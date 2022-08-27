“متاح” رَابِطْ تقديم الأمن العام 1444 رجال “جندي” وشُروطْ التسجيل عبر JOPS.SA، أعلنت المديرية العامة السعودية قبل ساعات عن فتح باب التقديم الامن العام التسجيل برتبة جندي لحاملي شهادة الثانوية العامة، وفق شروط محددة حددتها المديرية الأمن العام، كما وأتاحت موعد التسجيل، والذي سيكون في السابع والعشرين من شهر أغسطس وينتهي في الأول من شهر سبتمبر، وسنعرض رَابِطْ تقديم الأمن العام 1444 رجال.

لمحة موجزة عن الأمن العام السعودي

المديرية العامة للأمن العام هِيْ إحدى المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية السَعُودِيْة. وتتمثل مهمتها فِيْ الحفاظ على السلامة العامة وأمن المواطنين، ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات الإسلامية، والعمل على تنظيم والحفاظ على الأمن أثناء الحج. مواسم العمرة. المقر الرئيسي لمديرية الأمن بالعاصمة الرياض. تأسس عام 1927 م، برئاسة الوزير عبد العزيز بن سعود بن نايف.

اعلان فتح باب التسجيل للمديرية العامة للأمن العام بدرجة (جندي) للرجال عبر منصة (أبشر – توظيف) https//t.co/Ln9xLTmoc2. pic.twitter.com/LydqyLFvHH – الأمن العام (security_gov) 25 أغسطس 2022

رَابِطْ إرسال السلامة العامة 1444

أعلنت المديرية العامة للقبول المركزي التابعة لوكيل وزارة الداخلية أنه يجب على الراغبين فِيْ التسجيل التحقق من الدقة اللازمة فِيْ تسجيل البيانات المقدمة، حيث إذا كانت هناك بيانات لا تتطابق مع بيانات الجهات المعنية. سيتم استبعاد مقدم الطلب على الفور من الأمن العام للرجال 1444.

جانب من حفل تخريج 3298 رجل أمن من مدن التدريب فِيْ مناطق المملكة pic.twitter.com/TOCQSBtae9 – الأمن العام (security_gov) 24 أغسطس 2022

توفِيْر وَظْائِفْ السلامة العامة للرجال.

أدخل رَابِطْ أبشر للتوظيف يعمل .

. انقر فوق أيقونة الوَظْائِفْ المتوفرة الآن.

تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

تحديد وَظْائِفْ المكان العام للرجال 1444.

يجب ضمان تسجيل نموذج الطلب الإلكتروني ودقة البيانات المسجلة.

بعد ة البيانات، انقر فوق حفظ البيانات، ثم أرسل الطلب، واطبع الطلب، واحتفظ برقم الطلب.

شُروطْ التأهِيْل لوَظْائِفْ الامن العام رجال 1444

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية والأصل.

يتم استبعاد أي شخص نشأ مع أحد والديه خارج المملكة أثناء خدمته للبلد من شرط الأصل.

أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون محكوما عليه بأي حال من الأحوال.

احصل على شهادة الثانوية العامة المطلوبة، مع تفضيل الشهادات العليا.

فِيْ حال كانت الشهادة الجامعية من الخارج يجب أن تكون معتمدة من وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة.

أن يكون المتقدم بصحة عامة جيدة وخالي من أي مرض مزمن.

توافق الطول مع الوزن وفقا للوائح الطبية للسلامة العامة.

اجتياز جميع الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة من قبل لجنة القبول.

ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه فِيْ أي وظيفة خاضعة للنظام العسكري وفصل منها.

فِيْ حالة زواج المتقدم يشترط أن تكون جنسية الزوجة سعودية.

المَوعِد النهائي لتقديم الطلبات لوَظْائِفْ السلامة العامة

يبدأ التسجيل الإلكتروني للوَظْائِفْ من يوم السبت الموافق 29/1/1444 هـ الموافق 2022/27/8 م ويستمر التقديم حتى يوم الخميس 1444/2/5 م الموافق 2022/09 / القادم من خلال أبشر للتوظيف.

