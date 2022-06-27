رَابِطْ تحميل مجلة ماجد للاطفال pdf

رَابِطْ تحميل مجلة ماجد تعد مجلة ماجد من أشهر مجلات الأطفال فِيْ العالم العربي، ومنذ بداية إصدارها الأول وحتى الآن، تمكنت المجلة من كسب ثقة أولياء الأمور، لما لها من آثار إيجابية على الأطفال. الدافع الكبير الذي يوفره لتعلم المواهب وتنميتها. سنتعرف عليك ونتعرف أكثر على مجلة ماجد للأطفال وسنتحدث أيضًا عن كيفِيْة تنزيل المجلة بصيغة PDF، بالإضافة إلى ذكر العديد من جوانب وخدمات المجلة التي تهم القارئ.

مجلة الأطفال ماجد

مجلة ماجد هِيْ واحدة من أشهر مجلات الأطفال فِيْ العالم العربي والتي تناسب الأطفال من سن السابعة إلى الرابعة عشرة. فِيْ عام 2022 تم تحويله إلى عدد شهري وتم تصميم موقع إلكتروني للمجلة فِيْ عام 2009، بالإضافة إلى تصميم تطبيق للمجلة يعمل على هاتف ذكي، وفِيْ عام 2015 تم بث أول قناة رسمية لمجلة ماجد باسم “قناة ماجد” “.

تحميل مجلة ماجد للأطفال pdf

من المعروف أن مجلة ماجد تصدر مطبوعة، لكن إدارة المجلة أثارت إمكانية شراء أي عدد من المجلة من خلال مواقع بيع الكتب والمجلات. المتاجر الإلكترونية لهذا النوع من الجل ودفع ثمنها بالطرق المتوفرة حسب كل متجر إلكتروني ومجلة ماجد للأطفال يمكن شراؤها وتحميلها مباشرة بصيغة pdf “”.

مجلة ماجد على الانترنت

أنشأت إدارة مجلة ماجد موقعها الخاص على الإنترنت، تقدم من خلاله جميع الخدمات الإلكترونية للمجلة وقناة ماجد التلفزيونية. ويستفِيْد موقع ماجد بشكل مباشر من كافة الخدمات التي يقدمها الموقع.

الشخصيات الرئيسية فِيْ مجلة ماجد

هناك العديد من الشخصيات القديمة التي نجت حتى يومنا هذا، حيث تمثل كل شخصية نوعًا معينًا من الأطفال وهِيْ

ماجد الشخصية الرئيسية التي أخذت منها المجلة اسمها.

زكية الذكية فتاة ذكية تقدم صفحات الويب.

كريم ديجيتال شاب يحب التكنولوجيا والانترنت والبرمجة (تم نشر قصصه).

الحَلْوى وصفات الأكل الصحي ونصائح للفتيات.

أمونة الفتاة المدللة.

مدرسة البنات مغامرات قمر ونجمة ولولوة مع الزميلات الأخريات وعبلة (المدرسة) ابتسام وعبلة تواضد.

النقيب خلفان فريق التحقيق الجنائي.

الملازمة مريم فريق التحقيق الجنائي.

فهمان المساعد فريق التحقيق الجنائي.

فضولي الشخصية الأكثر غموضًا، تظهر بدون إذن على أي صفحة من صفحات المجلة، وهناك مسابقة للبحث عنها فِيْ كل عدد.

العمة أوسا انتهت كتابة قصصها لأن معظم أصدقائها رفضوها فِيْ الاستبيان.

خدوفة البخيل.

تارتوف المخترع العبقري.

من هُو أول رئيس تحرير لمجلة ماجد

أول رئيس تحرير لمجلة ماجد هُو الدراج المغربي أحمد عمر المولود عام 1933 بالدار البيضاء. ثم تولت السيدة فاطمة سيف رئاسة تحرير المجلة، وعملت أيضًا على تطوير المجلة. لتصبح إحدى المجلات الرائدة للأطفال فِيْ الوطن العربي.

الكتب والمنشورات التي تصدرها مجلة ماجد

عملت إدارة مجلة ماجد منذ نشأتها على تشجيع الأطفال والشباب فِيْ بداية حياتهم على تنمية مواهبهم، بالإضافة إلى محاولة تعليمهم مواهب جديدة. لذلك فقد دأب على نشر كتب للقراءة لفترة طويلة، ومن أهم الكتب والمطبوعات التي نشرتها مجلة ماجد ما يلي

موسوعة سلسلة الكتب الذكية زكية.

سلسلة كتب كسولة جدا.

سلسلة كتاب الأيام العربية.

سلسلة كتب CIT ومنشورات أخرى.

وها نحن نصل إلى نهاية مقالنا الذي التقينا فِيْه برَابِطْ تحميل مجلة ماجد للأطفال pdf.