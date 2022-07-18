رَابِطْ تقديم الخطوط الحديدية السَعُودِيْة 1443 1444 و شُروطْ القبول فِيْ الوَظْائِفْ والتخصصات المطلوبة

فِيْ هذا المقال نرصد لكَمْ تفاصيل تقديم السكك الحديدية السَعُودِيْة 1443 – 1444. نناقش معكَمْ شُروطْ تقديم السكك الحديدية. بالإضافة إلى التخصصات المتاحة للتوظيف. وطريقة عرض الخطوط السَعُودِيْة. الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت عن توفر العديد من الوَظْائِفْ المختلفة لخريجي الثانوية العامة للطلاب فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. هذا يتوافق مع العديد من الشُروطْ المحددة التي نراجعها معك أدناه.

التعريف بخطوط السكك الحديدية السَعُودِيْة

أعلنت شركة السكك الحديدية السَعُودِيْة عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب الأولي للتوظيف فِيْ الشركة. جاء ذلك وفق بيان رسمي صادر عن المعهد الفني للسكك الحديدية السَعُودِيْة، نشر فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”. يوم الأحد 17 يوليو 2022 الذي يصادف التاريخ الهجري فِيْ الثامن عشر من شهر ذي الحجة عام 1443.

تاريخ إيداع شركة السكك الحديدية السَعُودِيْة

وأشارت الشركة السَعُودِيْة للخطوط الحديدية إلى أن طلب الوَظْائِفْ المعلن عنها من خلالها متاح فقط لخريجي الثانوية العامة فِيْ مختلف مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة. علما أن تاريخ التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق 18 ذو الحجة 1443 م، وينتهِيْ يوم السبت الموافق الأول من محرم 1444، الموافق للتاريخ الميلادي 30 يوليو 2022.

ما هِيْ شُروطْ تقديم سكة حديد السَعُودِيْة 1443-1444

وفِيْ نفس السياق كانت شُروطْ توفِيْر سكة حديد السَعُودِيْة 1443-1444 كَمْا يلي

الشرط الأول أن يحصل المتقدم على الجنسية السَعُودِيْة.

يجب أن يكون لديك شهادة الثانوية العامة “القسم العلمي” بشرط ألا يقل المعدل عن 80٪.

علاوة على ذلك يأتي الشرط الثالث، وهُو ألا تقل درجة اختبار القدرات العامة لمقدم الطلب عن 70٪.

يجب على مقدم الطلب أيضًا أن يكون بصحة جيدة.

وأن يكون قد اجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

كَمْا يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 23 سنة ولا يقل عن 18 سنة.

تخصصات السكك الحديدية السَعُودِيْة 1443-1444

تضمنت اختصاصات وَظْائِفْ السكك الحديدية السَعُودِيْة عام 1443 – 1444. كالتالي “تخصص قيادة القطارات وتخصص فِيْ صيانة القاطرات والعربات. بالإضافة إلى تخصصات صيانة البنية التحتية لخطوط ومحطات السكك الحديدية والاتصالات والإشارات والتحكَمْ.

توفِيْر وَظْائِفْ السكك الحديدية السَعُودِيْة

يمكن لحاملي شهادة الثانوية العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الآن التقدم لوَظْائِفْ فِيْ الخطوط السَعُودِيْة للسكك الحديدية. من خلال رَابِطْ الموقع الرسمي srp.edu.sa. تتم عملية التسجيل باتباع الخطوات التالية