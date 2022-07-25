رَابِطْ التقديم على الامن العام للنساء 1443 لرتبة جندي لحاملي الثانوية العامة او ما يعادلها| شُروطْ القبول والتسجيل فِيْ الأمن العام

سنتحدث اليوم عن خطوات التقدم لشغل وَظْائِفْ الأمن العام للسيدات 1443، والتي تزداد بآلاف الراغبات فِيْ الالتحاق بمناصب الأمن العام، بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن إمكانية ذلك. من استلام التسجيل والقبول فِيْ الأمن العام برتبة مجند للسيدات الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، ولمزيد من التفاصيل حول القبول والتسجيل فِيْ وَظْائِفْ الأمن العام للكادر النسائي والوثائق المطلوبة سنخبرك بذلك. لهم مع الأسطر التالية على موقعنا.

طلب فِيْ وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة 1443

وبحسب ما تم الإعلان عنه عبر صفحة الأمن العام الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول فتح باب التقديم لشغل وَظْائِفْ الأمن العام عبر منصة توظيف أبشر، وهِيْ المحطة الواحدة لكل شيء وظيفِيْ حكومي، والتي من المقرر أن استقبال الطلبات التي تبدأ يوم السبت 12-1443 هـ فِيْ التسجيل ومن المقرر أن يستمر يوم الخميس الموافق 12/29/1443 هـ.

ما هِيْ شُروطْ التقديم على وَظْائِفْ الأمن العام برتبة مجندة للنساء

أما بالنسبة لشُروطْ الالتحاق والتسجيل فِيْ وَظْائِفْ الأمن العام للنساء ذوات الرتبة العسكرية فقد تم توضيحها فِيْ البيان الرسمي الذي تضمن بعض الشُروطْ التي يجب توافرها فِيْ المتقدمين للوظيفة ومن بينها ما يلي

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو دبلوم ودرجة البكالوريوس.

فِيْ حال كان المتقدم حاصلاً على شهادة معادلة من خارج المملكة العربية السَعُودِيْة، يجب أن تكون مصدقة من وزارة التربية والتعليم.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن تكون متطورة وحسنة السلوك.

أن يكون المتقدم متزوجاً من سعودي الجنسية.

يجب ألا يكون المتقدم قد تم توظيفه من قبل وكالة حكومية من قبل.

ألا يكون المتقدم قد سبق إدانته فِيْ قضايا تتعلق بالشرف والأمانة.

يجب أن يكون المتقدم قد سبق تعيينه لوظيفة تشمل نظام الخدمة العسكرية أو ما شابه.

كيفِيْة القبول والتسجيل فِيْ وَظْائِفْ السلامة العامة للمرأة من خلال أبشر