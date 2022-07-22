رَابِطْ تقديم الأمن العام للنساء 1443 عبر أبشر للتوظيف jobs.sa وَظْائِفْ الإدارة العامة للمرور

تم الإعلان عن بدء توفِيْر الأمن العام لأبشر 1443 امرأة من قبل مديرية الأمن العام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال الإدارة العامة للقبول المركزي فِيْ هِيْئة الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية، واليوم نتحدث عن مَوعِد بدء التقديم على وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة، وأهم شُروطْ التسجيل فِيْ الأمن العام، وربط وطريقة التقديم بالأمن العام للمرأة.

مقدمة فِيْ السلامة العامة للمرأة أبشر 1443

تم تحديد مَوعِد التقديم للأمن العام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتم التأكيد على القبول لمن لديه شهادة الثانوية العامة وما فِيْ حكَمْها، ويبدأ مَوعِد التقديم فِيْ مَوعِد محدد.

يبدأ التسجيل فِيْ وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة يوم السبت 24 ذو الحجة 1443 هـ، الموافق 23 يوليو 2022.

وذلك حتى يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 28 يوليو 2022 م.

اتصال لتوفِيْر السلامة العامة لنساء أبشر

نقدم أدناه مجموعة من الخطوات الواضحة والمحددة التي يمكن من خلالها التقدم لشغل وَظْائِفْ الأمن العام للمرأة من خلال أبشر، وهِيْ كالتالي

ابدأ بإدخال رَابِطْ الموقع الرسمي أبشر للتوظيف.

ثم تقوم بإدخال جميع معلوماتك الشخصية وهِيْ اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

أيضًا، بعد الانتهاء من تسجيل الدخول، انقر فوق زر الوَظْائِفْ المتاحة.

بعد ذلك، اختر وَظْائِفْ الأمن العام للنساء.

افتح أيضًا نموذج الطلب واكتب جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح.

تحتاج أيضًا إلى التأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح، ثم النقر فوق الزر حفظ البيانات وإرسال الطلب.

يجب على مقدم الطلب الاحتفاظ برقم الطلب حتى يتم تقديمه بعد إعلان نتيجة القبول الأولي.

ماهِيْ شُروطْ التسجيل فِيْ تأمين المرأة العام 1443

هناك مجموعة من الشُروطْ التي يجب توافرها عند تقديم الأمن العام لنساء أبشر، وهذه الشُروطْ هِيْ كالتالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن تكون أيضًا سعوديًا حسب الجنس والأصل والتعليم، باستثناء أولئك الذين نشأوا مع والدهم أثناء الخدمة العسكرية.

أن يكون حسن السيرة والسمعة.

كَمْا يجب ألا تكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

مع ضرورة امتلاك هُوية صالحة.

وأن لا يكون فِيْ أي من المناصب الحكومية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

وبالمثل، يجب أن يكون قد أتم خدمته العسكرية أو لا يخضع لها.

بالإضافة إلى عدم الزواج من غير السعودي، يجب عليها اجتياز جميع الاختبارات الأولية.

فِيْ حالة الشهادات من خارج المملكة، يجب معادلة وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

فِيْ هذه المرحَلْة انتهى النقاش حول توفِيْر الأمن العام للنساء لأبشر، وقد ذكرنا لكَمْ أهم تفاصيل طريقة التقديم وشُروطْ القبول.