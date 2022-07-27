رَابِطْ جدارة الوَظْائِفْ التعليمية 1444

يعتبر رَابِطْ وَظْائِفْ جدارا التربوي 1444 من ابرز عمليات البحث مؤخرا وطريقة التقديم على وَظْائِفْ جدارا والتي اصبحت من اهم المعلومات التي يبحث عنها الكثير من الناس. جدارا هِيْ منصة تعاقد الكترونية برعاية الوزارة. الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف خدمة مواطني المملكة. أطلقت الوزارة منصة جدارا عام 1433 هـ لتمكين الشباب السعودي من إيجاد فرص تعليمية وفرص عمل أخرى لبناء مستقبلهم ومواجهة أعباء الحياة. فِيْ السطور التالية سوف نشرح كيفِيْة التقديم على أعمال جدارا التعليمية

شُروطْ التوظيف

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عامًا.

احصل على أعلى النقاط فِيْ الجدارة.

اجتياز المقابلة الشخصية.

تقديم قرار معادلة مقدم من وزارة المملكة العربية السَعُودِيْة للمتقدمين المؤهلين الحاصلين على درجات علمية من جامعات خارج المملكة العربية السَعُودِيْة.

الموافقة على القدرة المعرفِيْة.

كن مواطنًا سعوديًا.

يحظر على المتقدم شغل أي منصب حكومي آخر فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى.

كيفِيْة التقدم لشغل وَظْائِفْ الجدارة

يزور سند الجدارة.

انقر فوق تسجيل الدخول ثم ابدأ فِيْ إضافة جميع المعلومات الشخصية المطلوبة فِيْ الحقول الخاصة بها رقم التعريف الوطني ورقم التحقق وكلمة المرور.

ثم انقر فوق تسجيل الدخول وسيتم نقلك إلى صفحة الوَظْائِفْ اللائقة.

ثم انقر فوق رمز “أود التقدم لوَظْائِفْ على أساس الجدارة”.

ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة الوَظْائِفْ الشاغرة للتقديم.

سيُطلب منك إدخال رغبات الوظيفة للتقدم لها وفقًا للدرجة العملية عن طريق النقر فوق أيقونة إضافة.

عند الانتهاء من كتابة المهام، انقر فوق حفظ البيانات ثم طباعة التطبيق.

رَابِطْ استحقاق الوَظْائِفْ التعليمية 1444

الدخول فِيْ رَابِطْ جدارا للاعمال التربوية ضروري لاستكَمْال إدخال البيانات والتقدم لوظيفة، حيث ينقل الرَابِطْ مقدم الطلب مباشرة إلى أيقونة التسجيل، لإكَمْال تقديم الطلب.

رقم هاتف جدارا الموحد

خصصت جدارا أرقامًا للاتصال بك 00966112006666-19911. يمكنك الاتصال للحصول على أي معلومات أو تفاصيل حول التطبيق.

هنا انتهِيْنا من مقالنا على رَابِطْ الأهلية لـ 1444 وظيفة تعليمية، وقمنا بة شُروطْ التقدم للوَظْائِفْ التعليمية، وكذلك طريقة التقديم على عروض العمل ورَابِطْ التقديم الرسمي.