رَابِطْ التقديم إلى الوَظْائِفْ التعليمية بنظام التعاقد 1443 إليكَمْ الخطوات بالتفصيل

تم الإعلان رسميًا عن إتاحة فرصة التقديم على وَظْائِفْ تعليمية بنظام التوظيف رسميًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، مما زاد من معدل البحث لمعرفة الرَابِطْ وخطوات التقديم، وتم تحديد وقت محدد للعرض. وطريقة الاختيار التي ستحددها المفاضلة بين الوَظْائِفْ التي تحددها الوزارة، وسنعرض لكَمْ تفاصيل مختلفة عن 11547 وظيفة فِيْ نظام التقاعد.

تخصصات العمل التدريسي

تم تحديد المهن التي تم قبول المتقدمين لها، وهذه المهن هِيْ كَمْا يلي

درجة علم الأحياء.

تخصص فِيْزياء.

هُو متخصص فِيْ الكيمياء.

تخصص فِيْ اللغة الإنجليزية والرياضيات.

التخصص فِيْ المهارات الرقمية.

تخصص فِيْ إدارة الأعمال.

متطلبات الوظيفة التعليمية

تم الإعلان رسميًا عن بعض متطلبات الوَظْائِفْ التدريسية التي يجب على المعلمين استيفاؤها عند التقدم لوَظْائِفْ التدريس بموجب نظام العقد، وهذه المتطلبات هِيْ كَمْا يلي

يجب أن يستوفِيْ المتقدم الشُروطْ المحددة للوَظْائِفْ التعليمية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة جامعية فِيْ أحد التخصصات المعلن عنها.

تحقيق معايير ممارسة مهنة التعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

تقديم معادلة فِيْ حال حصولك على شهادة جامعية خارج المدرسة الثانوية.

آخر مَوعِد للتقدم لشغل وَظْائِفْ التدريس

تم الإعلان عن آخر مَوعِد للتقديم على الوَظْائِفْ التعليمية الشاغرة، حيث تم فتح 11547 وظيفة شاغرة، وفقًا للائحة التنفِيْذية المحددة التي تهدف إلى استثمار الموارد البشرية وتطويرها لتحقيق رؤية 2030، والتاريخ الذي سيتم فِيْه فتح التطبيق. فِيْ 2/1/1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022، لذلك لم يتبق سوى يومان لفتح التطبيق، وسيستمر التطبيق حتى 9/1/1444 هـ، الموافق 7 أغسطس 2022. 2022. .

رَابِطْ للتقدم لوَظْائِفْ التدريس عن طريق نظام التوظيف

أما بالنسبة لرَابِطْ التطبيق، فِيْتم عن طريق الدخول مباشرة إلى بوابة جدارا الالكترونيةوقم بتسجيل الدخول إلى الموقع من خلال حساب الوصول الوطني الموحد، ثم قم بإضافة البيانات الصحيحة المطلوبة لتسجيل التطبيق، وفِيْ النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.