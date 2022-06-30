رَابِطْ بوابة الخدمات الإلكترونية جامعة الملك سعود e.ksu.edu.sa

يسمح الرَابِطْ إلى بوابة الخدمات الإلكترونية لجامعة الملك سعود، e.ksu.edu.sa، لأعضاء الجامعة والطلاب بأداء مجموعة متنوعة من المهام الضرورية عبر الإنترنت وبسهُولة دون الحاجة إلى الخوض فِيْ شؤون الطلاب والموظفِيْن. لذلك نقدم من خلال الموقع جريدة الساعةي تعريف الخدمات الإلكترونية جامعة الملك سعود.

جامعة الملك سعود

جامعة الملك سعود من أوائل الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة التي تصنف على قائمة أفضل الجامعات فِيْ العالم. وهِيْ ثاني أكبر جامعة فِيْ منطقة المملكة. تأسست عام 1377 هـ. كَمْنارة لطلاب الدراسات العليا السعوديين ذوي المعرفة التي تواكب العصر، يتم تخصيص 1 ٪ من ميزانية الدولة سنويًا لهذه الجامعة. من أجل تحقيق أفضل النتائج التعليمية التي تساعد فِيْ تحقيق خطة بازل 2030 للنهُوض بالتعليم وتطوير البحث العلمي السعودي، تجدر الإشارة إلى أن كلية الآداب كانت أول كلية فِيْ هذه الجامعة ومن ثم نجحت المدارس. فِيْ أن تصبح من أكبر الجامعات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ التخصصات.

الخدمات الإلكترونية بجامعة الملك سعود

تركز الجامعة على تحويل المعاملات إلى رقمية عبر موقعها على الإنترنت أو تطبيقات الهاتف المحمول، وبالتالي قامت بتحويل بعض الخدمات إلى شكل إلكتروني سهل الاستخدام، ومن أهمها ما يلي الخدمات

خدمات جامعة الملك سعود الإلكترونية للطلاب

يوجد أكثر من 50 خدمة طلابية يمكنك الاستمتاع بها من خلال بوابة الجامعة. للاطلاع على القائمة الكاملة، إليك بعض أهم هذه الخدمات

الدورات التدريبية وورش العمل.

التقديم عبر الإنترنت للدراسات العليا.

عرض حالة الطالب (هذه الخدمة متاحة لجميع الطلاب المحتملين والجدد والمستمر).

انظر المخطوطات.

خدمة الموافقة على المشاريع البحثية.

دورات تدريبية للطلاب.

آسف على الدروس.

المشاركة فِيْ المشاريع البحثية.

تقديم أطروحات الدراسات العليا والدكتوراه السابقة لطلبة الدراسات العليا.

خدمة طلب الدعم المالي.

أدخل بيانات الباحثين.

أحداث الطلاب.

بث مباشر.

خدمات الترجمة متعددة اللغات.

خدمة تفسير القرآن.

الخدمات الإلكترونية بجامعة الملك سعود للموظفِيْن

تهدف هذه المنصة إلى خدمة موظفِيْ الجامعة من خلال تزويدهم بمجموعة من الخدمات عبر الإنترنت. يمكنك أن تجد القائمة الكاملة “”، ونذكر بعض هذه الخدمات فِيْ النقاط التالية

تدريب وورش عمل للموظفِيْن عبر الإنترنت.

أسئلة حول الرواتب والإجازات.

خدمة التحقيق فِيْ العقود الجامعية.

تقديم إخلاء.

المستودع السحابي.

أرشيف الجامعة.

مراقبة العمل.

مراقبة التبرعات والتحفظات.

تقديم الطلبات المشتركة بين الإدارات، مثل طلبات رفض المواد الكيميائية.

تعديل القرارات.

تفاسير القرآن وحفظه.

الخدمات الإلكترونية لأعضاء هِيْئة التدريس بجامعة الملك سعود

هناك عدد من الخدمات التي تسهل واجبات المعلمين وجميع أعضاء هِيْئة التدريس ويمكنك الإطلاع على قائمة الخدمات المقدمة لهم “” ومن أهمها

حضور المؤتمر.

اسأل عن الرواتب والحوافز والإجازات.

اسأل عن العروض.

تقديم إخلاء.

خدمة التبرع الجامعي للتبرعات.

برامج التعاون العلمي.

تسجيل بيانات أطروحات الدراسات العليا وأعمال البحث.

طلب دعم مالي.

الترجمات والتفسيرات.

تمديد مدة الشحن.

تقييم العميد الحالي.

