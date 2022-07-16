 التخطي إلى المحتوى

رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية الاجتماعية

كتب Userفي آخر تحديث
رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية الاجتماعية

رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور، نشرح للمهتمين بالتسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر، حيث يتساءل الكثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور، وهُو أحد البدائل والحَلْول الفعالة التي أتاحت الحكومة داخل الأراضي السَعُودِيْة، كوسيلة لمساعدة بعض الأفراد والعائلات المقيمة هناك، حيث يتم التسجيل فِيْ هذا النظام إلكترونيًا، وفِيْ حال قبول الطلب، سيتم دفع معاش شهري للمستفِيْدين تابعنا من خلال هذا المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مطور الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المتطور هُو أحد البرامج الموجهة لفئة معينة من السكان، حيث أن النظام موجه للأسر الأكثر احتياجا حتى يتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات التي يوفرها هذا النظام، كَمْا أنه يساهم فِيْ تحويل أفراد من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة. من خلال التعاون القائم بين وزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

تطوير رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي

تتطلب عملية التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المتقدم اتباع سلسلة من الخطوات يمكن تلخيصها فِيْ النقاط التالية

  • تسجيل الدخول مطلوب. رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي مطور الموجة على الإنترنت، من خلال منصة الحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.
  • يجب عليك الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.
  • انقر فوق خيار “إنشاء حساب جديد”.
  • تظهر عدة خيارات، اختر “حماية التقاعد”.
  • بمجرد إكَمْال هذه الخطوات، انقر فوق رمز تسجيل الدخول.
  • ابحث عن مكتب الضمان الأقرب إليك.
  • من الضروري تحديد الفئة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.
  • يجب تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.
  • يجب على مقدم الطلب قراءة جميع الشُروطْ والأحكام الموجودة على الموقع ومن ثم الموافقة عليها.
  • أخيرًا، انقر فوق خيار “إرسال”.
https//www.youtube.com/watchv=iXMN-h2sXUs

تطوير ارتباط الضمان الاجتماعي

ونتيجة لتزايد البحث عن رَابِطْ التسجيل من خلال النظام، وفرت الوزارة رَابِطْ يمكن من خلاله استكَمْال عملية التسجيل، ويمكن توضيحه من خلال ما يلي

  • رَابِطْ التسجيل sbis.hrsd.gov.sa.
  • يجب عليك اتباع جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

شُروطْ الضمان الاجتماعي للمطورين

فرضت وزارة الموارد البشرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سلسلة من الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها جميع الراغبين فِيْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي

  • يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.
  • وتستثنى عدة فئات منها غير السَعُودِيْة المتزوجة من سعودي.
  • وكذلك الأرامل غير السعوديات والمطلقات اللواتي لديهن أطفال سعوديون.
  • يستهدف هذا النظام أيضًا الأيتام والمعاقين غير القادرين على العمل أو كسب المال.
  • يشترط أن يكون دخل مقدم الطلب أقل من الحد الأدنى للأجور أي أقل من 1100 ريال سعودي.
  • يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أي ممتلكات ذات أصول ملموسة، مثل العقارات والسيارات وما إلى ذلك.
  • يشترط ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا فِيْ أي من دور رعاية المسنين أو المستشفِيْات الحكومية أو أي مؤسسة ترعاها الحكومة.

عقوبات مخالفة شُروطْ الضمان الاجتماعي المطوَّر

فرضت الوزارة غرامة مالية على من لم يلتزم بالشُروطْ التي يفرضها النظام، ونوضح ذلك من خلال ما يلي

  • يعاقب بغرامة 5000 ريال سعودي، أو السجن لمدة تصل إلى نحو ثلاثة أشهر، كل من يدفع الراتب ولا يعيل أسرته.
  • يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال سعودي أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة أو كليهما على كل من يتقاضى راتب الضمان الاجتماعي المطور وغير مؤهل لتحصيله.

يمكنك أيضًا استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطورة لمعرفة الدعم المستحق بعد إجراء عملية حسابية إلكترونية.