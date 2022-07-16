رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa منصة الدعم والحماية الاجتماعية

رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور، نشرح للمهتمين بالتسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر، حيث يتساءل الكثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور، وهُو أحد البدائل والحَلْول الفعالة التي أتاحت الحكومة داخل الأراضي السَعُودِيْة، كوسيلة لمساعدة بعض الأفراد والعائلات المقيمة هناك، حيث يتم التسجيل فِيْ هذا النظام إلكترونيًا، وفِيْ حال قبول الطلب، سيتم دفع معاش شهري للمستفِيْدين تابعنا من خلال هذا المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل.

مطور الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي المتطور هُو أحد البرامج الموجهة لفئة معينة من السكان، حيث أن النظام موجه للأسر الأكثر احتياجا حتى يتمكنوا من الاستفادة من جميع الخدمات التي يوفرها هذا النظام، كَمْا أنه يساهم فِيْ تحويل أفراد من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة. من خلال التعاون القائم بين وزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

أسئلة وأجوبة حول نظام الضمان الاجتماعي المطور.

للتسجيل فِيْ النظام https//t.co/QNwBc7qkCN pic.twitter.com/KEEGWlMwOa – خدمة العملاء (HRSD_Care) 20 نوفمبر 2022

تطوير رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي

تتطلب عملية التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المتقدم اتباع سلسلة من الخطوات يمكن تلخيصها فِيْ النقاط التالية

تسجيل الدخول مطلوب. رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي مطور الموجة على الإنترنت، من خلال منصة الحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

يجب عليك الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

انقر فوق خيار “إنشاء حساب جديد”.

تظهر عدة خيارات، اختر “حماية التقاعد”.

بمجرد إكَمْال هذه الخطوات، انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

ابحث عن مكتب الضمان الأقرب إليك.

من الضروري تحديد الفئة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

يجب تسجيل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

يجب على مقدم الطلب قراءة جميع الشُروطْ والأحكام الموجودة على الموقع ومن ثم الموافقة عليها.

أخيرًا، انقر فوق خيار “إرسال”.

تطوير ارتباط الضمان الاجتماعي

ونتيجة لتزايد البحث عن رَابِطْ التسجيل من خلال النظام، وفرت الوزارة رَابِطْ يمكن من خلاله استكَمْال عملية التسجيل، ويمكن توضيحه من خلال ما يلي

رَابِطْ التسجيل sbis.hrsd.gov.sa.

يجب عليك اتباع جميع الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

بيان صحفِيْ | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تمدد فترة التسجيل فِيْ نظام الضمان الاجتماعي المطور.https//t.co/ryyZfM1Viy pic.twitter.com/LGg6J4XuFK – المتحدث الرسمي باسم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (HRSD_SP) 23 أبريل 2022

شُروطْ الضمان الاجتماعي للمطورين

فرضت وزارة الموارد البشرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سلسلة من الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها جميع الراغبين فِيْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطوَّر، ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين.

وتستثنى عدة فئات منها غير السَعُودِيْة المتزوجة من سعودي.

وكذلك الأرامل غير السعوديات والمطلقات اللواتي لديهن أطفال سعوديون.

يستهدف هذا النظام أيضًا الأيتام والمعاقين غير القادرين على العمل أو كسب المال.

يشترط أن يكون دخل مقدم الطلب أقل من الحد الأدنى للأجور أي أقل من 1100 ريال سعودي.

يجب ألا يمتلك مقدم الطلب أي ممتلكات ذات أصول ملموسة، مثل العقارات والسيارات وما إلى ذلك.

يشترط ألا يكون مقدم الطلب مقيمًا فِيْ أي من دور رعاية المسنين أو المستشفِيْات الحكومية أو أي مؤسسة ترعاها الحكومة.

عقوبات مخالفة شُروطْ الضمان الاجتماعي المطوَّر

فرضت الوزارة غرامة مالية على من لم يلتزم بالشُروطْ التي يفرضها النظام، ونوضح ذلك من خلال ما يلي

يعاقب بغرامة 5000 ريال سعودي، أو السجن لمدة تصل إلى نحو ثلاثة أشهر، كل من يدفع الراتب ولا يعيل أسرته.

يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال سعودي أو بالسجن لمدة تصل إلى سنة أو كليهما على كل من يتقاضى راتب الضمان الاجتماعي المطور وغير مؤهل لتحصيله.

يمكنك أيضًا استخدام حاسبة الضمان الاجتماعي المطورة لمعرفة الدعم المستحق بعد إجراء عملية حسابية إلكترونية.