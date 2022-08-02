رَابِطْ جداره الوَظْائِفْ التعليمية 1444 eservices.masar.sa تقديم مسار وزارة التعليم

قدمنا ​​رَابِطًْا لجدار وَظْائِفْهم التربوي البالغ 1444 وظيفة للتقدم للوَظْائِفْ فِيْ وزارة التربية والتعليم من خلال المنصة الإلكترونية، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر عدد من الوَظْائِفْ التدريسية خلال عام بلغ 11547 وظيفة لكلا الجنسين، وفقًا لـ نظام العقد الرسمي للتعيين فِيْ رتبة مدرس ممارس، استوفى شُروطْ الحصول على هذه الرتبة، وبدأ بممارسة مهامه ومسؤولياته، وتحتل هذه المرتبة المرتبة الثالثة فِيْ سلم الرواتب للوَظْائِفْ التدريسية، ومن خلال المادة نقدم رَابِطْ لمنصة مسار للتسجيل فِيْ وَظْائِفْ التعليم 1444، بالإضافة إلى بيان التخصصات المطلوبة للوَظْائِفْ التعليمية، وشُروطْ التعيين فِيْ رتبة مدرس ممارس حسب قائمة الوَظْائِفْ التعليمية فِيْ الموارد البشرية. .

رَابِطْ حائط الاعمال التعليمية 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عن توفِيْر 11547 منصبًا تعليميًا فِيْ نظام التوظيف الرسمي وفقًا للوائح الموارد البشرية فِيْ الخدمة المدنية التنفِيْذية.

هذا ما أكدته الوزارة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء السَعُودِيْة.انا كنتحول فتح باب التقديم على وَظْائِفْ تعليمية من خلال نظام الجدار الإلكتروني الخاص بها عبر منصة مسار التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث سيتم تفعيل رَابِطْ تسجيل جديد فِيْ برنامج جدارا بمجرد بدء المَوعِد المقرر له. التسجيل.

ومن المتوقع أن يتم تعيين المقبولين فِيْ خمس وأربعين إدارة تعليمية فِيْ مختلف مناطق ومحافظات المملكة العربية السَعُودِيْة، ومن يرغب فِيْ الحصول على رَابِطْ لتوفِيْر وَظْائِفْ تعليمية، أو رَابِطْ لتوفِيْر التعليم، أو رَابِطْ للدخول إلى للتقديم على نظام جدارا للوَظْائِفْ المتاحة، يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع الرَابِطْ الرسمي المرفق أدناه

برنامج جدارا للوَظْائِفْ التعليمية رَابِطْ 1444 منصة مسار (الخدمات الإلكترونية).

تاريخ فتح باب التسجيل للوَظْائِفْ التربوية 1444

حددت وزارة التربية والتعليم مَوعِد فتح باب تقديم الطلبات لشغل وَظْائِفْها الشاغرة للتعيين فِيْ المرتبة المعلن عنها.

وتبدأ الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 2 محرم 1444 هـ الموافق 31 يوليو 2022 م.

وتنتهِيْ الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الأحد 9 محرم 1444 هـ الموافق 7 أغسطس 2022 م.

مراحَلْ التقديم لوَظْائِفْ التدريس

مراحَلْ التقديم على وَظْائِفْ التعليم هِيْ تسجيل الدخول إلى برنامج جدار من خلال منصة الموارد البشرية ثم اتباع الخطوات التالية

اختر وحدد الوظيفة التعليمية المناسبة للتصنيف، ثم اطلب الرغبات المكانية.

متابعة دعوات وزارة التربية والتعليم للاطلاع على “نتائج التطبيق المبدئي” ومعرفة الإدارة التربوية المطبقة عليها.

حضور المقابلة الشخصية بإدارة التربية والتعليم لمنطقة المرشح، حسب المَوعِد المحدد لاستكَمْال مبررات التعيين.

إجراء الفحص والتسجيل الطبي من خلال نظام نور.

إصدار قرار التعيين وتاريخ البدء بعد اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية.

