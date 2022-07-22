رَابِطْ تقديم الأمن العام للنساء 1443 مَوعِد وشُروطْ التسجيل أبشر توظيف jobs.sa

نشرنا رَابِطْ توفِيْر الأمن العام للمرأة 1443 عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري، بعد الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل فِيْ وَظْائِفْ المديرية العامة للأمن العام للمرأة السَعُودِيْة، إلى البدء المقبل أسبوع على أن يتم تعيينه فِيْ رتبة مجند بالإدارة العامة للمرور لعنصر الطالبات القبول والتسجيل تاريخ فتح طلب الأمن العام وشُروطْ القبول فِيْ المناصب العسكرية المعلنة للنساء 1443، ومن خلال المقال نقدمه جميع التفاصيل المتعلقة بالوظيفة، بالإضافة إلى توفِيْر رَابِطْ لمنصة التوظيف الرسمية أبشر للتقدم للوَظْائِفْ الشاغرة بمجرد فتح باب القبول والتسجيل.

اعلان فتح باب الدخول وتسجيل المديرية العامة للأمن العام – المديرية العامة للمرور بدرجة (مجندة) للكوادر النسائية عبر منصة (أبشر – توظيف) https//t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT – الأمن العام (security_gov) 21 يوليو 2022

مَتَّى سيتم فتح تطبيق الأمن العام 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل التابعة لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل فِيْ وَظْائِفْ الأمن العام للسيدات الحاصلات على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها على الأقل لتعيينهن فِيْ الرتبة العسكرية فِيْ رتبة عمومية. مديرية مرور المملكة العربية السَعُودِيْة.

كَمْا أوضحت الإدارة أن المتقدم الحاصل على مؤهل أكاديمي أعلى من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها يفضل عند إجراء مقارنة بين المتقدمين، ومن المقرر أن تبدأ منصة التوظيف أبشر فِيْ استقبال طلبات التسجيل لدى الأمن العام بالمملكة العربية السَعُودِيْة. خلال الفترة. يشار إليها بالنقاط التالية

يبدأ التقديم على سيدات الأمن العام 1443 من الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 24 ذو الحجة 1443 هـ.

يستمر التسجيل على مدار الأسبوع وينتهِيْ الساعة 10 صباحًا يوم الخميس 29 ذو الحجة 1443 هـ.

رَابِطْ توفِيْر الأمن العام للمرأة 1443

من تاريخ فتح باب التقديم لشغل وَظْائِفْ القوات الخاصة للأمن العام للكادر النسائي، سيتم تفعيل رَابِطْ التطبيق عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري بوزارة الداخلية، حيث يمكن التقديم مباشرة بالضغط على الإعلان عن الوظيفة بالصفحة الرئيسية ثم ة تفاصيل الوظيفة المعلن عنها من حيث المتطلبات والمؤهلات المطلوبة.

فِيْ أسفل الصفحة تقوم الإدارة العامة للقبول والتسجيل بإرفاق الرَابِطْ وتنشيطه للتقدم إلى الأمن العام الرسمي، ولن يحتاج مقدم الطلب إلى تسجيل حساب جديد على المنصة، ولكن من الممكن التقديم مباشرة عن طريق إتباع الخطوات العامة للتسجيل عن طريق تعبئة البيانات المطلوبة من خلال الرَابِطْ التالي

رَابِطْ توفِيْر الأمن العام للمرأة 1443 (https//jobs.sa).

الشُروطْ العامة لسجل الضمان 1443