رَابِطْ تقديم الكلية التقنية للعام الدراسي الجديد 1444 على موقع المؤسسة العامة للتدريب

كان إدخال المدرسة الفنية فِيْ قلب عمليات البحث الأخيرة التي قام بها عدد كبير من المواطنين والطلاب فِيْ مختلف مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة حول إدخال المدرسة الفنية، بعد أن أعلن المسؤولون عن توفر التطبيق. لجميع المستوفِيْن للشُروطْ، بشرط أن يتم تقديم الطلب إلكترونيًا فِيْ المدرسة، من خلال موقع المدرسة، وبناءً على بعض المعلومات التي يتم طلبها من كل طالب فِيْ الموقع، وأهم البيانات الوطنية رقم الهُوية والاسم وتاريخ الميلاد بالإضافة إلى مكان الإقامة وبيانات أخرى، ولمزيد من التفاصيل تابعنا عبر الخطوط القادمة.

تقديم الكلية التقنية للعام الدراسي الجديد 1444 هـ

بعد الإعلان عن توفر الطلبات بالكلية التقنية، أعلن وكيل الكلية للطلاب الراغبين فِيْ التسجيل أنه يجب عليهم اختيار التخصص بعناية وإدخال البيانات حسب تفضيلات ورغبات كل طالب. يجب على كل متقدم استيفاء الشُروطْ التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كونها عازبة

ألا يعمل فِيْ أي قطاع حكومي أو خاص.

ألا يكون قد طُرد من أي كلية أو مدرسة عسكرية من قبل.

ألا يزيد العمر عن 30 سنة ولا يقل عن 18 سنة.

يجب أن يكون المتقدم من خريجي البرنامج التدريبي ليتمكن من العمل حتى الآن.

لا يتم قبولك فِيْ أي برنامج جامعي آخر.

يجب على الطلاب المتقدمين للكلية التقنية استيفاء جميع الشُروطْ المذكورة أعلاه ليتم قبولهم

خطوات تقديم الكلية التقنية 1444