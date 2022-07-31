رَابِطْ تقديم وَظْائِفْ وزارة التعليم جدارة 11547 وظيفة بنظام التعاقد فِيْ جميع مناطق المملكة

يبحث آلاف المواطنين السعوديين عن رَابِطْ لتوفِيْر وَظْائِفْ لوزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة وأبرز الشُروطْ المطلوبة لشغل الوَظْائِفْ على أبرز محرك بحث “جوجل”. والمرأة بموجب نظام التعاقد لرتبة أستاذ ممارس للعام الدراسي 1444 هـ بشرط توفر عدة شُروطْ متاحة للمتقدمين والتي سنشرحها بالتفصيل فِيْ المقال هذه الجهُود تصب فِيْ مصلحة الحكومة السَعُودِيْة لتقديمها العديد من الوَظْائِفْ الحكومية للشباب السعوديين من أجل توفِيْر فرص عمل مناسبة لهم ولمهاراتهم ومن أهم التخصصات المطلوبة الرياضيات، واللغة الإنجليزية، وإدارة الأعمال، والفِيْزياء، والكيمياء، وعلم الأحياء، وقد كتبنا لكَمْ هذا المقال على موقعنا “Edúcame “موقع الكتروني لشرح كافة الخطوات اللازمة للتقدم للوَظْائِفْ بوزارة التربية والتعليم وأهم الشُروطْ اللازمة فِيْ إطار اهتمامنا بمتابعتك فِيْ المجالات الحكومية والخاصة وأبرزها العسكرية، فتابعونا.

توفِيْر وَظْائِفْ لوزارة التربية والتعليم.

المواطنين السعوديين الراغبين فِيْ التقدم للوَظْائِفْ المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1444/2/1 هـ الموافق 2022/07/31 م الساعة التاسعة صباحاً حتى يوم الأحد الموافق 1444/9/9 هـ. 07/08/2022 م بالضبط الساعة الثانية عشر ظهراً، ويمكنك التقدم للوَظْائِفْ من خلال رَابِطْ منصة جدارا للتوظيف أطلقتها الحكومة السَعُودِيْة، فقط اضغط على الرَابِطْ المظلل للذهاب إلى صفحة التطبيق.

شُروطْ التطبيق

هناك العديد من الشُروطْ المطلوبة للتسجيل فِيْ الوَظْائِفْ المذكورة أعلاه والمعلن عنها من قبل الحكومة السَعُودِيْة ممثلة بوزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة. هذه هِيْ الشُروطْ التالية

أولاً، يجب على مقدم الطلب استيفاء الحد الأدنى من الشُروطْ والضوابط لملء الوظيفة.

ثانياً، يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة جامعية مناسبة.

ثالثاً يجب معادلة الشهادة الجامعية إذا تم الحصول عليها من خارج المملكة.

مع توفر هذه الشُروطْ، يمكنك التقدم لهذه الوَظْائِفْ المعلن عنها إلكترونيًا من خلال منصة التوظيف Jadara.

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