كَمْ يبلغ طول مجند الأمن العام السعودي

من المعلوم أن موظفِيْ وزارة الداخلية بشكل عام يجب أن يكونوا متناسبين فِيْ الطول مع الوزن، وأن يتمتعوا بصحة بدنية جيدة ليتمكنوا من أداء المهام الموكلة إليهم، والتي وضعت لجنة القبول بعض الشُروطْ لذلك. الارتفاع المناسب وهُو أن لا يقل الارتفاع عن 168 سم ومن يقل عن هذا المستوى يتم رفضه بالمقارنة مع غيره من المتقدمين.

كَمْ هُو راتب جندي الأمن العام

يبلغ راتب جندي الأمن العام السعودي، بما فِيْ ذلك العلاوات والبدلات، 6،975 ريال سعودي شهريًا، ويزيد مع الترقيات على رأس العمل، موزعة على النحو التالي.

الراتب الأساسي لجندي الأمن العام 3200 ريال سعودي. راتب 1000 ريال يصرف على بدل الإقامة. كان يصرف 905 ريالات شهريا كَمْكافأة رعب. 500 ريال بدل انتقال الجندي. بدل ميداني 450 ريال / 400 ريال يصرف على صنف المادة. 600 ريال لدعم مخاطر العمالة.

ما هِيْ واجبات الجندي فِيْ السلامة العامة

منع الجرائم والهجمات قبل وقوعها.

القبض على مرتكبي الجرائم بعد وقوعها واستكَمْال إجراءات الاستدلال.

محاربة جرائم المخدرات ووقف تجار المخدرات ومتعاطيها.

تنظيم المرور وضمان السلامة العامة من أخطار الطريق.

إصدار رخص القيادة وقيادتها.

قبول شكاوى ونزاعات الحقوق المدنية والتحقيق فِيْها.

توفِيْر الأمن والنظام فِيْ مواسم الحج والعمرة.

ألقت دوريات شرطة محافظة الفِيْفا بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي والتحقيق بمحافظة الداير القبض على شخص بحوزته (371) كيلوغراماً من مادة القات. pic.twitter.com/6Ocl0Wyt5I – الأمن العام (security_gov) 25 أغسطس 2022

الإدارات التابعة لمديرية الأمن العام السَعُودِيْة

تضم مديرية الأمن العام فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الإدارات الفرعية مثل “الإدارة العامة للمرور / الإدارة العامة للأدلة الجنائية / شئون التدريب / الإدارة العامة لدوريات الأمن / القوات الخاصة للسلامة على الطرق / القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة / القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي / المديرية العامة للأسلحة والمتفجرات “.

تحديث تم الآن فتح موقع أبشر للتوظيف للتقديم الإلكتروني، وأعلنت لجنة القبول المركزية أن أولوية التقديم ليس لها ميزة أو تفضيل لشخص على آخر، وأن عملية التمايز لا تتم إلا بعد يتم إغلاق رَابِطْ التطبيق، وتتم عملية التفضيل وفقًا للمعايير التي وضعتها اللجنة ويتم تنفِيْذها إلكترونيًا، بدون دخل، لأي إنسان يمتلكها، ويتم تنفِيْذ جميع عمليات التمايز تلقائيًا من خلال البيانات التي يتم تغذيتها إلى جهاز.

وزارة الداخلية السَعُودِيْة هِيْ إحدى الوزارات السيادية فِيْ المملكة، وتعتبر الوزارات معنية بتوفِيْر الأمن فِيْ جميع أنحاء المملكة. تضم وزارة الداخلية العديد من الفروع الأمنية، بما فِيْ ذلك “الأمن العام / حرس الحدود / الدفاع المدني / الجوازات / أمن المنشأة / الأمن الفكري / الأمن الصناعي / السلامة والحماية / مديرية السجون / مراقبة المخدرات / الأحوال المدنية / عمليات الأمن / المالية تحقيقات / مجاهدون.

أتاحت مديرية الأمن العام السعودية، رابط خاص لتقديم رَابِطْ تقديم الأمن العام 1444 رجال “جندي”، عن طريق موقع الوزارة JOPS.SA، وقد بينت كافة الشروط اللازمة التي يجب أن تتوفر في المتقدم، الموعد المحدد للتسجيل .