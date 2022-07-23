رَابِطْ القبول والتسجيل بكلية الأمير سلطان العسكرية 2022

كلية الأمير سلطان العسكرية إتمام الدراسة على مستوى البكالوريوس بشرط أن يتم التقديم للكلية وفق بعض الشُروطْ الواجب توافرها فِيْ جميع المتقدمين، وأوضحت الكلية أن الطلب متاح اعتباراً من 12/22/1443 هـ. الموافق 21/07/2022 م وآخر مَوعِد للتقديم سيكون 1443 12/26 هـ الموافق 25/7/2022 م وسنوفر لك رَابِطْ القبول والتسجيل فِيْ كلية الأمير سلطان العسكرية.

كلية الأمير سلطان العسكرية

يعتمد القبول والتسجيل فِيْ كلية الأمير سلطان العسكرية على توافر عدد من الشُروطْ العامة التي يجب على كل طالب استيفائها، ومنها ما يلي

أن يكون المتقدم أو المتقدم للمدرسة حاملاً للجنسية السَعُودِيْة من حيث الأصل والنشأة.

يجب أن يكون كل طالب من خريجي الثانوية العامة (علوم طبيعية فقط) أو مؤهل معادل بمعدل تراكَمْي لا يقل عن 85٪.

ألا تزيد فترة الحصول على الثانوية العامة عن الثلاث سنوات الماضية (1443 هـ، 1444 هـ، 1444 هـ)، وستكون هناك تفضيل فِيْ الاختيار لمن تخرجوا هذا العام.

يجب ألا يزيد عمر كل متقدم عن 23 عامًا وقت تقديم الطلب.

يجب أن يكون المتقدم طالبًا متفرغًا للدراسة.

أن يكون الطالب قد اجتاز اختبار القدرات العامة بنسبة (70٪)، ولا يقل مؤشر الأداء الأكاديمي عن (65٪).

يجب على كل متقدم اجتياز الفحص الطبي الذي تجريه الكلية.

يجب ألا يكون قد تم فصل جميع المتقدمين من قبل، سواء لأسباب أكاديمية أو تأديبية من قبل المدرسة أو أي مدرسة أخرى.

رَابِطْ التطبيق بكلية الأمير سلطان

يتم تقديم الطلب من خلال الوصول إلى الرَابِطْ التالي وصوليتم التسجيل تلقائيًا من خلال المنصة المدرسية وهِيْ بوابة القبول الإلكترونية، بشرط أن يكون كل طالب مسؤولاً عن تسجيل البيانات والمعلومات بشكل صحيح، وإذا تم التحقق من تسجيل البيانات الخاطئة، فسيتم إلغاء تسجيلك مباشرة فِيْ أي مرحَلْة. من الدراسة.