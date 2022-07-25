رَابِطْ التسجيل “قبولي 1444” مَوعِد تقديم الكلية التقنية بوابة القبول الإلكترونية للتدريب التقني

رَابِطْ التسجيل والتقديم لكلية التكنولوجيا فِيْ رَابِطْ بوابة القبول التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني “كابولي“ مَوعِد التقديم والتسجيل للجامعات والكليات السَعُودِيْة المتاحة، ومواعيد التقديم المعلنة من خلال إدارة التدريب التقني والمهني فِيْ الرياض وجيزان وجدة والتأيق ومكة المكرمة والأحساء والمدينة المنورة والعديد من المناطق. تم الإعلان فِيْ وكالة الأنباء السَعُودِيْة SPA.gov.sa، حيث تم الإعلان عن افتتاح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الإلكترونية للطلاب والطالبات الراغبين فِيْ التقديم والتسجيل فِيْ الجامعة. برامج دبلوم الكليات التقنية وفروعها المتناثرة فِيْ منشآت التدريب بمختلف مناطق المملكة.

رَابِطْ التسجيل “قبولي 1444” مَوعِد تقديم الكلية التقنية للبوابة الإلكترونية للقبول فِيْ التدريب الفني

وتجدر الإشارة إلى أن الالتحاق بالكلية التقنية للعام الحالي 2022 متاح حاليًا لطلبة الثانوية العامة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وكذلك التحاق خريجي المعاهد الصناعية الثانوية وخريجي الهندسة المعمارية والبناء. وأوضح الفصل الدراسي الأول التدريبي للعام التدريبي القادم 1444، كَمْا صرح بذلك محمد بن صالح الماتين مدير إحدى الأقسام، أن التسجيل يمدد ويستمر وفق المواعيد التالية.

مواعيد التسجيل فِيْ الكلية التقنية 2022

وتجدر الإشارة إلى أن الكلية التقنية بالطائف للرجال قد أعلنت عن مواعيد التقديم للقبول فِيْ برنامج الدبلوم الصباحيللفصل الدراسي الأول من التدريب عام 1444، فِيْ التخصصات التالية

إلكترونيات. القوى الكهربائية الشبكات دعم فني . إنتاج. محركات. هندسة معمارية. مدني. الفضاء. إدارة المكاتب. محاسبة. تسويق. لمزيد من المعلومات والتفاصيل، قم بزيارة الارتباط بجميع أقسام التدريب المهني والتقني فِيْ جميع مناطق المملكة المتحدة.

مواعيد التقديم والتخصصات المتاحة لدبلوم كلية التكنولوجيا

اعلنت الادارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض عن بدء تطبيق واستقبال طلبات التسجيل الالكتروني للدبلوم الصباحي فِيْ الكليات التقنية للبنات فِيْ محافظات المنطقة وكذلك فتح باب التسجيل والتسجيل. طلب الحصول على دبلومات من المعاهد الصناعية والعمارة والبناء والبرامج القصيرة فِيْ منطقة الرياض، كَمْا تم استلام طلبات التسجيل والتقديم، والحصول على الدبلوم المسائي فِيْ الكليات التقنية للبنين والبنات بالمنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض أعلنت أن التسجيل سيكون متاحًا للراغبين فِيْ التقديم من خلال رَابِطْ بوابة Qobi للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. تشمل بوابة القبول الموحد لطالبات منطقة الرياض الجامعات التالية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جامعة الملك سعود.

جامعة الأميرة نورة.

جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية.

