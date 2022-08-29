رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa وحاسبة الدعم الجديدة، أطلقت وزارة الموارد الإجتماعية برنامج جديد في السعودية، والذي يقوم بتقديم الكثير من المساعدات للإسر المستورة والمحتاجة بهدف العيش بعيشة كريمةن وهو نظان الضمان الإجتماعي المطور، والذي يمكن من خلالة التسجيل المواطنين السعوديين، وفق شروط محدودة، ويمكن التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور من خلال الموقع sbis.hrsd.gov.sa .

تطوير رَابِطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي

تلقى الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية على منصة التدوين المصغر “تويتر” استفساراً عن أهمية وضرورة تسجيل المستفِيْدين من الضمان القديم فِيْ الضمان الاجتماعي الجديد، وأوضح الحساب أنه لا يوجد انتقال تلقائي من من الضمان الاجتماعي القديم إلى الضمان الجديد، حيث يجب على جميع المستفِيْدين من الضمان السابق التسجيل لدى رَابِطْ لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدةوأبرزت الوزارة ضرورة التسجيل فِيْ المنصة الجديدة لوجود تباين كبير فِيْ البيانات والمعلومات المطلوبة بين المنصتين، وأشار فريق الدعم الفني للضمان إلى أن التسجيل على منصة الضمان الجديدة لا يزيل المستفِيْد من المنصة الحالية. برنامج.

كيفِيْة التسجيل للحصول على ضمان المطور

تتابع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الأشخاص المسجلين فِيْ نظام التأمين الجديد، كَمْا تتابع الأشخاص الذين لا يستطيعون التقديم عبر الإنترنت على منصة الحماية والدعم الاجتماعي حتى يتمكنوا من التسجيل فِيْ نظام الضمان سيتمكن المطور ومن خلال الخطوات التالية من تسجيل ضمان جديد مطور بالكامل إلكترونيًا

انتقل إلى رَابِطْ موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. انقر فوق الخيار لإنشاء حساب جديد. انتقل إلى علامة التبويب الخدمات الإلكترونية. انقر على أيقونة خدمة معاشات الضمان الاجتماعي المتقدمة. سجل جميع البيانات المطلوبة فِيْ المربعات المخصصة لذلك. تحقق من البيانات المدخلة وتأكد من صحتها. يقوم النظام بإرسال رسالة قبول أو رفض للطلب مع توضيح السبب فِيْ حالة الرفض.

شُروطْ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور

يشترط فِيْ المستفِيْد أن يكون سعودي الجنسية، باستثناء فئات معينة من الجنسية. الإقامة الدائمة داخل المملكة. أن لا يزيد الدخل عن الحد الأدنى المحسوب لمعاش الضمان (1100 لرب الأسرة، 550 ريال للفرد فِيْ الأسرة المستفِيْدة). الأهلية للحصول على الدعم تتطلب أن المستفِيْد من المعاش ليس لديه أصول عالية القيمة. فِيْ حال وجود أكثر من عائلة للمعال يصرف المعاش لكل أسرة على حدة. كون المستفِيْد ضيفًا فِيْ أحد النزل التي ترعاها الحكومة السَعُودِيْة يحرمه من المعاش. يشترط النظام استيفاء المستفِيْد للمتطلبات المتعلقة بخدمات التعليم والخدمات الصحية وتطعيم الأطفال. التزام المستفِيْد ببرامج التوظيف والدورات التدريبية للقادرين على العمل فِيْ أسرة المستفِيْد.

ما هِيْ الفئات المستثناة من شرط الجنسية السَعُودِيْة فِيْ شُروطْ الأهلية للضمان المطور

غير سعودية متزوجة من سعودي. غير السَعُودِيْة مطلقة أو أرملة ولديها أبناء يحملون الجنسية السَعُودِيْة. أبناء المطلقة وأبناء الأرملة السَعُودِيْة من زوج غير سعودي. الأيتام وذوي الإعاقة والأرامل والأيتام من حملة بطاقات النقل سارية المفعول.

ضوابط إضافِيْة فِيْ ضمان المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر موقع تويتر، صلاحية إضافة متابع فِيْ الضمان الاجتماعي المطور أثناء قيام مقدم الطلب بدراسة الطلب للتحقق من استيفائه للشُروطْ. الأهلية والمعاش التقاعدي.وكشفت الوزارة عن إمكانية إلغاء الاشتراك أو إضافة تابع بعد صدور نتائج الأهلية عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية للضمان والذهاب إلى أيقونة الملف الموحد وكذلك سحب الطلب وإعادة التسجيل من خلال المنصة بعد مرور 24 ساعة. تم الاجتياز بنجاح.

