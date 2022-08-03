رَابِطْ الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج الثانوية العامة 2022 والتي ستنشر خلال الساعات القليلة القادمة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والذي تم تجهِيْزه على أعلى مستوى ليتمكن من الصمود أمام ضغط كبير ينتظرها مع نتائج الطلاب وأولياء الأمور الذين انتظروا إعلان النتائج منذ انتهائهم. مَوعِد إعلان النتائج وكيفِيْة الحصول عليها والذي نوضحه خلال المقال حتى يتمكن الجميع من معرفة النتيجة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس أو الأقسام التعليمية المختلفة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم المقعد

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن النتيجة ستعلن هذا الأسبوع، بعد الانتهاء من تصحيح أعمال الطلاب ورصد نتائجهم. المؤهلات والنتائج والمؤهلات تم الحصول عليها. تم فحص الطلاب بشكل كامل للتأكد من عدم تعرض الطلاب لأي ظلم أثناء التصحيح، وأكدت الوزارة أن كل طالب سيحصل على درجاته كاملة بشكل صحيح حسب ما فعله خلال امتحانات نهاية العام الدراسي.

استخراج نتائج الثانوية العامة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالنتائج، لم يكن هناك حاجة إلى اعتمادها إلا من قبل الدكتور طارق شوقي خلال ساعات قليلة، وبعد ذلك سيتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول عليها بسهُولة، وأكدت الوزارة أن ستكون النتيجة متاحة من خلال الموقع الإلكتروني صفحته الرسمية، حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة بسهُولة ودون الحاجة للذهاب إلى أي مكان، يحتاجون فقط إلى خدمة الإنترنت ثم اتباع الخطوات التالية