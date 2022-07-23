رَابِطْ التسجيل فِيْ الأمن العام 1444

رَابِطْ تسجيل السلامة العامة 1444 للسلامة العامة 1444 للباحثين عن عمل من النساء والرجال، وللتأكد من استيفاء جميع الشُروطْ المطلوبة للباحث عن العمل، سنعرف أدناه خطوات التسجيل فِيْ وَظْائِفْ السلامة العامة 1444.

رَابِطْ التسجيل لوَظْائِفْ السلامة العامة 1444

يمكنك التسجيل فِيْ وَظْائِفْ السلامة العامة باتباع الخطوات التالية

زيارة الموقع منصة أبشر لمقاولات الأمن العام.

انقر فوق الوَظْائِفْ المتاحة ثم اختر وظيفة جندي السلامة العامة.

ثم وافق على الشُروطْ والأحكام، ثم انقر فوق إرسال.

ثم أدخل رقم الهُوية الوطنية وتاريخ الميلاد مع اليوم والشهر والسنة الميلاديين.

ثم اكتب جنس مقدم الطلب، واختر الحالة الاجتماعية سواء كنت أعزب أو متزوج، وأدخل رقم هُوية الأب كَمْا فِيْ الصورة أدناه.

ثم أدخل رقم الوظيفة وانقر فوق موافق.

ثم أدخل البيانات من طلب الوظيفة بشكل صحيح.

ابدأ فِيْ ة المعلومات والبيانات التي أدخلتها مسبقًا، وانقر فوق التالي، ثم انقر فوق حفظ.

ثم أدخل بيانات التأهِيْل التعليمي للمستخدم، ثم انقر فوق عرض وتأكيد التطبيق.

شُروطْ التسجيل فِيْ الأمن العام للرجال

عربي.

نشأ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أو خارجها مع والديه العاملين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ الخارج.

حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

حسن السيرة والسمعة.

ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه فِيْ إحدى الوَظْائِفْ الخاضعة لنظام الخدمة العسكرية.

عدم طرد المتقدم من إحدى الكليات والمعاهد العسكرية.

ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبية.

عمر المتقدم من 17 إلى 40 سنة.

التغلب على جميع الشُروطْ المتعلقة بالوظيفة التي تقدم لها.

شُروطْ التسجيل فِيْ التأمين العام للمرأة