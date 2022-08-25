رَابِطْ التسجيل فِيْ نظام نور ١٤٤٤ه‍ بالخطوات بعد التحديثات الجديدة، يعد نظام نور من اهم واكبر الانظمة البارزة في المملكة العربية السعودية، والتابعة الى وزراة التربية والتعليم، حيث يعد هذا النظام من الأنظمة التي تسهل على المعلمين والطلاب وأولياء الأمور كافة الأمور والخدمات، حيث تقدم العديد من الخدمات بشكل الإلكتروني، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد، مما يتسائل الكثير عن رَابِطْ التسجيل فِيْ نظام نور ١٤٤٤.

رَابِطْ التسجيل فِيْ نظام نور 1444 هـ

أتاحت لك وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة موقعًا رسميًا يسمى نظام الانارة للطلاب الجدد للتسجيل فِيْ وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، تتم عملية التسجيل عن طريق إدخال هذا الرَابِطْ (noor.moe.gov.sa) بالإضافة إلى كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة، وكذلك تحميل المستندات لإتمام عملية التقديم.

خطوات التسجيل فِيْ نظام نور برقم DNI

بادئ ذي بدء، يجب عليك تسجيل الدخول ارتباط نظام الضوء (noor.moe.gov.sa).

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل رقم الهُوية المسجل فِيْ النظام.

أدخل رمز التحقق الظاهر.

اضغط على زر البحث.

نختار القسم التربوي، الصف، اسم المدرسة.

أدخل بريدك الإلكتروني وتحقق من بياناتك.

اكتب كلمة المرور الجديدة وأعد كتابتها.

انقر فوق حفظ.

مكتمل قم بتسجيل الدخول إلى نظام نور أدخل رقم المعرف الجديد وكلمة المرور واضغط على Enter.

أدخل رقم المعرف الجديد وكلمة المرور واضغط على Enter. جميع الخدمات التي تريدها متاحة لك، ويتم تحديد الخدمة المطلوبة مع تنفِيْذ جميع الخطوات.

كيفِيْة تسجيل الدخول إلى ولي الأمر فِيْ نظام نور

يمكننا اتباع الخطوات التالية للقيام بذلك تسجيل دخول الوالدين إلى نظام نور بريد الكتروني

انتقل إلى الموقع عبر موقع نظام نور noor.moe.gov.sa.

أدخل اسم المستخدم بجوار كلمة المرور.

سجل بشكل صحيح رمز التحقق أمامك.

انقر فوق تسجيل الدخول، وها هُو رَابِطْ لنتائج نظام نور 2022.

المستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب فِيْ نظام نور



صورة لقاحات وتحصينات ضد فِيْروس كورونا وأمراض أخرى.

شهادة الميلاد.

نسخة من عقد إيجار السكن إذا كنت مستأجراً.

نسخة من سجل الأسرة أو الإقامة.

نسخة من سند الاقامة الحالي.

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية الفترة الأخيرة بتحديث موقع نظام نور، حيث يمكن التسجيل رَابِطْ التسجيل فِيْ نظام نور ١٤٤٤ه‍ noor.moe.gov.sa.، ومن ثم القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.