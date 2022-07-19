رَابِطْ التسجيل فِيْ كلية التقنية بوابة قبولي بدء تسجيل البكالوريوس 1444

السؤال عن مواعيد وطريقة التسجيل فِيْ كلية التكنولوجيا 1444-2022 موضوع مهم جدا يطرحه العديد من الطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، واليوم نتحدث عن أهم تفاصيل التسجيل ومواعيده. التسجيل فِيْ الكلية التقنية وكيفِيْة إلغاء القيد فِيْ الكلية التقنية.

مواعيد التسجيل فِيْ الكلية التقنية 1444/2022

أعلنت المؤسسة الرسمية عن مواعيد التقديم للكلية التكنولوجية وقسمتها إلى ثلاث مراحَلْ هِيْ

تبدأ مواعيد التسجيل فِيْ برنامج بكالوريوس استكَمْال الدراسة من يوم الأحد 17 يوليو 2022 وتستمر حتى 21 يوليو 2022 م الموافق الخميس.

وصلت مواعيد التسجيل فِيْ دبلوم الكليات التقنية يوم الأحد 24 يوليو وتستمر حتى الخميس 28 يوليو 2022 م.

كَمْا وصلت مواعيد التسجيل للدبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والثانوية يوم الأحد 24 يوليو 2022 حتى 28 يوليو 2022 م.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

إذا كنت ترغب فِيْ الالتحاق بالمؤسسة العامة للتدريب للتسجيل فِيْ 1444 Technological College، يمكنك اتباع الخطوات التالية

فِيْ البداية تقوم بالتسجيل رَابِطْ للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني.

ثم تدخل نافذة البوابة وتضغط على تسجيل.

أنت تكتب أيضًا جميع بياناتك الشخصية، وهِيْ رقم الهُوية. ونوع الهُوية. يمكنك أيضًا كتابة رقم الهاتف أو الهاتف المحمول وسنة الميلاد. أنت تكتب بريدك الإلكتروني أيضًا.

ثم تأتي خطوة كتابة رمز التأكيد.

أنت تقر أيضًا أن مقدم الطلب مسؤول عن جميع البيانات التي أدخلتها وأنها صحيحة.

لذلك اخترت التسجيل.

شُروطْ الالتحاق بكلية التكنولوجيا

فِيْ حالة رغبتك فِيْ التقدم للالتحاق بكلية التكنولوجيا، يجب أن تستوفِيْ مجموعة من الشُروطْ المهمة، وهِيْ كالتالي

يجب أن يكون لديك دبلوم الكلية التقنية أو ما يعادلها.

يجب أن تكون أيضًا مواطنًا سعوديًا.

يجب أن تكون أيضًا طالبًا جامعيًا أو مستمرًا فِيْ نفس البرنامج الذي ترغب فِيْ التقدم إليه.

أيضًا، لا يمكنك التقدم بطلب للحصول على برنامج متزامن فِيْ نفس الفترة.

لا يمكن التقديم إذا كنت موظفًا ما لم تحصل على موافقة من صاحب العمل بأنك حر فِيْ التدريب.

هنا انتهى الحديث عن كيفِيْة التقدم للالتحاق بالكلية التقنية 1444-2022، وقد ذكرنا لكَمْ جميع التفاصيل المهمة لمواعيد وطريقة وشُروطْ التقديم للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بمملكة المملكة العربية السَعُودِيْة. عربي.