كلية تقنية. وتجدر الإشارة إلى ما أشارت إليه الهِيْئة الإشرافِيْة للقبول الإلكتروني الموحد، ووصول الإذن للطلاب وحثهم على معرفة وة جدول التقديم، وقواعد وإجراءات القبول والتخصصات المتاحة من خلال بوابات الدخول الموحدة الخاصة بيبوابة القبول الموحد للطالبات وبوابة القبول للطالبات بالرياض. الالتحاق بالكلية التقنية بجازان أعلنت الكلية التقنية بجازان عن فتح باب التسجيل والتقديم لبرنامج الدبلوم الصباحي والمساء للفصل التدريبي الأول للعام التدريبي 1444 هـ. فترة بداية ونهاية الالتحاق بالكلية التقنية بجازان. وأشار أحمد بن داهش الدربشي عميد الكلية إلى أن الطلب مدته 5 أيام فِيْ قسم حماية البيئة وكذلك فِيْ أقسام الإدارة المكتبية والطاقة الكهربائية وشبكات الحاسب والإنتاج الميكانيكي وميكانيكا السيارات. استمارة التقديم من خلال موقع القبول الموحد، مع إضافة أنه يجب إدخال البيانات وطباعتها بشكل صحيح. فِيْما يتعلق بنتيجة القبول، سيتم إرسال طلب القبول برسالة نصية قصيرة إلى أرقام المتقدمين لتنفِيْذ الإجراءات المطلوبة فِيْ مقر المدرسة، مع مراعاة أنه سيتم قبول المتقدم بعد اجتياز معايير المفاضلة.

وتجدر الإشارة إلى تصريحات المهندس جميل بن سعيد عسلي عميد الكلية، بأن فترة القبول والتسجيل الإلكتروني ستبدأ صباح يوم الأحد 25 ذي الحجة وستستمر حتى الساعة 12 ظهراً الخميس المقبل الموافق 29 من الشهر الجاري. ذي الحجة، من خلال رَابِطْ بوابة القبول، وبمجرد اكتمال عملية التسجيل، ستبدأ عملية التسجيل فورًا فِيْ عملية اختيار المسجلين، بشرط إرسال رسائل نصية إلى المقبولين فِيْ عملية القبول النهائية. سيتم تنفِيْذه وفق قواعد استكَمْال الطاقة الاستيعابية التي تتم وفق معايير التمايز المعتمدة وشُروطْ 60٪ للشهادة الثانوية و 40٪ لتخصصات اختبار المهارات فِيْ 12 تخصصاً هِيْ متاح للدبلوم فِيْ الجامعة على النحو التالي

تسويق.

إدارة سطح المكتب.

محاسبة.

القوى الكهربائية

التكنولوجيا المدنية، التكنولوجيا المعمارية.

إدارة الفندق.

سياحة و سفر.

الإنتاج التكنولوجي.

ميكانيكي السيارات.

التبريد والتكييف.

التخصص فِيْ السلامة والصحة فِيْ العمل.

مَوعِد التسجيل لدبلوم الكلية التقنية “ذكور وإناث” صباحاً ومساءً

يبدأ الشحن الأحد 25 ذي الحجة 1443، الموافق 24 يوليو 2022.

آخر مَوعِد للتقديم الخميس 29 ذو الحجة 1443 الموافق 28 يوليو 2022.

شُروطْ الالتحاق بالكلية التقنية

أن يكون المسجل سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الشخص الذي يرغب فِيْ التسجيل حاصلاً على الدرجة الأكاديمية المطلوبة.

شريطة ألا تتجاوز المدة من تاريخ الحصول على اللقب خمس سنوات.

يجب ألا يتجاوز عمر الشخص الذي يرغب فِيْ التسجيل ثلاثين عامًا.

يجب أن تجتاز اختبارات القدرات العامة من مركز القياس الوطني.

بوابة القبول رَابِطْ الكلية التقنية دخول مستخدم جديد

يجب عليك أولا تسجيل الدخول إلى رَابِطْ مستخدم جديد للتسجيل فِيْ بوابة القبول فِيْ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يتم قبولي ثم تعبئة البيانات التالية.

وبذلك نكون قد استعرضنا مع طلابنا جميع بيانات التقديم والتسجيل للكلية التقنية 1444 من خلال رَابِطْ القبول بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كَمْا قمنا بة المواعيد التفصيلية لفتح التسجيل والقبول فِيْ جميع البرامج التدريبية. . وكذلك مَوعِد إتمام التسجيل وإغلاق باب التقديم والشُروطْ اللازمة التي يجب على المتقدمين استيفاؤها.