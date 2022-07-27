رَابِطْ تقديم طلب تعويض التعطل عن العمل الخطوات والشُروطْ

رفع دعوى تعويض بطالة، خلال السنوات الثلاث الماضية وآخرها عام 2022، توقفت العديد من الشركات عن العمل فِيْ كل دولة فِيْ العالم بسبب وباء كورونا الذي أثر على الجفاف والأخضر، بسبب إصابة اقتصاديات جميع دول العالم، والعديد من العمال السعوديين فِيْ حالة بطالة واضطراب. فِيْ ضوء ما تعرضت له شركاتهم وغيرهم، راحت الهِيْئة العامة للضمان الاجتماعي، موضحة أن الظروف السائدة فِيْ الدول العربية والمملكة العربية السَعُودِيْة على وجه الخصوص مع انقطاع ممارسة عملهم تجعلهم ينظرون. هذه الظروف لدفع التعويضات التي دعمتهم فِيْ تلك الأزمات والحالات المستحقة، لأن الحق يشمل التعويض الذي تم صرفه فِيْ قائمة تقديم طلب خاص لصرف التعويض عبر الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة للجميع. أن يتمكن الجميع من رؤية جميع الخدمات التي يمكن تقديمها لك.

رفع دعوى تعويض بطالة

إذا كنت تتساءل ما هِيْ الخطوات اللازمة للتقدم بطلب للحصول على إعانة بطالة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فما عليك فعله هُو الوصول إلى الإنترنت من خلال الهاتف المحمول أو الكَمْبيوتر المحمول أو حتى الكَمْبيوتر.

ثم انتقل إلى الموقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رسميًا وعبر الإنترنت

ثم قم بتسجيل الدخول كحساب جديد للموقع

ثم تقوم بتقديم طلب لصالح ساند، ثم مع رقمك، اكتب رقم Appian وتأكد من هُويتك بالهُوية ورمز التأكيد

لذلك، قمت بتقديم طلب رسمي.

والجدير بالذكر أن طلب تعويض التعطل يتم إيقافه تلقائيًا فِيْ حال زوال الأسباب.

ما تسبب فِيْ إلحاق الضرر بالشركة أو المؤسسة التي يعمل بها الشخص بناءً على الإجراءات الاحترازية وكذلك الإجراءات الوقائية كَمْتابعة لتداعيات كورونا.

بالإضافة إلى العمل بشكل كامل ودوام كامل لجميع الموظفِيْن، تقوم لجنة متخصصة بدراسة جميع الطلبات والأخبار.

من أجل اتخاذ قرارات التعويض ورفض الطلب أو رفضه، ستقدم المؤسسة العامة للشركات طلبًا لتعديل قائمة المقبولين من خلال الموقع الرسمي.

نظام تعويض العمال أو “الرمل” تحت رعاية الحكومة السَعُودِيْة لحماية العمال السعوديين وعائلاتهم من الأذى.

وفترة انقطاع العمل فِيْ ظل أزمة كورونا كتدخل فِيْ أزمة طارئة لسد فجوة كبيرة بين وظيفتين للعامل.

وهذا يجعله يساهم فِيْ الحد الأدنى من الدخل حتى تتمكن أسرته من العيش حياة كريمة.