خدمات جامعة الملك سعود الالكترونية للزوار

هِيْ مجموعة من الخدمات التي يمكن لزوار موقع الجامعة الاستفادة منها والاطلاع عليها، ومن أهم هذه الخدمات

استخدام خدمات الترجمة الفورية والترجمة متعددة اللغات.

خدمة تحفِيْظ القرآن عبر الإنترنت.

خدمة ملخص الدراسات المرئية.

تحويل الصوت إلى نص.

الجولة الافتراضية لممرات الجامعة.

مميزات منصة جامعة الملك سعود

قامت الجامعة بتعديل النظام الأساسي عبر الإنترنت. لمواكبة أحدث التغييرات التكنولوجية وتحقيق مستوى عالٍ من المرونة لتجربة مستخدم أفضل، ظهر الابتكار التالي

واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

وضوح الخدمات وإمكانية الوصول إليها.

سرعة استجابة المتصفحات المختلفة.

متوافق مع جميع أنظمة الموبايل.

تصميم عصري.

أدوات وتقنيات مختلفة.

تغيير كلمة المرور من بوابة جامعة الملك سعود

قد يحدث أن ينسى طالب أو موظف جامعي كلمة المرور الخاصة به / بها، لكن هذه لم تعد مشكلة صعبة. يمكن تجاوزه بسهُولة من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى رَابِطْ تسجيل الدخول إلى حساب الجامعة.

اختر لغة الكتابة (عربي / إنجليزي).

انقر فوق “نسيت كلمة المرور”.

انقر على المستطيل الأخضر “إرسال كلمة المرور”.

على هاتفك المحمول، سيرسل الموقع رمزًا مكتوبًا فِيْ الحقل المحدد له على الموقع.

بعد الدخول، يجب عليك تغيير كلمة المرور وتدوينها على ورقة خارجية. لن ننسى مرة أخرى.

انقر فوق الإعدادات.

حدد حسابي.

انقر فوق “تغيير كلمة المرور”.

أدخل كلمة المرور الحالية، ثم أدخل كلمة المرور الجديدة مرتين (مع ما لا يقل عن 8 أحرف ومفاتيح أرقام)، ثم اضغط على حفظ.

تطبيق بوابة جامعة الملك سعود

لا يحتاج الشخص إلى جهاز كَمْبيوتر عادي أو محمول للوصول إلى حسابه على موقع الجامعة. يمكنك تنزيل التطبيق على هاتفك المحمول والوصول إلى الخدمات من أي مكان. فِيْما يلي الخطوات

تنزيل تطبيق بوابة الجامعة “”.

أدخل بيانات الحساب من اسم المستخدم وكلمة المرور.

من الواجهة الرئيسية للتطبيق، يتم اختيار العديد من الخدمات المرغوبة.

ما الفرق بين بوابة الخدمات الإلكترونية والبريد الإلكتروني للجامعة

كلاهما يقدم خدمات مختلفة ولكل منهما رَابِطْ وطريقة تسجيل مختلفة. فِيْما يلي سنناقش أهم هذه الاختلافات

بوابة الخدمات الإلكترونية وهِيْ بوابة معلومات توفر مجموعة من الامتيازات لجميع أعضاء الجامعة من الطلاب إلى أعضاء هِيْئة التدريس وأعضاء هِيْئة التدريس، بالإضافة إلى بعض الخدمات للزوار، وتتضمن بيانات مثل رصيد الإجازات، والوصايا، والرواتب، و بحث علمي.

البريد الإلكتروني للجامعة وهُو متخصص فِيْ تقديم عدد من خدمات حافظة الطلاب، ويوفر برامج دراسية للطلاب عبر الإنترنت، ويوفر إمكانية استخدام Blackboard وتنزيل برامج Office مجانًا.

رَابِطْ بوابة الخدمات الإلكترونية بجامعة الملك سعود

توفر الجامعة رَابِطًْا مباشرًا للوصول إلى خدمات الجامعة، مع مراعاة أن كل طالب لديه بريد إلكتروني جامعي. الأمر نفسه ينطبق على أعضاء هِيْئة التدريس والموظفِيْن ويمكن الوصول إلى الرَابِطْ إلى “البوابة الإلكترونية”، وكذلك الرَابِطْ إلى بوابتي الإلكترونية للتجميل العام الأول، عبر الرَابِطْ “”، وإلى In حالة قيد جديد للموظفِيْن غير الجامعيين رَابِطْ القيد “”.

قمنا من خلال خطوطنا السابقة بتوفِيْر رَابِطْ لبوابة الخدمات الإلكترونية لجامعة الملك سعود e.ksu.edu.sa، مع تعريف لأهم خدمات هذه البوابة، بما فِيْ ذلك شرح الفرق بينها وبين الجامعة. البريد الإلكتروني مع أهم التفاصيل.