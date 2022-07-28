رَابِطْ بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022 التقديم على اختبارات القدرات

رَابِطْ بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022 حيث تعمل التنسيق العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. يجب أن أستعد لتقديم الرَابِطْ الرسمي لتنسيق 2022 حتى أتمكن من تسجيل رغباتي. اختبارات القدرات للطلاب والطالبات.

تم إعداد رَابِطْ إدخال رغبات القدرات وفقًا للقواعد واللوائح الخاصة المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية. لتسجيل رغبات القدرات فِيْ ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا. ها هُو رَابِطْ تنسيق بوابة الحكومة المصرية 2022

إحداثيات بوابة الحكومة المصرية 2022

مع انتهاء الامتحانات النهائية لطلبة الثانوية العامة فِيْ جميع محافظات جمهُورية مصر العربية. الطلاب وأولياء الأمور مدعوون للرجوع إلى رَابِطْ بوابة الحكومة المصرية “تنسيق 2022″، من أجل إدخال رغبات 2022 الخاصة بالجامعات التي تتطلب ذلك.

حيث يتم تشجيع جميع الأشخاص العلميين والأدبيين الذين يطلبون تسجيل رغبات المهارات فِيْ مراحَلْ التنسيق الثلاث على الوصول إلى رَابِطْ البوابة والاطلاع على اسم المعهد أو الكلية التي سيتم ترشيحها للقبول.

رَابِطْ بوابة الحكومة المصرية تنسيق 2022

أوضح مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي للقبول بالجامعات مواعيد فتح سجل رغبات القدرات، والتي يتم الرجوع إليها من خلال الآتي

اشتراك رَابِطْ البوابة الحكومية للتنسيق.

بعد الضغط على الرَابِطْ تحتاج إلى إدخال بيانات الطالب ومكان الإقامة واسم المدرسة.

انقر فوق علامة التبويب “الأقسام الأكاديمية” وأدخل إجمالي المدرسة الثانوية للطالب.

يتيح لك النظام عرض قائمة بجميع الجامعات المتاحة حسب البيانات والمعلومات المتوفرة فِيْ الموقع.

اختبارات القدرات 2022

جدير بالذكر أنه تم فتح بوابة التنسيق الحكومية المصرية لاستقبال رغبات الطلاب والطلاب من جميع محافظات جمهُورية مصر العربية. حيث تشترط العديد من الجامعات المصرية إدخال رغبات القدرات وهذا من شُروطْ القبول بالجامعة. هذا بالإضافة إلى العدد الإجمالي للقبول بالكلية بناءً على درجات الثانوية العامة لعام 2022 لضمان استيفاء قبول الطلاب والطالبات للعام الدراسي 2022-2023.

تم إطلاق اختبار القدرة على مستوى بعض كليات الجامعة التي تحتاج إلى اجتياز الاختبارات التأهِيْلية بالتنسيق مع جامعة 2022. وتم فتح رَابِطْ التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة للتسجيل وحجز اختبارات القدرة، ويظل رَابِطْ البوابة مفتوحًا. لتلقي الطلبات حتى 6 أغسطس 2022.