 21 مدرسة مؤهلة لتصبح خاصة فقط فِيْ 100٪ من إجمالي 736 مدرسة خاصة.

النظام التعليمي بولاية الخرطوم

يتبنى السودان نظام 3.3.6 فتتكون المرحَلْة الابتدائية من 6 سنوات ثم ينتقل الطالب للمرحَلْة المتوسطة التي تتكون من 3 سنوات ثم ينتقل الطالب للمرحَلْة الثالثة والأخيرة المرحَلْة الثانوية العامة والتي تتكون من 3 سنوات، وهِيْ أهم مرحَلْة بالنسبة للطالب أن يحصل على الشهادة الأساسية التي تؤهله. بدأت الامتحانات بولاية الخرطوم فِيْ 22 مايو وانتهت فِيْ 30 مايو، وبلغ عدد الطلاب 237 ألف طالب وطالبة موزعين على 1221 مركز امتحان، وحشدت وزارة التربية والتعليم 26465 معلمًا للمراقبة، وتأمين الامتحانات بعدد 2744 معلمًا من عناصر الأمن بوزارة الداخلية فِيْ السودان، وما يعادل 3016 مدرسًا ومعلمًا متخصصًا فِيْ التصحيح شاركوا فِيْ التصحيح.