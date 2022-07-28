رَابِطْ تقديم الوَظْائِفْ التعليمية 1444 eservices.masar.sa عبر نظام جدارة منصة مسار

قدمنا ​​رَابِطْ توفِيْر 1444 وظيفة تعليمية بعد أن أعلنت الوزارة عن توفر عدد من الوَظْائِفْ الشاغرة لكلا الجنسين. بلغ عدد الوَظْائِفْ المعلن عنها بوزارة التربية والتعليم 11547 وظيفة تعليمية للرجال والنساء فِيْ نظام التعاقد الرسمي وفق اللائحة التنفِيْذية للموارد البشرية فِيْ الخدمة المدنية، ويتم تعيين المقبولين بعد إجراء مقارنة بين المتقدمون فِيْ وزارة التربية والتعليم إلى رتبة مدرس ممارس فِيْ العام الدراسي الجديد 1444 هـ، ومن خلال المقال يمكن التعرف على شُروطْ ومتطلبات التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية 1444، بالإضافة إلى الحصول على رَابِطْ تقديم رسمي. التعليم من خلال نظام جدارا على المنصة الإلكترونية، ويمكن الحصول على رَابِطْ التسجيل على رخصة المهنية متوفر الآن على موقع نظام التراخيص.

رَابِطْ توفِيْر وَظْائِفْ تعليمية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توافر 11547 وظيفة تعليمية شاغرة عبر نظام التعاقد الرسمي للتعيين فِيْ رتبة مدرس ممارس للعام الدراسي القادم 1444 هـ، وأوضحت ذلك من خلال وكالة الأنباء السَعُودِيْة. انا كنت نبذة عن مواعيد التقديم على الوَظْائِفْ بوزارة التربية والتعليم والشُروطْ التي يجب على المتقدم استيفاؤها.

وتأتي هذه الوَظْائِفْ للمساهمة فِيْ تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال استثمار الكادر البشري فِيْ قطاع التعليم. ومن المقرر البدء فِيْ استقبال الطلبات من الراغبين فِيْ الالتحاق بوَظْائِفْ تدريسية فِيْ التخصصات المتاحة عبر نظام جدارا 3 عبر منصة مسار بداية الأسبوع المقبل وتحديداً خلال الفترة الموضحة أدناه

يبدأ تقديم التعليم فِيْ تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م.

ينتهِيْ التسجيل يوم الأحد 9 محرم 1444 م. الموافق 7 أغسطس 2022 د. م، الساعة الثانية عشر صباحا.

رَابِطْ التقدم لوَظْائِفْ تعليمية فِيْ نظام جدارا عبر منصة مسار (الخدمات الإلكترونية).

شُروطْ التقديم على وزارة التربية والتعليم 1444

أوضحت وزارة التربية والتعليم الشُروطْ والمتطلبات التي يجب توافرها فِيْ المتقدمين لشغل الوَظْائِفْ فِيْ وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 1444 هـ. وشُروطْ المثول أمام وزارة التربية والتعليم هِيْ النقاط التالية

الحصول على شهادة جامعية كحد أدنى فِيْ مجال التخصص. عند إصدار الشهادة من خارج المملكة، يجب أن تكون معتمدة من وزارة التربية والتعليم. الوصول إلى المستوى والشُروطْ المهنية المطلوبة لممارسة مهنة التدريس. انطباق شُروطْ شغل المناصب التدريسية على المتقدم.

وتجدر الإشارة إلى أنه اعتباراً من التاريخ المحدد لبدء التسجيل فِيْ وزارة التربية والتعليم للوَظْائِفْ الشاغرة المعلنة لكلا الجنسين، سيتم تفعيل رَابِطْ عرض الشواغر التعليمية 1444 بواسطة الموارد البشرية لاستقبال الطلبات من الراغبين فِيْ ذلك. ملء الشاغر. إعلانات الوَظْائِفْ التعليمية