التخصصات المطلوبة وَظْائِفْ التدريس 1444

نقدم مجموعة من الصور تشمل التخصصات الفرعية لكل تخصص رئيسي تعلن عنه وزارة التربية والتعليم من خلال الآتي

رياضياتيمكن رؤية التخصصات الدقيقة المطلوبة فِيْ مناصب وزارة التربية والتعليم فِيْ وَظْائِفْ الرياضيات من خلال الصورة التالية

اللغة الإنجليزية يمكن التعرف على التخصصات الدقيقة المطلوبة فِيْ الوَظْائِفْ التعليمية فِيْ مسارات اللغة الإنجليزية من خلال الصورة التالية

يمكن التعرف على التخصصات الدقيقة المطلوبة فِيْ الوَظْائِفْ التعليمية فِيْ مسارات اللغة الإنجليزية من خلال الصورة التالية

ادارة الشركات يمكنك التعرف على التخصصات الفرعية المطلوبة فِيْ العلوم الإدارية أو وَظْائِفْ إدارة الأعمال من خلال الصورة التالية



المهارات الرقميةيمكن رؤية التخصصات الدقيقة المطلوبة فِيْ مسار المهارات الرقمية أو الحاسوبية من خلال الصورتين التاليتين

الفِيْزياء يمكن رؤية التخصصات الفرعية المطلوبة لدرجة الفِيْزياء من خلال الصورة التالية

الكيمياء يمكن رؤية التخصصات الفرعية المطلوبة للوَظْائِفْ التربوية فِيْ مسارات الكيمياء من خلال الصورة التالية

علم الأحياء يمكن التعرف على التخصصات الدقيقة المطلوبة فِيْ وَظْائِفْ الأحياء بوزارة التربية والتعليم من خلال الصورة التالية

شُروطْ التقديم على وَظْائِفْ التدريس

يشترط للوصول إلى رتبة أستاذ ممارس ما يلي

أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس على الأقل فِيْ مجال التخصص.

إذا تم الحصول على الشهادة من خارج المملكة، فِيْجب أن تكون معتمدة من وزارة التربية والتعليم.

الوصول إلى المستوى والشُروطْ المهنية المطلوبة لممارسة مهنة التدريس.

انطباق شُروطْ شغل المناصب التدريسية على المتقدم.

كَمْا يجب الحصول على الشهادة الجامعية بانتظام، ويمكن استبعاد هذا الشرط فِيْ حالة عدم وجود خريجين منتظمين، بشرط أن تكون الدرجة والتخصص مناسبين للتعليم، وأن يتم الحصول على دبلوم دراسات لا تقل مدته عن سنة واحدة، و أن تكون الدبلوم من جامعات سعودية أو غير سعودية “بشرط مطابقتها من الوزارة” والحصول على ترخيص مهني لتعيين المناصب التعليمية.

كَمْا لا يجوز فصله من خدماته لأسباب تأديبية أو منعه من التدريس لأي سبب من أسباب الترحيل، باستثناء حالات المرض التي تم شفاؤها بعد اعتمادها بتقرير طبي من الجهة الطبية المختصة. تقدم للوَظْائِفْ بوزارة التربية والتعليم من خلال رَابِطْ جدار وَظْائِفْ التعليم 1444 المرفق.

جدول رواتب المعلمين

يتم التنازل عن العمل التربوي وفق الشهادة التي حصل عليها المتقدم، وفق الآتي

المستوى الأول (الدرجة الأولى) لحامل الشهادة الجامعية غير التعليمية. أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية تعليمية أو غير تعليمية فِيْ المستوى الأول (الصف الثاني) شريطة أن يكون حاصلاً على دبلوم تدريس لا يقل عن سنة واحدة. يتم التعيين على المستوى الأول (الدرجة الثالثة) بدرجة الماجستير. عين فِيْ المستوى الأول (الصف الرابع) حاصلاً على درجة الدكتوراه.

يمكن تحديد سلم رواتب وَظْائِفْ التدريس والمكافآت للمستويات الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس حسب رتبة أو رتبة المعلم الممارس أو المعلم المتقدم أو الخبير أو المساعد التدريسي، من خلال الصورة التالية

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إلغاء شرط الإقامة للوَظْائِفْ التي تغطيها قائمة وَظْائِفْ تعليم المرأة، ومن الممكن التقديم إلى أي قسم تعليمي يرغب فِيْه المتقدم، وأولئك الذين يرغبون فِيْ التقديم الآن من خلال برنامج Wall 3. يمكن القيام بذلك عن طريق اتباع رَابِطْ جدار الوَظْائِفْ التعليمية 1444 الموجود على منصة الطريق.

خطوات التقديم على وَظْائِفْ التدريس

بعد الإعلان عن توفر 11547 وظيفة تعليمية للرجال والنساء فِيْ جميع مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة، تجدر الإشارة إلى أن التقديم للوَظْائِفْ يتم عن طريق الدخول إلى جدارا واتباع الخطوات التالية