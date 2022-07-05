رَابِطْ تسجيل التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443 تهتم وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة كثيرًا بكل من المعلمين والطلاب وتسعى إلى خلق جيل متطور قادر على إحداث تغيير مهم للغاية وإحداثه. لذلك فهِيْ تستهدف المعلمين، حيث تقع هذه المسؤولية على عاتقهم. لذلك فهم يقدمون العديد من البرامج التدريبية المختلفة لزيادة فعاليتهم، ونعرفهم من خلال الرَابِطْ أدناه للتسجيل فِيْ التدريب الصيفِيْ للمعلمين.

التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443

التدريب الصيفِيْ هُو أحد البرامج التدريبية المقدمة للمعلمين وأعضاء هِيْئة التدريس خلال فترة إجازة نهاية العام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تم إيلاء أهمية كبيرة لهذا البرنامج ويجب على جميع المعلمين العاملين فِيْ قطاع التعليم قضاء ما لا يقل عن ثمانين بالمائة من إجمالي ساعات البرنامج التدريبي فِيْ المجموع للوصول إلى النتيجة المرجوة.

ما هِيْ معايير التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443

هناك العديد من المعايير التي يجب على المعلمين الوفاء بها عند بدء التسجيل فِيْ برامج التدريب الصيفِيْ فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. نرفق أهم وأهم المعايير التالية

يجب على جميع المعلمين العاملين فِيْ قطاع التعليم إكَمْال ما لا يقل عن ثمانين بالمائة من إجمالي ساعات برنامج التدريب.

المعلم المسجل فِيْ البرنامج حاصل على شهادة حضور إذا كان قادرًا على حضور جميع ساعات البرنامج أو أكثر من 80٪ منه.

العمل على توفِيْر مدرب مساعد لكل 50 متدرب إذا بلغ عدد المتدربين فِيْ البرنامج 30 أو أكثر.

يجب أن يكون جميع المعلمين الملتحقين ببرنامج التدريب الصيفِيْ تابعين للإدارة التعليمية الفعلية.

يُطلب من كل معلم التسجيل فِيْ برنامج التدريب الصيفِيْ المتوافق تمامًا مع تخصصه.

مَتَّى يبدأ برنامج تدريب المعلمين الصيفِيْ عام 1443

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فقد تبين أن اليوم الأول من برنامج تدريب المعلمين الصيفِيْ لهذا العام سيبدأ يوم الأحد الموافق 24 يوليو 2022 م، الموافق له فِيْ ذي القعدة. تاريخ الحجة 25، 1443 هـ، بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك. وإجمالاً، الذي يمتد حوالي سبعة أيام، قالت الجهات المختصة بالوزارة، إن برنامج التدريب الصيفِيْ سيستمر حتى يوم الخميس 25 أغسطس 2022 م، الموافق 27 محرم 1444 هـ.

كيفِيْة التسجيل للتدريب الصيفِيْ 1443

وتجدر الإشارة إلى أن عملية التسجيل فِيْ البرنامج التدريبي الصيفِيْ للعام الحالي تتم من خلال منصة تدريب على الإنترنت ويتم اتخاذ عدة خطوات نرفقها على النحو التالي

ادخل إلى منصة التدريب الصيفِيْ عبر الرَابِطْ أدناه “” مباشرة عبر الإنترنت.

يقوم المتقدم بإنشاء حساب جديد على المنصة التعليمية.

أدخل جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها المنصة والتي جاءت بالصيغة التالية اكتب اسم المستخدم. كلمة المرور. أدخل رمز التحقق.

الحرص على الدقة عند كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من كتابتها بشكل صحيح فِيْ الحقول المحددة لها.

تحديث المعلومات والبيانات التي تحتاج إلى تحديث.

اختر برنامج التدريب الصيفِيْ الذي يتناسب مع خبرة المعلم، من بين مجموعة من البرامج المتاحة.

طلب الالتحاق بالدورة التي يرغب المعلم فِيْ الالتحاق بها. يتم ذلك عن طريق تشغيل العملية التالية، والتي تضغط على زر البحث. وبعد ذلك من خلال النقر على السجل، سيتمكن المعلم من ذلك

قم بإرسال الطلب.

كيفِيْة طباعة شهادة التدريب الصيفِيْ للمعلمين

عملية طباعة شهادة التدريب الصيفِيْ هِيْ المرحَلْة النهائية للبرنامج، والتي يتم التقديم عليها بعد إكَمْال ما يقرب من ثمانين بالمائة من إجمالي ساعات البرنامج، بالإضافة إلى التسجيل الرسمي وتقييم المعلم فِيْ البرنامج ليتمكن من ذلك. لإصدار الشهادة بالخطوات التالية

ادخل إلى منصة التدريب الصيفِيْ عبر الرَابِطْ أدناه “” مباشرة عبر الإنترنت.

أدخل جميع البيانات والمعلومات التي تطلبها المنصة من خلال نظام نور.

اجتاز المعلم البرنامج التدريبي الذي اشترك فِيْه وأكَمْل ساعاته المحددة.

اطلع على جميع التفاصيل المعلنة. شروط وأحكام الدورة.

سيتم عرض البنود والشروط على الشاشة لقراءتها ثم قبولها.

انقر على أيقونة التصنيف.

سيتم العمل على تقييم محتوى الدورة الذي يكتسبه المعلم.

سيتم تنفِيْذ العمل لتقييم كل من المدرب وبيئة التعلم.

تحقق من جميع المعلومات والبيانات التي أدخلتها وتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

انقر فوق رمز “طباعة”.

حدد الإجراء لطباعة شهادة بتنسيق pdf.

1443 رَابِطْ التسجيل للتدريب الصيفِيْ للمعلمين

قدمت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة رَابِطْ التسجيل فِيْ التعليم الصيفِيْ لهذا العام من خلال منصتها التعليمية عبر الإنترنت، والتي يمكنك زيارتها مباشرة من خلال الرَابِطْ التالي “”. درجة من الاهتمام والخبرة، ومن ناحية أخرى أتاحت الوزارة الاتصال بالرقم التالي 8004422220 للاطلاع على كافة الأمور المتعلقة ببرامج التدريب الصيفِيْ.

وفِيْ هذا الصدد توصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان رَابِطْ التسجيل فِيْ التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443، ومن خلاله نتعرف على مجموعة كبيرة من المعلومات حول برامج التدريب الصيفِيْ ومدى فوائد هذه البرامج سواء فِيْ على مستوى الطالب أو على مستوى المعلمين فِيْ الدولة.