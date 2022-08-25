رَابِطْ تسجيل جديد منصة مدرستي 1444 للطالب وولي الأمر “العودة للمدارس”، تعد منصة مدرستي من أكبر المنصات المعروفة في المملكة العربية السعودية، والتابعة الى وزارة التربية والتعليم، والتي تم إظهارها في جائحة كورونا للتسهيل على تعليم الطلاب في كافة المراحل، كما ويمكن التسجيل منصة مدرستي 1444 للطالب من خلال الموقع النعتمد للمدرسة، أو من خلال تطبيق توكلنا.

رَابِطْ تسجيل جديد منصة مدرستي 1444

منصة مدرستي هِيْ إحدى المنصات التعليمية الرائدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتدعم نظام التعلم الإلكتروني.

كانت من المنصات التي ساعدت فِيْ إنقاذ التعليم فِيْ العام الدراسي السابق بسبب تداعيات فِيْروس كورونا فِيْ المملكة. يمكنك أيضًا معرفة خطوات تسجيل طالب جديد على منصة My School 1444.

كَمْا تحظى هذه المنصة بشعبية كبيرة، بعد اعتماد نظام التعلم المدمج فِيْ جميع مدارس المملكة العربية السَعُودِيْة.

يمكن للطالب تسجيل حسابه الخاص على المنصة عن طريق تسجيل الدخول على رَابِطْ منصة مدرستي.

كيف أسجل على منصة مدرستي

هناك مجموعة من الخطوات الواضحة والمحددة التي يتم من خلالها تسجيل الطالب على منصة مدرستي، وهِيْ كالتالي

فِيْ البداية تقوم بالتسجيل رَابِطْ تسجيل جديد منصة مدرستي 1444.

ثم تقوم بإدخال هُويتك أو رقم إقامتك.

يمكنك أيضًا إدخال رقم هاتفك المحمول.

يمكنك أيضًا النقر فوق الزر أنا لست روبوتًا.

وكذلك النقر على زر التحقق.

يمكنك أيضًا كتابة رمز التحقق الذي تلقيته فِيْ رسالة نصية.

بالإضافة إلى الضغط على زر التحقق لمتابعة عملية التسجيل.

اكتب أيضًا اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

دخول الطلاب والمعلمين لمنصة مدرستي 1444

تعتبر العملية التعليمية من أهم العمليات التي يجب الاهتمام بها لتعديل جميع معاييرها.

يتم ذلك من خلال المعلم والطالب باتباع الخطوات التي يتم تحديدها للانضمام عن طريق إدخال رَابِطْ منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

فِيْ البداية، أدخل رَابِطْ موقع الويب الخاص بمنصة مدرستي.

بعد ذلك، اختر تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft إذا كنت أحد أعضاء هِيْئة التدريس.

واكتب اسم المستخدم الخاص بك فِيْ المكان المخصص لذلك.

يقوم أيضًا بالنقر فوق الزر “التالي” وكتابة كلمة المرور.

ستقوم أيضًا بالنقر فوق زر تسجيل الدخول بعد اكتمال التنزيل.

يجب على كافة الطلاب تسجيل جديد منصة مدرستي 1444 للطلبة الجدد ليتمكنوا من متابعة الدراسة، عن بعد حيث توجهت الكثير من المؤسسات والمدارس الدراسة عن بعد بعد ظاهرة تفشي فيروس كورونا.