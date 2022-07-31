رَابِطْ التسجيل فِيْ جداره 1444 تقديم على الوَظْائِفْ التعليمية منصة مسار masar

نقدم رَابِطْ التسجيل على الحائط الخاص بك 1444 من خلال منصة مسار للتقدم للوَظْائِفْ فِيْ وزارة التربية والتعليم، حيث أعلنت الوزارة عن توفر 11547 وظيفة تعليمية لكلا الجنسين رجال ونساء. رتبة مدرس ممارس، وبدأت منصة مسار فِيْ تلقي طلبات الحصول على وَظْائِفْ تعليمية عندما يحين الوقت. فِيْ تمام الساعة التاسعة صباح اليوم السبت، وبسبب الضغط الكبير من الراغبين فِيْ الالتحاق بوَظْائِفْ تعليمية، قد تواجه مشكلة فِيْ تنزيل برنامج الحائط الخاص بك لتسجيل جديد، تقدم على وَظْائِفْ تعليمية رسمية 1444 عبر منصة مسار.

رَابِطْ التسجيل على الحائط الخاص بك 1444

أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم خلال عام، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السَعُودِيْة.انا كنتهناك عدة وَظْائِفْ متاحة فِيْ نظام العقود الرسمية للتعيين فِيْ رتبة مدرس ممارس للعام الدراسي الجديد 1444 هـ، وقد بلغ عدد الوَظْائِفْ المعلن عنها 11547 وظيفة لكلا الجنسين.

يتم تعيين من يتم قبولهم فِيْ الوَظْائِفْ التي يتم استدعاؤها بعد إجراء عمليات الاختيار والمفاضلة بين المتقدمين بدرجة المعلم الممارس، وهُو أي شخص استوفى شُروطْ الحصول على هذه الدرجة وبدأ بممارسة وَظْائِفْه ومسؤولياته.، ويحتل هذا الصف المرتبة الثالثة فِيْ سلم الأجور للوَظْائِفْ التعليمية.

يفتح برنامج جدارا 3 الباب أمام تسجيل الأعمال التربوية من الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الثاني من محرم 1444 م. ج، الموافق 31 يوليو 2022 د. م، وتستمر منصة مسار فِيْ استقبال الطلبات لمدة أسبوع كامل. حتى انتهاء التسجيل فِيْ وَظْائِفْ التعليم الساعة الثانية عشرة صباح الأحد 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م

أكدت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فتح باب التسجيل للأعمال التعليمية من خلال نظام جدارا على منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. أولئك الذين يرغبون فِيْ الحصول على رَابِطْ لتقديم أعمال تعليمية يمكنهم القيام بذلك. من خلال ما يلي

رَابِطْ التسجيل على الحائط الخاص بك 1444 (الخدمات الإلكترونية).

شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية 1444

يجب على جميع المتقدمين، رجالاً ونساءً، التحقق من توافر شُروطْ شغل الوَظْائِفْ التدريسية للتعيين لدرجة المعلم الممارس، وهِيْ كالتالي

حاصل على درجة البكالوريوس على الأقل فِيْ مجال التخصص. انطباق شُروطْ الوَظْائِفْ التدريسية. عند الحصول على شهادة جامعية خارج المملكة، يجب أن تكون معتمدة من وزارة التربية والتعليم. الوصول إلى المستوى والشُروطْ المهنية المطلوبة لممارسة مهنة التدريس. الحصول على الشهادة الجامعية بانتظام، ويمكن استبعاد هذا الشرط فِيْ حالة عدم وجود خريجين منتظمين، بشرط أن تكون الدرجة والتخصص مناسبين للتدريس. أن يكون المتقدم حاصلاً على دبلوم تعليمي مدته سنة واحدة على الأقل، وأن يكون من جامعات سعودية أو غير سعودية “بشرط مطابقة الوزارة”. الحصول على رخصة مهنية.

وبالمثل، يجب ألا يكون مقدم الطلب قد فصل من خدماته لأسباب تأديبية أو فصل من مهنة التدريس لأي سبب من أسباب الطرد، كَمْا يتم استبعاد حالات المرض التي تم شفاؤها بعد التحقق منها بتقرير طبي من الجهة الطبية المختصة. ويمكن التقديم على وزارة التربية والتعليم باتباع رَابِطْ التسجيل الموجود على جدارها 1444 طريق.