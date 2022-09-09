رَابِطْ تحميل نموذج أسماء ومواعيد التطعيمات الخاصة بالأطفال بالسَعُودِيْة، في إطار العمل الدؤوب في وزارة الصحة للحفاظ على صحة الأطفال في المملكة العربية السعودية، وحمايتهم وفئات المجتمع من الإصابات والاوبئة، ولقد أسست الوزارة هذه العملية لتذكير الابوين بمواعيد التطعيمات الرئيسية ضد الأمراض المنتشرة والخطيرة بالتحصين حسب جدول التلقيحات الجديد لوزارة الصحة.

رَابِطْ تحميل أسماء وتواريخ جرعات التطعيم الأساسية للأطفال فِيْ السَعُودِيْة

إذا أراد أي أم أو أب تنزيل استمارة توضح تواريخ وأسماء الجرعات التي يتلقاها الطفل بعد الولادة، فعليهم الذهاب إلى الموقع وزارة الصحة السَعُودِيْة وتحميل هذا النموذج بكل سهُولة.

التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف

عندما يتلقى الطفل هذا اللقاح فِيْ سن اثني عشر شهرًا، يتم الحصول على الجرعة التالية فِيْ سن الثامنة عشرة، وتجدر الإشارة إلى أن الطفل قد يصاحب بعض الأعراض مثل انتفاخ فِيْ موقع الجرعة، وزيادة درجة حرارة يمكن أن تصل إلى 39 درجة.

التطعيم ضد ميكروبات الرؤية

حيث يتلقى الأطفال والكبار أيضًا هذا اللقاح، لأنه يقي الشخص من الإصابة بميكروبات الرئة، ويتلقى المسن الجرعة الأولى ثم يتلقى جرعة منشطة فِيْ السنة الخامسة والستين، ويتلقى الأطفال هذا اللقاح فِيْ سن شهرين أو أربعة أشهر، ثم اضطررت إلى تفعيلها فِيْ عمر اثني عشر شهرًا.

التطعيم ضد بعض الأمراض المزمنة

عندما يتلقى الأطفال هذا التطعيم ضد بعض الأمراض المزمنة مثل الأنفلونزا المزمنة، حيث يتم الحصول على هذا التطعيم على ثلاث جرعات، يتم إعطاء الجرعة الأولى عند شهرين، بينما يتم إعطاء الجرعة الثانية عند أربعة أشهر، ويتم الحصول على الجرعة الثالثة عند عمر الطفل. ستة أشهر.

يوجد هناك مجموعة كبيرة من الاعمار الصحيحة لمجموعة كبيرة من التطعيمات يمكن أن يوفر طبيب الطفل توصيات معينة لها، والتي قد تختلف حسب الأوضاع الصحية المشهورة للطفل والظروف المحيطة به في كثير من الاوقات، يتم استعمال اللقاحات المختلطة حتى يتلقى الطفل مرات حقن أقل.