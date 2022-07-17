رَابِطْ تقديم اعتراضات على نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور اول من موقع epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات

رَابِطْ ملف الاعتراضات على نتائج الدورة الأولى للصف الثالث المتوسط ​​2022 والذي تم الإعلان عنه رسميًا لجميع الطلاب لاستكَمْال تقديم طلب اعتراض على نتائج الجولة الأولى التي ظهرت رسميًا مساء الخميس الماضي أمامهم. لجميع الطلاب، حيث تزداد آلاف الأسئلة. من الطلاب والطالبات الذين يقفون وراء كيفِيْة تقديم طلب اعتراض رسمي على هذه النتائج فِيْ نموذج نعمل عليه من خلال موقعهم الإخباري ثقافني نيوز لشرحها وتقديمها لك

رَابِطْ الاعتراض على نتائج الجولة الأولى للفئة المتوسطة الثالثة 2022

مؤخرا، فتحت وزارة التربية والتعليم العراقية، إمكانية تقديم طلبات الاعتراض على نتائج الصف الثالث المتوسط ​​2022، الدور الأول، قبل بدء اختبارات الجولة الثانية والأخيرة من امتحانات الصف الثالث المتوسط ​​، حسب الوزارة. حددت امكانية تقديم هذه الاعتراضات اعتبارا من اليوم المقابل لليوم الميلادي 17 تموز وعلى مستوى جميع المحافظات العراقية ستفتح وزارة التربية والتعليم العراقية ابواب موقعها الالكتروني لتسجيل طلبات الاعتراض من الطلاب اعتبارا من صباح اليوم. طالما أن تكلفة تسجيل نموذج طلب اعتراض 3000 دينار عراقي، بشرط اتباع الأسطر أدناه الآن كيفِيْة تقديم طلبات الاعتراض

خطوات تقديم طلب للاعتراضات إلى الصف الثالث المتوسط ​​، الجولة الأولى

يمكنك الآن استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لتقديم اعتراض على نتائج الفصل الثالث المتوسط ​​الدور الأول على النحو التالي