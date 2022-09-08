رَابِطْ تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة عبر منصة ريف الإلكترونية Reef.gov.sa،إنَّ تطبيق ريف للعوائل المنتجة يعد من التطبيقات التي توفرها الحكومة المملكة العربية السعودية بهدف دعم العوائل الريفية، تشرف على هذه المبادرة وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث توفر الوزارة الدعم المادي لهذه العوائل بهدف تعزيز أعمالهم في مشاريع التي تختص بالزراعة، الأمر الذي يساهم في رفع الدخل المالي لصغار التجار في مجال الزراعة.

رَابِطْ تسجيل الدعم الريفِيْ للأسر المنتجة

أصدرت وزارة المياه والبيئة والزراعة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بوابة الشعاب المرجانية السماح للأسر المنتجة وصغار المزارعين وتجار المواشي والعاملين فِيْ الزراعة بالتقدم للحصول على الدعم المالي المباشر الذي تقدمه الوزارة، حيث تهدف الوزارة من خلال الدعم الريفِيْ للأسر المنتجة إلى تحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية والعمل على زيادة إنتاجهم بالاستغلال. الموارد المتاحة فِيْ المملكة وخلق فرص تسويقية أفضل. سجّل الدخول إلى برنامج Reef من خلال الإنترنت، يمكن للمتقدم التسجيل للحصول على الدعم الريفِيْ من خلال تقديم جميع المستندات المطلوبة وإرفاقها عبر المنصة، وإدخال جميع البيانات الشخصية وبيانات المشروع، والاستعلام عن برنامج ريف.

شُروطْ التسجيل فِيْ برنامج Arrecife

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة العربية ضوابط الحصول على الدعم الريفِيْ للأسر المنتجة والمزارعين. وقد وضعت الوزارة بالتنسيق مع القائمين على برنامج ريف شُروطْ الدعم الريفِيْ للعاطلات والمالكات والملاكات. ممارسي الأنشطة الزراعية يمكن تلخيص هذه الشُروطْ فِيْ النقاط التالية

يشترط النظام أن يكون متلقي الدعم الريفِيْ مواطناً سعودياً.

ألا يكون المتقدم من العاملين بالقطاع الحكومي أو الخاص.

ومن شُروطْ الاستفادة من الدعم أن يكون المستفِيْد عام فِيْ أي من المهن أو الأنشطة التي تدخل تحت مسمى الإنتاج الزراعي.

أن يكون المستفِيْد من الدعم الريفِيْ للأسر المنتجة من سكان المناطق الإدارية المشمولة بالدعم.

ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

يشترط ألا يتجاوز دخل مقدم الطلب للإنفاق 6000 ريال سعودي.

يعتبر إدراج حساب مصرفِيْ باسم المستفِيْد شرطًا أساسيًا للتسجيل فِيْ الدعم الريفِيْ.

يجب على مقدم الطلب تقديم دليل على أهليته للنشاط الزراعي المسجل فِيْ الطلب.

كيفِيْة التسجيل فِيْ برنامج Reef

يتم طلب الدعم الريفِيْ من خلال تسجيل الدخول إلى منصة Reef يجب أن يُطلب من المتقدمين ملء جميع المعلومات المطلوبة من خلال البوابة الإلكترونية لبرنامج Arrecife، وإرفاق جميع المستندات المطلوبة وتحميلها على البوابة، فِيْ حالة وجود أي عائق فِيْ التسجيل، يمكنك الاتصال بـ رقم دعم برنامج الشعاب المرجانية الموحديجب على مقدم الطلب أيضًا تضمين رقم حسابه المصرفِيْ لإكَمْال جميع خطوات التقدم بطلب للحصول على الدعم المقدم من برنامج Arrecife لصغار المزارعين والأسر المنتجة. اشترك فِيْ Reef Support for Homemakers والأسر المنتجة

الدخول إلى بوابة Reef الإلكترونية للتسجيل فِيْ البرنامج. انقر فوق “بدء طلب الدعم”. ثم قم بإنشاء حساب جديد على المنصة. يجب على مقدم الطلب استكَمْال جميع المعلومات المطلوبة فِيْ الحقول الفارغة. يجب على مقدم الطلب بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على برامج التنمية الريفِيْة. يتطلب برنامج Reef ألا يتجاوز عدد البرامج 3 برامج. يقوم الموقع بتفعيل الحساب للمستفِيْد بشكل آلي. قم بتسجيل الدخول إلى المنصة ثم أدخل رقم حسابك المصرفِيْ. تتلقى رسالة نصية على هاتفك تحتوي على رمز التحقق. أدخل رمز التحقق على موقع الويب للوصول إلى منصة التسجيل فِيْ برنامج Rev.

مَتَّى يأتي دعم Reef بعد التسجيل

أعلن برنامج Arrecife عن تاريخ إطلاق خدمة Arrecife بعد التسجيل، حيث أن مدة دراسة الطلبات فِيْ برنامج Arrecife هِيْ 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب فِيْ القطاعات الزراعية والامتثال لشُروطْ الاستحقاق المحددة من قبل Arrecife برنامج. مسؤولي النظام.

أهداف برنامج ريف

يهدف برنامج التنمية الريفِيْة المستدامة إلى تطوير القطاع الزراعي فِيْ المناطق الريفِيْة فِيْ جميع أنحاء المملكة. من خلال تقديم الدعم المالي للأسرة الريفِيْة المنتجة نضمن مشاركة هذه الفئات فِيْ توليد الدخل القومي وتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال المحاور التالية

يضمن برنامج Arrecifes الأمن الغذائي الريفِيْ.

الاهتمام بدور المرأة فِيْ المجتمع من خلال السماح لربات البيوت بالحصول على الدعم الريفِيْ.

يساهم برنامج ريف فِيْ حماية موارد المملكة المائية.

يحمي برنامج Reef البيئة من الأخطار الطبيعية.

تاريخ الصرف لبرنامج ريف

أعلن برنامج Arrecife عن تاريخ إيداع أموال برنامج Arrecife فِيْ حسابات المستفِيْدين من البرنامج لهذا الشهر، حيث من المقرر صرف دعم ريفِيْ لمدة شهر يوم الخميس 24 فبراير 2022 م الموافق 23 رجب، 1443 هـ عندما يكون 12 يومًا فقط من تاريخ نزول الدعم من الشعاب المرجانية ما هُو جديد ولكن وقت إيداع الدعم فِيْ الحسابات المصرفِيْة يمكن أن يختلف من مستفِيْد إلى آخر وهذا الاختلاف يرجع إلى تصنيع وقت تنفِيْذ الإيداع من بنك إلى آخر، وبلغ عدد المستفِيْدين من برنامج التنمية الريفِيْة المستدامة 30 ألفًا، وبلغ عدد طلبات الدعم المقدمة على البوابة الإلكترونية للبرنامج الريفِيْ 508 آلاف طلب، ويتم دراسة أهلية الطلبات من قبل المسؤولين عن البرنامج لضمان أهلية المتقدمين للحصول على الدعم الريفِيْ المباشر.

ولقد نظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية قيمة مبلغ تمويل ريف الخاص بالعوائل المنتجة وهو بقيمة 10% من رأس المبلغ المسجل في المعلومات المتعلقة بصاحب الطلب، وكذلك تختلف قيمة المبلغ مستفيداً لآخر، حسب دراسة التطبيق وفقًا لكل مستفيد بشكل خاص.