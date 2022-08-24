رَابِطْ التقديم على الرعاية الاجتماعية 2022 ميلادية “الجديدة” spa.gov.iq، قامت وزارة العمل العراقية الفترة الأخيرة بإتاحة رابط خاص التقديم على الرعاية الاجتماعية 2022 لكافة من تنطبق عليه الشروط، عبر موقعهم الإلكتروني، spa.gov.iq ، وذلك من اجل الحصول على رواتب الرعاية الصحية، مما كثرت علميات البحث لتعرف على كيفية التقديم على الرعاية الاجتماعية 2022.

هِيْئة الحماية الاجتماعية

تعمل الهِيْئة العراقية للحماية الاجتماعية على الرعاية الاجتماعية للعاطلين عن العمل والفقراء والمستحقين والمعاقين وكذلك الأرامل والمطلقات، حيث يتم تضمين هذه الفئات فِيْ كل فترة ويتم ادخالها فِيْ قاعدة البيانات. بيانات الفقر، ويتم استقبالهم. دعم الراتب الشهري حتى تتحسن أوضاعهم المالية.

جاء خبر إعادة فتح التسجيل للدعم بفرح للشعب العراقي، حيث تم الإعلان عن المَوعِد النهائي للتقديم، ونشرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي مثل فِيْسبوك رَابِطْ التسجيل الجديد الذي سنقوم بتعليمه. كيف تفعل ذلك. عاملها بشكل صحيح حتى لا تقع فِيْ أي أخطاء لا قدر الله.

المَوعِد النهائي للتسجيل فِيْ الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والشؤون الاجتماعية قبل ساعات عن مَوعِد إتاحة الاستمارة الإلكترونية هذا العام والتي يجب خلالها على المواطنين التسجيل، وذلك حتى يتمكنوا من الدخول فِيْ تغطية رواتب الدعم، وذلك خلال هذه الفترة.

اعتبارًا من الثلاثاء 23 أغسطس 2022.

سيستمر التطبيق لمدة 3 أشهر حتى 22 نوفمبر 2022.

خلال هذه الفترة، سيتم تحديث بيانات المستفِيْدين القدامى فِيْ حالة إضافة شخص جديد أو مولود جديد، وسيتم استقبال المزيد من المستفِيْدين فِيْ قاعدة البيانات فِيْ عام 2022.

شُروطْ التقديم للحصول على المساعدة الاجتماعية

هناك عدة شُروطْ أوضحتها الهِيْئة، حيث يجب استيفائها للحصول على دعم لرعاية فقراء معينين، وهذه الشُروطْ هِيْ كالتالي

يتراوح سر المتقدمين ما بين 15 و 60 سنة ماعدا النساء حتى 55 سنة.

عدم وجود وظيفة حكومية أو راتب مقدم رعاية.

يجب أن يكون المسجل من الفئات المؤهلة وهِيْ النساء الفقيرات والمطلقات وزوجات الشهداء والأرامل والعاملين ذوي الدخل المحفوف بالمخاطر والعاطلين عن العمل والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تزيد نسبة إعاقتهم عن 75 بالمائة.

الأسر ذات الدخل المنخفض.

المستفِيْدون فِيْ الملاجئ.

أيتام وكذلك متزوج حتى طالبة المدرسة المتوسطة.

يتم توفِيْر المعلومات فِيْ طلب التسجيل السنوي، حيث تحتاج الوزارة إلى العديد من الصور والمستندات لإثبات الأهلية، وسنتابع فِيْ الأسطر القليلة التالية حول كيفِيْة القيام بذلك، لذا يرجى الاستمرار فِيْ تثقيفِيْ.

رَابِطْ تطبيق الرعاية الاجتماعية

فِيْ حال كنت من الفئات المذكورة اعلاه وترغب فِيْ الحصول على الاستمارة يجب ان تكون حرا، اتبع الخطوات الموضحة على موقع ثقافني خطوة بخطوة، واتبع مقطع الفِيْديو التالي حتى لا ترتكب أخطاء، اتبع التالي خطوات

انتقل إلى موقع الوزارة من خلال الرَابِطْ spa.gov.iq .

. اختر النموذج الإلكتروني لإدخال النموذج.

ثم انقر فوق أوافق لتأكيد صحة المعلومات.

اختر نوع الهُوية ثم اكتب الرقم القومي والاسم الكامل واسم الأم.

املأ باقي البيانات الشخصية كَمْا فِيْ القسم.

ثم انقر فوق التالي ويمكنك إضافة أشخاص آخرين باتباع نفس الخطوات.

بمجرد الانتهاء من إضافة الأشخاص، انقر فوق طباعة التطبيق.

تقوم وزارة العمل العراقية بصرف الكثير من الإعانات والرواتب للعاطلين عن العمل، وذلك لمساعدتهم في الأمور الحياتية العبة، حيث عرضت الفترة الأخيرة رَابِطْ التقديم على الرعاية الاجتماعية 2022