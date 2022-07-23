رَابِطْ تقديم الامن العام نساء 1443 “إدارة المرور رتبة جندي” عبر ابشر توظيف الامن العام القبول والتسجيل

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي التابعة لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، فتح باب توفِيْر الأمن العام للمرأة فِيْ مديرية العبور برتبة جندي، وفق سلسلة من الشُروطْ والضوابط التي يجب يتم جمعها من قبل الراغبين فِيْ التقدم لإرسال سيدات الأمن العام 1443 للعمل فِيْ إدارة المرور بمديرية الأمن العام السعودي، وسنراجع لك أدناه جميع التفاصيل المتعلقة توفِيْر الأمن العام للمرأة 1443 سنوفر أيضًا رَابِطًْا للدخول والتسجيل فِيْ الأمن العام للمرأة فِيْ قيادة المرور.

تأمين السلامة العامة للمرأة

سيتم فتح وتفعيل رَابِطْ توفِيْر الأمن العام للمرأة، بداية يوم السبت الموافق 24/12/1443 هـ، ويوم السبت الموافق 23/7/22 د. تستمر المرأة حتى نهاية يوم الخميس الموافق 29/12/1443 هـ وما يعادل 28/07/2022 م.

كَمْا ذكرنا سابقًا، أعلنت المديرية العامة للقبول المركزي التابعة لوكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن افتتاح توفِيْر الأمن العام للمرأة فِيْ مديرية العبور.

اعلان فتح باب الدخول وتسجيل المديرية العامة للأمن العام – المديرية العامة للمرور بدرجة (مجندة) للكوادر النسائية عبر منصة (أبشر – توظيف) https//t.co/Ln9xLT4Nku. pic.twitter.com/lJ8buaqBTT – الأمن العام (security_gov) 21 يوليو 2022

شُروطْ توفِيْر الأمن العام للمرأة 1443

وفِيْ مقدمة شُروطْ توفِيْر الأمن العام للمرأة 1443، يجب أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والأصل، وتستثنى المرأة التي نشأت مع والدها أثناء خدمته خارج المملكة العربية السَعُودِيْة من أصلها. أو الصدق، وهنا استكَمْال الشُروطْ والتأهِيْل المطلوب على النحو التالي

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويفضل شخص مؤهل أعلى أن يكون المتقدم سعودي الأصل والأصل، باستثناء من نشأ مع والدهم أثناء خدمته فِيْ دولة خارج المملكة. أن يكون حسن السيرة والسلوك والشرف والسمعة، وألا يكون محكوما عليه فِيْ جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون لديك هُوية وطنية مستقلة صالحة وقت الإيداع يجب ألا يكون المتقدم قد سبق تعيينه فِيْ وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، أو أنهى خدماته من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب، أو أن يكون موظفًا لدى جهة حكومية. ألا تكون متزوجة من غير سعودي يجب على المتقدم اجتياز جميع الإجراءات الشكلية واختبارات القبول للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب أن تكون معتمدة من وزارة التربية والتعليم والشهادات المؤهلات المطلوبة

– شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

ستعطى الأفضلية لأولئك الحاصلين على مؤهل (دبلوم) أو (درجة البكالوريوس) فِيْ التخصصات التالية (القانون، الإحصاء، الإعلام، العلاقات العامة، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، المحاسبة، تكنولوجيا المعلومات، اللغة الإنجليزية).

رَابِطْ توفِيْر الأمن العام للمرأة 1443

عند الدخول من خلال رَابِطْ بوابة التوظيف فِيْ أبشر، يمكنك إتمام عملية توفِيْر الأمن العام للمرأة 1443، والاطلاع على كافة التفاصيل الأخرى. أشارت الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية إلى وجوب إدخال كافة البيانات بدقة بالغة، وسنقوم بمتابعة أي تطورات بهذا الخصوص.