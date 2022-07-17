رَابِطْ تقديم وزارة الدفاع الكليات العسكرية afca.mod.gov.sa عبر بوابة القبول الموحد وشُروطْ التقديم

وزارة الدفاع مقدمة للكليات العسكرية 1444 بدأ عدد كبير من طلاب الجامعات وطلاب الثانوية العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بالسعي للحصول على رَابِطْ للتقدم بوزارة الدفاع للكليات العسكرية، وذلك منذ أن أعلنت اللجنة المركزية عن افتتاحها. التسجيل بوزارة الدفاع وبدء استقبال الطلبات. يجب أن تتوفر الأحكام والضوابط لدى الطالب المتقدم، ويسعى عدد كبير من الطلاب والأسر إلى إلحاق أبنائهم بالمجال العسكري، وستقوم الوزارة بة الطلبات، ومن خلال موقعنا المتميز، علمني، سنشرح كل التفاصيل والبيانات.

رَابِطْ التطبيق مدارس وزارة الدفاع العسكرية 1444

أعلنت وزارة الدفاع السَعُودِيْة، أن استلام طلبات القبول فِيْ وزارة الدفاع وخريجي الجامعات وحملة الثانوية العامة سيتم إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني. بوابة السحب الموحدة للقوات المسلحة، والتأكد من أن جميع الطلاب يراجعون شُروطْ وتوافر المستندات والأوراق المطلوبة للتقدم للجامعة لقبول الطلب واستيفاء بيانات التسجيل.

شُروطْ التسجيل بوزارة الدفاع 1444

وضعت وزارة الدفاع شُروطْ التقديم للجامعة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 1444 بالكليات العسكرية وهِيْ

أن يكون الطالب سعودي الجنسية.

يجب ألا يقل عمر الطالب عن 17 عامًا ولا يزيد عن 22 عامًا.

أكَمْل جميع اختبارات الكفاءة.

حاصل على شهادة الثانوية العامة الحديثة بمعدل لا يقل عن 80٪.

يجب ألا يكون الطالب متزوجًا.

يجب على مقدم الطلب اجتياز جميع الفحوصات الطبية المحددة.

النجاح فِيْ جميع اختبارات اللياقة والقدرات.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن يجتاز اختبارات التحصيل والقدرات بدرجة لا تقل عن 60٪.

موافقة مقدم الطلب على الطول والوزن المناسبين اللذين تحددهما الوزارة.

التسجيل إلكترونيًا من خلال بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة المركزية.

أعلنت اللجنة المركزية أنه يجب على جميع الطلاب التحقق من هذه الشُروطْ قبل التقديم، لأنه سيتم ة الطلبات وسيتم قبول الطلاب الأكثر توافقًا مع هذه الشُروطْ، ولن يتم إجراء هذا الكشف إلا مرة واحدة.

طريقة التقديم للكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع 1444

تبدأ الوزارة فِيْ استقبال طلبات التقديم على جامعة وزارة الدفاع السَعُودِيْة لهذا العام 1444 هـ عبر بوابة القبول الموحد، ويتبع التسجيل الخطوات التالية

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى البوابة القبول الموحد للقوات المسلحة. afca.mod.gov.sa .

. ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

بعد ذلك ستظهر الشُروطْ والأحكام أمامك، اقرأها بعناية ووافق عليها.

سيظهر أمامك نموذج طلب، قم بتعبئة البيانات المطلوبة (اسم الطالب، واسم الطفل واسم الجد، والمعرف، وكلمة المرور).

ثم أدخل رمز التحقق المعروض أمامك.

انقر فوق تسجيل.

انقر فوق تسجيل. سيتم إرسال رسالة نصية بكلمة المرور، أدخلها فِيْ المربع المخصص.

بعد ذلك، قم بملء إدخال البيانات (رقم الهُوية، تاريخ الميلاد، سنة التخرج، المؤهل العلمي، محَلْ الإقامة، العنوان، البريد الإلكتروني).

أدخل الدورات العلمية التي حصلت عليها إن وجدت.

تحقق من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط تسجيل.

آخر مَوعِد للتقديم لوزارة الدفاع 1444

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الجامعات العسكرية ولجنة القبول بالجامعة عن فتح باب التقديم للعام الدراسي (1443/1444 هـ) لخريجي الجامعات الحاصلين على درجة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية على النحو التالي

أعلن #وزارة الدفاع فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الجامعات الحاصلين على درجات (البكالوريوس) وطلاب الكليات العسكرية الحاصلين على الشهادات (الثانوية العامة / العلوم الطبيعية) للالتحاق بالخدمة العسكرية.https//t.co/hRgUzJOOUR pic.twitter.com/dhxKX6qiMq – وزارة الدفاع 🇸🇦 (modgovksa) 26 مايو 2022

طلبة الكليات العسكرية يبدأ التسجيل بوزارة الدفاع العسكري يوم الخميس 15 ذو الحجة 1443.

خريجي الجامعة، بدأ تطبيق وزارة الدفاع العسكري يوم الخميس 10 ذو القعدة 1443 هـ.

ما هِيْ مدة الدراسة فِيْ الكليات العسكرية بوزارة الدفاع

يتساءل البعض عن الفترة الدراسية التي يقضيها الطلاب فِيْ الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والمدة هِيْ 3 سنوات دراسية، يحضر خلالها الطلاب فصلين دراسيين كل عام، وبعد الانتهاء من مرحَلْة الدراسة، يحصل الخريج على درجة البكالوريوس. الدرجة العلمية. وزارة الدفاع.

بمجرد الانتهاء من عملية التقديم فِيْ وزارة الدفاع للكليات العسكرية لخريجي الثانوية العامة لهذا العام 1443/2022، ستتم دراسة جميع الطلبات المقدمة وسيتم اختيار المقبولين وفقًا للشُروطْ التي تضعها الوزارة، وجميع الاختبارات و الامتحانات الجسدية. ستلعب aptitude دورًا فِيْ اختيار الطلاب الأكثر توافقًا مع الشُروطْ، وسيتم الإعلان عن أسماء المقبولين فِيْ نهاية ة.