رَابِطْ التحويل بين المعاهد الازهرية 2022|| خطوات وشُروطْ التحويل عبر psm.gov.eg

رَابِطْ التحويل بين المعاهد الأزهريةفتحت المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، الأول من أغسطس، باب النقل بين معاهد الأزهر المختلفة فِيْ مصر، ومن الضروري معرفة المعلومات اللازمة حول كيفِيْة وضوابط التحويل.

شُروطْ التحويل المطلوبة

وضعت الوزارة عدة شُروطْ للموافقة على نقل الطالب من الجهة المحولة إلى الكيان الجديد، وإذا لم يتم استيفاء الشُروطْ، فلن يتم النظر فِيْ التحويل وسوف ترفض الجهة المحولة. يجب أن يكون مؤرخًا بتاريخ واضح، وللطلاب الذين رسبوا سابقًا فِيْ التعليم الأزهري الحق فِيْ التقدم لامتحان التعليم العام من الخارج (المنازل)، هنا يتم نقل الطالب من معاهد التعليم الأزهري والمدارس بإعلان تخرجك ( موافق عليه / فاشل) ويمكن أن تتم عملية النقل مباشرة من هنا تابعنا وسنخبرك ببقية التفاصيل فِيْ الفقرة التالية.

رَابِطْ التحويل بين المعاهد الأزهرية

كَمْا أشارت وزارة التربية والتعليم المصرية إلى أن التحويل يقتصر على الانتقال بين المراحَلْ الأساسية فقط فِيْ المعاهد الأزهرية والمدارس التابعة للوزارة وبالتحديد من الصف الثاني الابتدائي إلى طلاب الصف الثالث الإعدادي فِيْ المعاهد الأزهرية. إلى الفصول المناظرة فِيْ مدارس التربية، حيث اشترطت الوزارة على ولي الأمر تقديم أمر الطالب الذي يريد تحويل جميع البيانات المطلوبة للطالب، بما فِيْ ذلك توضيح سن القبول فِيْ المدرسة المحول إليها، فِيْ أمر الأزهر بالتحقق من تطبيق شرط السن على الطالب. بعد ذلك يتم ما يعرف بمناقشة العمر، والتي تجري فِيْ رياض الأطفال والصف الأول من المدرسة الابتدائية على الجانبين. كَمْا يشترط تحويل الطلاب من نموذج الأزهر أو المعاهد الخاصة إلى الفصول المناظرة فِيْ التعليم بأنواعه سواء مدارس لغات رسمية أو مدارس خاصة للغات لنجاح الطالب فِيْ اللغة الأجنبية الأولى، مثل بالإضافة إلى دراستهم فِيْ العلوم والرياضيات باللغة الأجنبية الأولى، ويجب أن يقضي الطفل عامين فِيْ مرحَلْة الرضيع قبل الالتحاق بالصف الأول بالمدرسة الابتدائية.