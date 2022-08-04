رَابِطْ تقديم فِيْ قوات امن المنشآت 1444 نساء عبر موقع ابشر للتوظيف absher.sa

وأعلنت المديرية العامة للشؤون العسكرية بوزارة الداخلية عن قبول الجهاز المركزي، وفتح باب القبول والتسجيل للنساء والفتيات للتقدم إلى منشآت قوات الأمن برتبة “جندي”. المملكة العربية السَعُودِيْة.

تطبيق فِيْ قوى الأمن للمنشآت 1444 امرأة

كشفت مصادر رسمية بالوزارة عن مَوعِد استلام طلبات القبول، وذلك فِيْ الفترة ما بين السبت 1/8/1444 هـ ويوم الخميس 13/1/1444 هـ.

وكانت قوى امن المنشأة والادارة العامة للقبول المركزي بجهاز الشؤون العسكرية بوزارة الداخلية قد اعلنت فِيْ وقت سابق فِيْ بيان رسمي فتح باب القبول للسيدات للتقدم لرتبة جندي بعد حصولهن على شهادة الثانوية العامة. نذكر شُروطْ القبول والتاريخ وطريقة التقديم عبر الإنترنت.

الشُروطْ العامة للقبول فِيْ قوى أمن المنشآت

هناك عدة شُروطْ يجب توافرها فِيْ المتقدمين لهذا المنصب الحكومي، وهِيْ

أن يكون المتقدم سعوديًا ومقيمًا فِيْ المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن تسجيلك خالي من الأحكام السابقة.

ألا تكون متهمة بارتكاب جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

يجب أن تكون المستندات الحكومية الرسمية سارية المفعول وقت التقديم.

ألا يكون قد سبق تعيينه فِيْ الخدمة العسكرية أو المعاهد أو الكليات العسكرية.

ألا يكون موظفًا لدى أي جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز مقابلات القبول الشخصية.

الصحة واللياقة الطبية.

المرشح الرَابِطْ فِيْ قوى الأمن للمنشآت 1444 امرأة

فِيْ هذه الفقرة نذكر الروابط التي يجب تطبيقها إلى جانب طريقة التسجيل على الموقع على النحو التالي