كيفِيْة احتساب معاش الضمان الاجتماعي المطور

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتبنى آلية الاحتساب معاش التأمين المطوَّر وفق عدة معايير يمكن من خلال هذه المعايير معرفة قيمة المعاش التقديري للأشخاص الطبيعيين المستفِيْدين من المعاش، حيث أن حساب رواتب الضمان المطورة يرتكز على عدة عوامل

يؤثر الدخل الإجمالي للأسرة المتقدمة على قيمة المعاش. يتم خصم 50٪ من إجمالي الراتب، ثم يضاف 50٪ إلى إجمالي الدعم الحكومي، سواء كانت تدعم برنامج حساب المواطن أو Arena أو البرامج الحكومية الأخرى التي تحصل عليها الأسرة المستفِيْدة، ولكن من هذه النقطة برامج الأفراد . بقدرات خاصة وبرنامج مساند. يقارن النظام إجمالي الدخل المحسوب مع الحد الأدنى المحسوب لمعاش الضمان الاجتماعي حسب الاستحقاق الشهري المعتمد من الوزارة بناءً على عدد أفراد الأسرة المتقدمين.

عقوبات الضمان الاجتماعي للمطورين

يحدد النظام عقوبات المخالفِيْن فِيْ النظام الأمني ​​المتطور، وتنقسم عقوبة رب الأسرة “المعيل” لعدم إنفاق معاش الضمان المتطور على من يعولهم على النحو التالي

معاقبة المعيل بغرامة تصل إلى 5000 ريال سعودي. الحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. يحدد النظام العقوبة للأشخاص الذين حصلوا بطريقة غير مشروعة على معاشات تقاعدية من الضمان فِيْ النقاط التالية

عقوبة السجن تصل إلى 12 شهرا كحد أقصى. غرامة مالية تصل إلى 10000 ريال سعودي. كَمْا حدد النظام عقوبة بعض الحالات بكلتا العقوبتين.



تطوير ضوابط تسجيل الضمان الاجتماعي.

التسجيل الإلكتروني من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية سهل وبسيط ولكنه يتطلب إرفاق مستندات وأوراق محددة حسب الفئة المستهدفة التي يتقدم إليها المواطن، وفِيْما يلي عرض للأوراق المطلوبة وقت التقديم على المتقدم. معاش الضمان الاجتماعي

لطلب معاش باسم العائلة، يطلب رب الأسرة جميع بيانات الأقارب على حدة لكل فرد من أفراد الأسرة. قم بتقديم هُوية مقدم الطلب إذا لم تكن تحمل الجنسية السَعُودِيْة. إرفاق مستندات الإعاقة إذا كان المستفِيْد من ذوي الإعاقة.

تم تطوير استعلام أهلية الضمان الاجتماعي

تنشر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أحقية القيمة المطورة بشكل دوري ومستمر، حيث تقوم الجهات المختصة بدراسة طلبات المتقدمين عبر البوابة الإلكترونية للضمان، ويتلقى مقدم الطلب رسالة نصية عبر الهاتف لإبلاغ الوزارة بالكشف عن الأسباب التي قد تؤثر على عدم أحقية المتقدمين بضمان التقاعد الجديد، وفِيْما يلي ملخص لهذه الأسباب

يجوز رفض طلب المعاش التقاعدي لمقدم الطلب إذا تجاوز دخله الشهري الحد الذي يمنع الاستحقاق. إذا كان طالب المعاش فِيْ السجن. الإقامة خارج المملكة العربية السَعُودِيْة لمدة تزيد عن 12 شهرًا. يمتلك المتقدم أكثر من سيارة. إذا كان لدى مقدم الطلب أكثر من عاملين منزليين، فسيتم استبعاده من الحق فِيْ المعاش.

تم تطوير رقم الضمان الاجتماعي

توفر وزارة الموارد البشرية عدة طرق لتسهِيْل التواصل بين المواطنين فِيْ المملكة وفريق رعاية المستفِيْدين بالوزارة، من خلال أرقام الاتصال والبريد الإلكتروني والحسابات الرسمية للوزارة على شبكات التواصل الاجتماعي. وفِيْما يلي شرح لكيفِيْة الاتصال بالوزارة

يتلقى رقم هاتف الضمان المطور مكالمات من مستفِيْدي الضمان من الساعة 700 صباحًا حتى 1100 مساءً من خلال الرقم المجاني الموحد 19200220301 والرقم المختصر 19911.

رَابِطْ خدمة الصوت المسموع – يمكنك إرسال بريد إلكتروني إلى [email protected]

التواصل عبر الشبكات الاجتماعية فِيْسبوك. منصة تويتر.



تم تطوير حاسبة الضمان الاجتماعي

توفر منصة الضمان الاجتماعي الجديدة، من خلال موقع الحماية الاجتماعية والدعم، رَابِطًْا مباشرًا حاسبة ضمان المطور لمعرفة القيمة التقديرية للمعاش والتي من خلالها يمكن للمستفِيْد استخراج الرقم التقريبي لقيمة الراتب التقاعدي المطوَّر، حيث يطلب الموقع إدخال بعض البيانات المتعلقة بدخل العائل ومن يعولهم، لذلك يجب الحرص على ذلك. تؤخذ لإدخال البيانات المطلوبة لضمان الحصول على حساب معاش الضمان الاجتماعي المطور بشكل صحيح.

يمكن التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور وذلك من خلال الدخول الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن ثم النقر على لإنشاء حساب جديد، وإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، وفق شُروطْ التقديم على معاش الضمان المتطور