رَابِطْ تقديم القوات الخاصة للأمن البيئي jobs.sa شُروطْ التسجيل فِيْ ابشر للتوظيف 1443

اعلنت ادارة القبول والتسجيل، تفعيل رَابِطْ تقديم القوات الخاصة لأمن البيئة 1443، ابتداء من الساعة العاشرة صباح السبت، لبدء التسجيل فِيْ الأمن البيئي للرجال. حددت فِيْها الرتب والتخصصات العسكرية المطلوبة لكل رتبة من الرتب المعلن عنها.

يتم توضيح شُروطْ التقديم على الأمن البيئي للمواطنين الراغبين فِيْ الالتحاق بالقطاع العسكري بالمؤهلات العلمية المطلوبة، ويمكن من خلال المقال الحصول على رَابِطْ لعرض الأمن البيئي.

مَتَّى يفتح تطبيق الأمن البيئي 1443

حددت الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة، مَوعِد فتح باب التسجيل فِيْ 1443 وظيفة أمنية بيئية تم الإعلان عنها عبر منصة أبشر للتوظيف العسكري، حيث سيتم استلام الطلبات. السلامة البيئية للرجال خلال الفترة المشار إليها على النحو التالي

يبدأ تقديم طلب استقدام أبشر للأمن البيئي الساعة العاشرة من صباح يوم السبت 17 ذو الحجة 1443 هـ.

تنتهِيْ فترة تسجيل الأمن البيئي يوم الخميس 22 ذو الحجة 1443 هـ الساعة العاشرة صباحاً.

فِيْ تمام الساعة 1000 صباحًا هذا السبت، سيتم تفعيل رمز تطبيق السلامة البيئية أسفل صفحة نشر الوظيفة، سيؤدي النقر على الرَابِطْ إلى الانتقال إلى صفحة الوَظْائِفْ المتاحة، ثم ملء المعلومات الأساسية المطلوبة لمقدم الطلب.

رَابِطْ تقديم قوى الأمن البيئي الخاصة 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية، عن فتح باب التسجيل والقبول فِيْ وَظْائِفْ القوات الخاصة لأمن البيئة العسكرية للرجال، على أن يتم تعيينهم فِيْ رتب رقيب رقيب. أو عريف فِيْ مختلف مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة.

تم تحديد الدرجات والمؤهلات العسكرية المطلوبة لشغل الوظيفة بما يتناسب مع المؤهل العلمي الذي حصل عليه المتقدم، بالإضافة إلى التخصصات المطلوبة، حيث يتقدم المتقدم إلى الرتبة المناسبة للمؤهلات الأكاديمية أو العلمية التي حصل عليها المتقدم. بمجرد انتهاء فترة التقديم وإعلان نتائج الاختيار الأولي والقبول النهائي، سيتم تعيين الرتب العسكرية التالية (رقيب – وكيل رقيب – عريف).

بمجرد الإعلان عن المَوعِد المحدد لبدء تسجيل الوَظْائِفْ العسكرية الشاغرة من خلال منصة أبشر للتوظيف، سيتم تفعيل رَابِطْ التقدم بطلب للحصول على الأمن البيئي من قبل الإدارة المركزية للقبول والتسجيل، ومن ثم يتم إدراج القطاع ضمن الوَظْائِفْ المتاحة، ومن يرغب بالحصول على رَابِطْ لتقديم رجال الأمن البيئي 1443 يمكنكَمْ القيام بذلك باتباع الرَابِطْ أدناه

اتصال لتوفِيْر الأمن البيئي قوات خاصة 1443 رجلاً (يعمل).

