رَابِطْ تسجيل دخول ريف والاستعلام عن الدعم الريفِيْ 1443

تسجيل الدخول Reef منصة ريف هِيْ منصة لبرامج دعم مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة للدعم الاقتصادي للمشاريع والمنتجات المدعومة فِيْ الريف، بما فِيْ ذلك الحَلْيب والثروة الحيوانية ومشتقاتها والبخور ودبس التمر والتوابل وغيرها من المشاريع والمنتجات التي تدعم وتستفِيْد منها المشاريع المذكورة، بالإضافة إلى الأسر المنتجة المستوفِيْة للشُروطْ المحددة للاستفادة منها.

تسجيل الدخول Reef

تسجيل الدخول إلى منصة ريف للعاطلين عن العمل. إذا كنت ترغب فِيْ الحصول على دعم ريفِيْ أو دعم ريفِيْ وليس لديك أي وظيفة، يمكنك الدخول إلى منصة Reef للسعوديين واختيار برنامج الدعم الريفِيْ والتحقق من جميع الخدمات المقدمة بعد التسجيل.

مدخل المنصة

الخطوة الأولى هِيْ الدخول إلى الموقع. الجانب القطري مباشرة إلى العاطلين عن العمل

الخطوة الثانية هِيْ النقر فوق تسجيل الدخول ثم كتابة رقم التعريف الوطني فِيْ الحقل المخصص

ثم اكتب كلمة المرور ورمز التحقق الذي يظهر ثم انقر فوق تسجيل الدخول

وسترى جميع الخدمات التي يقدمها الموقع لدعم المجال للعاطلين عن العمل.

بعد التسجيل والدخول إلى الموقع، ستجد خدمات منها تغيير وتحديث البيانات فِيْ نظام الدعم الريفِيْ السعودي، وكذلك تحديد وشرح جميع الخدمات من حيث دعم صغار المزارعين ورجال الأعمال الريفِيْين.

تسجيل الدخول إلى موقع Reef Housewives

أما بالنسبة للعاطلات عن العمل وربات البيوت، فِيْمكنهن الدخول من نفس الموقع، ولكن عن طريق تسجيل الدخول إلى ريف لربات البيوت فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتقدم لبرنامج وزارة البيئة والمياه والزراعة للتنمية الريفِيْة السَعُودِيْة من خلال الخطوات التالية –

انتقل مباشرة إلى موقع Reef Housewives ثم اختر تسجيل الدخول من المربع الموجود أمامك على الصفحة. ثم اكتب رقم هُوية ربة المنزل فِيْ الفراغ المخصص لها واكتب كلمة المرور. بالإضافة إلى رمز التحقق. وانقر فوق تسجيل الدخول مباشرة.

تسجيل الدخول إلى منصة المتقاعدين

أما بالنسبة للمتقاعدين والمتقاعدين فهناك الكثير من الدعم الاقتصادي للمشروعات الريفِيْة لأصحاب المعاشات ولعلمهم وتفسيرهم الوافِيْ من خلال الدخول إلى بوابة الدعم الريفِيْ للمتقاعدين والموظفِيْن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

وتعرف على كافة الخدمات المتاحة والمقدمة لهم ومنها خدمة الدعم الريفِيْ للمتقاعدين السعوديين فقط.