رَابِطْ الوَظْائِفْ التعليمية جدارة وأخر مَوعِد للتسجيل

يبحث العديد من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن رَابِطْ للوَظْائِفْ التعليمية والجدارة والمَوعِد النهائي للتقديم، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الحاجة لملء حوالي 11547 وظيفة بدرجة مدرس فِيْ التمرين، خاصة وأن الوَظْائِفْ تدور حول نظام التوظيف الخاضع للائحة الموارد البشرية والذي يعطي مزايا عديدة للمقاولين لديك رَابِطْ للوَظْائِفْ التعليمية من خلال منصة جدارا عبر موقع ثقافني.

ارتباط بالمصنفات التربوية

وبذلك أوضحت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر للمدونات الصغيرة أنها فتحت الباب للتقدم لنحو 11547 وظيفة فِيْ رتبة مدرس ممارس، مشيرة إلى أنه من الممكن التقدم لشغل وَظْائِفْ تعليمية. وَظْائِفْ من خلال نظام جدارا الإلكتروني على منصة مسار.

آخر مَوعِد للتقدم لشغل الوَظْائِفْ التعليمية

فتحت وزارة التربية والتعليم طلبات التوظيف يوم الأحد 2/1/1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م. ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً عبر نظام جدارا الإلكتروني عبر منصة مسار.

لذلك تواصل منصة جدارا استقبال الطلبات حتى آخر مَوعِد لها وهُو 9/1/1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م الساعة 12 صباحًا.

أيضًا، تشمل الوَظْائِفْ التعليمية المتاحة فِيْ نظام جدارا الرياضيات، واللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال، والمهارات الرقمية، والفِيْزياء، والكيمياء، وعلم الأحياء للمدرسة الثانوية.

شُروطْ التقديم على وَظْائِفْ التدريس

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن شُروطْ التقدم للوَظْائِفْ التعليمية هِيْ كَمْا يلي

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الأقل على درجة البكالوريوس فِيْ التخصص. إحضار شهادة معادلة جامعية صادرة عن جامعات خارج مملكة وزارة التربية والتعليم. العمل على تحقيق الشُروطْ المطلوبة لممارسة مهنة التدريس. الحصول على رخصة مهنية. مطلوب أيضًا ألا يعمل مقدم الطلب فِيْ أي وكالة حكومية أخرى ويعمل فِيْ فرع بدوام كامل.

خطوات التقديم على وَظْائِفْ التدريس

يتم التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية فِيْ برنامج جدارا من خلال منصة مسار باتباع الخطوات التالية

الدخول إلى جدارا عبر منصة مسار. انقر فوق تسجيل الدخول لتستحق. اختر الوظيفة حسب التخصص واعمل على ترتيب الرغبات. قم بتدوين البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات المطلوبة. انقر فوق ‘إرسال.

حتى الآن أوضحنا لكَمْ فِيْ نهاية هذا المقال الرَابِطْ الخاص بالأعمال التعليمية من خلال برنامج جدارا وآخر مَوعِد للتسجيل، بالإضافة إلى تزويدكَمْ بشُروطْ التسجيل واستمارة التسجيل.