فتح باب الدخول والتسجيل فِيْ قوى الأمن البيئي الخاصة من خلال منصة (أبشر – توظيف) التابعة لوزارة الداخلية – فِيْ الرَابِطْ https//t.co/YBlk6jznsg . pic.twitter.com/MpHYXqPKXQ – القوات الخاصة للأمن البيئي (SFES_KSA) 14 يوليو 2022

عرض تقديمي لشُروطْ السلامة البيئية 1443

أبرزت قوى الأمن البيئي الخاصة، فِيْ إعلانها الوظيفِيْ على منصة أبشر للتوظيف، الحاجة إلى ضمان استيفاء شُروطْ التقديم لمقدم الطلب قبل البدء فِيْ التسجيل فِيْ الوَظْائِفْ الشاغرة، والتي نوفر لها بيئة الظروف الأمنية لمن يرغب فِيْ رؤيتها. منهم من خلال ما يلي

التطبيق متاح فقط للمتقدمين السعوديين الأصليين والأصليين، باستثناء أولئك الذين نشأوا مع والديهم أثناء خدمتهم للمملكة فِيْ الخارج.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون قد أدين بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

توفر المؤهلات الأكاديمية والفنية المطلوبة للوظيفة التي تقدمت لها والتي تناسب شهادتك.

اعتماد شهادة المؤهل العلمي والفني من الجهة المختصة.

ألا يكون قد تم تعيينه سابقًا فِيْ منصب خاضع لنظام الخدمة العسكرية.

لم يتم إنهاء خدماته من أي من الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب من الأسباب.

ألا يكون موظفًا فِيْ أي قطاع حكومي.

لا تتزوج من غير سعودي.

اجتياز جميع إجراءات واختبارات القبول.

الطول والوزن يتناسبان مع المعايير الطبية.

التخصصات المطلوبة للأمن البيئي

تم تخصيص وَظْائِفْ قوى الأمن البيئي للرجال الحاصلين على المؤهلات المطلوبة وقد حددت الإدارة المؤهلات الأكاديمية المطلوبة للتعيين فِيْ المناصب المعلنة للأمن البيئي ويمكن تحديد المؤهلات الأكاديمية والمرتبة المقابلة من خلال النقاط التالية

رتبة رقيب بدرجة البكالوريوس فِيْ بعض التخصصات.

تحت قيادة الرقيب “بكالوريوس”.

تعريف “دبلوم الكليات المتوسطة والكليات التقنية أو ما يعادلها والتي لا تقل مدة الدراسة فِيْها عن سنتين دراسيتين”.

جدول رواتب القوات الخاصة للأمن البيئي

مع بداية فتح طلبات السلامة البيئية للرجال للتعيين فِيْ الرتب المذكورة فِيْ المقال حسب المؤهل العلمي الذي حصل عليه المتقدم، قدمنا ​​سلم الرواتب الأساسي للسلامة البيئية دون احتساب الزيادات والمكافآت والمكافآت لـ أولئك الذين يرغبون فِيْ رؤيتهم على النحو التالي

نطاق مرتب جندي 7000 ريال الجندي الاول 7800 ريال جسديا ٨٥٠٠ ريال رقيب وكيل 9000 ريال

تسجيل السلامة البيئية 1443

حالما يتم الإعلان عن مَوعِد بدء التسجيل فِيْ القوات الخاصة للأمن البيئي من قبل الإدارة المركزية للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية عبر منصة أبشر للتوظيف، فإن أيقونة عرض القوات الخاصة للأمن البيئي ستكون يتم تفعيله فِيْ نهاية إعلان الوظيفة، ويمكن إدخاله من خلاله لملء استمارة التسجيل الأولي أو بالضغط على أيقونة الوَظْائِفْ المتاحة من القائمة الرئيسية لمنصة التوظيف أبشر.

ثم إدخال البيانات المطلوبة بشكل كامل، ويجب التحقق من دقة تعبئة المعلومات والبيانات المطلوبة لإزالة استبعاد المتقدم للعمل، حيث أكدت الإدارة استبعاد أي متقدم تبين أن سجله غير دقيق أو لديه اختلاف فِيْ البيانات المسجلة حسب الشُروطْ المعتمدة.