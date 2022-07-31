رَابِطْ التقديم فِيْ وَظْائِفْ جدارة التعليمية 1444 منصة مسار

وَظْائِفْ جدارا التعليمية 1444 منصة طريق لملء الوَظْائِفْ التعليمية التي تم الإعلان عنها فِيْ نظام التعاقد للعمل فِيْ وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة للعام الدراسي الجديد 1444.

يهتم الكثير من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بالتسجيل فِيْ وَظْائِفْ تعليمية فِيْ جدارا، من أجل الحصول على فرصة عمل فِيْ مختلف المجالات التعليمية والإدارية والصحية.

منصة جدارا للوَظْائِفْ التعليمية 1444 مسار

أكدت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة أن التقديم على وَظْائِفْ برنامج جدارا التعليمية سيبدأ يوم الأحد الموافق 31 يوليو 2022 م. ج- الموافق للتاريخ الهجري، 2 محرم 1444 هـ.

يظل باب التقديم مفتوحًا حتى يوم الأحد المقبل الموافق 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م، وسيتم قبول كل موظف حسب تخصصه والوَظْائِفْ المتاحة.

شُروطْ التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية 1444

وضعت وزارة التربية والتعليم مجموعة شُروطْ محددة للالتحاق بالوَظْائِفْ المعلنة من قبل الوزارة، وهذه الشُروطْ هِيْ كالتالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس فِيْ مجال التخصص.

كَمْا يتحقق من استيفاء جميع الشُروطْ والمعايير اللازمة لممارسة مهنة التدريس.

يجب على مقدم الطلب أيضًا تلبية جميع المعايير اللازمة لتلقي منصب تعليمي.

فِيْ حالة الشهادات الصادرة من خارج المملكة، يجب أن تكون معتمدة من وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كيفِيْة التقديم لـ 1444 Merit Education Jobs

إذا كنت ترغب فِيْ التقدم لوَظْائِفْ تعليمية من جدارا، يمكنك اتباع عدد من الخطوات المحددة، وهِيْ كالتالي

بدء تسجيل الدخول رَابِطْ إلى موقع جدارا.

يمكنك أيضًا تسجيل الدخول وملء جميع البيانات المطلوبة.

تبدأ أيضًا فِيْ التقدم لوَظْائِفْ جديرة بالتقدير.

ثم تقوم بإدخال جميع المعلومات حول التطبيق.

أين تختار الوظيفة التي تريد التقدم لها.

بعد ذلك، يقوم بالنقر فوق الزر “إضافة” وكتابة جميع البيانات إلى القائمة الشخصية.

كَمْا أنه يحفظ جميع البيانات التي حددتها.

ثم ستظهر جميع الوَظْائِفْ الشاغرة على المنصة وفقًا لرغباتك التي قدمتها.

أنت تختار الوظيفة التي تتناسب مع مؤهلاتك.

لقد قرأت الشُروطْ والأحكام ووافقت عليها.

بعد ذلك، يقوم بتحميل جميع الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

يمكنك أيضًا النقر فوق زر الإرسال.

هنا انتهى النقاش فِيْ مَوعِد التقديم لشغل وَظْائِفْ برنامج جدارا التعليمية وما هِيْ الأساليب والشُروطْ المطلوبة للتقديم. يمكنك أيضًا مشاهدة الفِيْديو المرفق أعلاه واتباع الخطوات للتسجيل عبر الإنترنت.