رَابِطْ التقديم على وَظْائِفْ التعليم عبر جدارة .. وما هى شُروطْ تقديم وَظْائِفْ وزارة التعليم 1444 2022

نرصد رَابِطْ التقدم لوَظْائِفْ وزارة التربية والتعليم من خلال برنامج جدارا فِيْ السطور التالية، كَمْا نتناول شُروطْ توفِيْر الوَظْائِفْ التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة رسمياً قبل أيام. وفِيْ السياق ذاته، تندرج وَظْائِفْ التعليم ضمن قائمة الوَظْائِفْ الإدارية التي أعلنت عنها الوزارة قبل بدء العام الدراسي الجديد 1444-2022، وهِيْ فرصة جيدة لطلاب الدراسات العليا الراغبين فِيْ الحصول على فرص عمل بالوزارة.

التقدم لوَظْائِفْ التدريس

تبدأ عملية التقديم للوَظْائِفْ فِيْ التعليم على النحو الذي تحدده الوزارة. فِيْ صباح يوم الأحد الثاني من محرم 1444 هـ. الذي يوافق التاريخ الميلادي فِيْ 31 يوليو 2022. وتستمر عملية تقديم الأوراق لوزارة التربية والتعليم حتى يوم الأحد المقبل، الموافق 9 محرم 1444 م، الموافق 7 أغسطس المقبل. تنتهِيْ عملية التسجيل فِيْ الساعة الثانية عشر صباحًا.

توفِيْر وَظْائِفْ لوزارة التربية والتعليم.

وفِيْ السياق ذاته، أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، فِيْ وقت سابق، فتح الباب أمام طلبات 11،547 منصبًا تعليميًا فِيْ الوزارة. وأشار إلى أن هذا الموضوع يأتي فِيْ إطار تحقيق أهداف وزارة التربية والتعليم لاستراتيجية الاستثمار الدوري فِيْ الموارد البشرية فِيْ قطاع التعليم. وتطوير نظام التعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

# انفوجرافِيْك | مواعيد التقديم على وَظْائِفْ التدريس من خلال نظام جدارا الإلكتروني على منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.# واس_م pic.twitter.com/ULadZtDevA – مناطق واس (RegionesSPA) 28 يوليو 2022

رَابِطْ لتوفِيْر وَظْائِفْ التعليم الجدارة

بعد ذلك، سنناقش معك الرَابِطْ لتوفِيْر وَظْائِفْ تعليمية. حيث أشارت الوزارة إلى أن عملية التقديم على الوظيفة تتم من خلال رَابِطْ منصة جدارا الإلكترونية. لذلك سنناقش معكَمْ الخطوات التالية للتقدم للوَظْائِفْ فِيْ وزارة التربية والتعليم من خلال هذه المنصة.

منصة الجدارة . أولا، اذهب إلى هذا الرَابِطْ

بعد ذلك، قم بتسجيل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك على المنصة. يتضمن المعرف وكلمة المرور.

بعد الانتهاء من عملية القبول، انقر على أيقونة “التقدم للوَظْائِفْ المتميزة”.

ستظهر لك نافذة جديدة لملء معلومات طلبك.

فِيْ الخطوة التالية، حدد الوَظْائِفْ التي تريد التقدم لها وإضافتها إلى القائمة.

بعد الانتهاء من العملية احفظ القائمة. عملية ضم المستندات المطلوبة لعرضها والتي سبق أن أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

ثم انقر فوق رمز “إرسال”.

شُروطْ التقديم على وَظْائِفْ التدريس

وضعت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عدة شُروطْ للتقدم للوَظْائِفْ المتاحة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. كانت هذه الشُروطْ كالتالي