رَابِطْ تقديم المعهد السعودي التقني للخطوط الحديديه سرب

link ومن خلال هذا سنتعرف على رَابِطْ عرض سرب المعهد الفني للسكك الحديدية بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

المعهد الفني السعودي للسكك الحديدية

على الرغم من وجود العديد من المعاهد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، إلا أن المعهد الفني السعودي لسكك الحديد يعد من أهم المعاهد فِيْ مجال السكك الحديدية، والذي يهدف إلى تحقيق عملية ربط المدن المختلفة فِيْ المملكة، وعملية طرحها. مجموعة واسعة من الدورات المهنية والتقنية من ناحية أخرى، يوفر المعهد التقني عددًا من فرص العمل الجديدة فِيْ جميع أنحاء المملكة المتحدة. وبالتالي، يتم استخدام القدرات الموجودة إلى حد كبير.

مَتَّى ينتهِيْ المَوعِد النهائي لتقديم الطلبات للمعهد الفني للسكك الحديدية

من المقرر أن يكون مَوعِد التقديم للمعهد الفني للسكك الحديدية الثلاثاء 21 يونيو 2022 م، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مَوعِد التقديم سيكون السبت 2 يوليو 2022 م، إذا أكَمْل الطلاب عملية التقديم من خلال الرَابِطْ الرسمي للسكك الحديدية. المعهد، ومن جهة أخرى، نجد أنه سيتم العمل لبدء تدريب المتلقين اعتبارًا من الأحد 11 سبتمبر 2022 م.

ما هِيْ متطلبات التقديم على المعهد الفني للسكك الحديدية

وأوضح المعهد أن هناك عددًا من الشروط التي يجب توافرها للتسجيل والتسجيل فِيْ المعهد الفني للسكك الحديدية Swarm ومن أهم هذه الشروط

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عمر المتقدم من 23 إلى 30 سنة.

يشترط فِيْ مقدم الطلب الحصول على دبلوم (كلية متوسطة) فِيْ مجال التكنولوجيا الكهربائية بمعدل تراكَمْي لا يقل عن 3.5 من 5.

اجتياز جميع اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

أن يكون لائقا طبيا.

حاصل على رخصة قيادة سارية المفعول.

إجادة اللغة الإنجليزية (ILETS LEVEL 3.5).

أن لا يقل ارتفاع الطالب عن 160 سم ولا يزيد عن 190 سم.

خطوات التسجيل فِيْ سرب المعهد الفني للسكك الحديدية بالمملكة العربية السَعُودِيْة

زود المعهد الطلاب بمجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها من أجل استكَمْال عملية التسجيل بنجاح، وفِيْما يلي الخطوات التالية

انتقل إلى موقع المعهد (SRP) عبر الرَابِطْ المباشر التالي.

اضغط على المنهج.

اختر التخصص المتاح.

أدخل المعلومات والبيانات المطلوبة وهِيْ الاسم الكامل. تحديد نوع المتدرب. أدخل رقم الهُوية الوطنية. تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي. املأ مكان الميلاد.

سيطلب الموقع معلومات الاتصال الشخصية البريد الإلكتروني. رقم الهاتف المحمول. رقم معرف الهاتف المحمول.

انقر على أيقونة التسجيل.

ستتلقى رسالة تؤكد إتمام عملية التسجيل بنجاح.

مزايا التقديم للمعهد الفني للسكك الحديدية بالمملكة العربية السَعُودِيْة

وتجدر الإشارة إلى أن التقديم على المعهد الفني للسكك الحديدية بالمملكة العربية السَعُودِيْة يقدم للطالب مزايا عديدة ومختلفة ونرفق ما يلي من أهمها

سيحصل المتقدم على مكافأة مالية تبدأ من 4000 ريال سعودي ويستلمها المتقدم خلال فترة التدريب.

إمكانية الحصول على راتب شهري لا يقل عن 7000 ريال سعودي بعد اجتياز مراحَلْ التدريب.

مدة التدريب تصل الى 12 شهر ولا تقل عن ذلك وتبدأ من بداية التقديم والقبول.

إمكانية الحصول على فرص عمل مثل العمل كسائق قطار.

تسجيل المتقدمين فِيْ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

مقدم الطلب لديه تأمين طبي كامل.

كيفِيْة الاتصال بالمعهد الفني للسكك الحديدية بالمملكة العربية السَعُودِيْة

لا شك أن هناك طرق عديدة للتواصل مع المعهد الفني للسكك الحديدية السَعُودِيْة (الصربية) لطرح الأسئلة أو الاستفسارات، ونرفق أهم هذه الطرق على النحو التالي

يمكن التواصل مع المعهد عن طريق الهاتف التالي 0163263663.

يمكن للمتقدمين المختلفِيْن أيضًا الاتصال بالموقع الرسمي عبر srp.edu.sa.

يتم التواصل مع المعهد عبر الرَابِطْ التالي مباشرة، والذي يأخذ الزائر إلى Swarm WhatsApp الخاص بالمعهد الفني للسكك الحديدية السَعُودِيْة.

بزيارة مباشرة للحساب الرسمي للمعهد فِيْ منصة التواصل الاجتماعي تويتر “”.

من خلال زيارة الحساب الرسمي للمعهد على منصة التواصل الاجتماعي “فِيْسبوك”.

رَابِطْ تقديم سرب المعهد الفني للسكك الحديدية بالمملكة العربية السَعُودِيْة

قام المعهد الفني للسكك الحديدية بالمملكة العربية السَعُودِيْة بتوفِيْر الرَابِطْ الرسمي للتقدم للمعهد والذي يمكنك زيارته عبر الرَابِطْ التالي “” مباشرة. إحتفظ به.

فِيْ هذا الصدد وصلنا إلى نهاية فقرات مقالنا بعنوان رَابِطْ التقديم إلى معهد السكة الحديد السعودي Swarm، وعرفنا من خلاله كيفِيْة التواصل مع المعهد، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفور على فوائد التقديم على المعهد الفني وكيفِيْة الاشتراك فِيْه.