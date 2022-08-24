رَابِطْ حجز مَوعِد الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa خدمة تسجيل المَوعِد الإلكتروني mol.gov.sa، بعد الضمان الإجتماعي من أكبر الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية للمواطنين كما وتوفر طريقة لحجز مَوعِد الضمان الاجتماعي وذلك من خلال الرابط الخاص بهم hrsd.gov.sa ، والذي يتيح للمواطنين لتسجيل لزيارة المكاتب التابعة لوزارة التنمية البشرية في كافة فروعها.

رَابِطْ حجز مَوعِد الضمان الاجتماعي hrsd.gov.sa خدمة تسجيل المواعيد عبر الإنترنت mol.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت خدمة المواعيد الإلكترونية لتسهِيْل الأمر على مواطني المملكة لعملاء التأمين لتجنب الزيارات العشوائية لمكاتب التأمين لتجنب الازدحام والاكتظاظ وتحقيق أقصى استفادة فِيْ أقل قدرًا من الوقت.

وتجدر الإشارة إلى ما صرح به “ياسر البابطين” المشرف العام التنفِيْذي على مكاتب الوزارة، حيث أفاد بتفعيل خدمة حجز مواعيد الضمان الاجتماعي. تم تطوير حَلْ مشاكل التطبيق فِيْ الضمان الاجتماعيوهُو جزء من خطة المملكة للتحول الرقمي فِيْ تعامل الحكومة مع المواطنين، وتعزيز استخدام التطبيقات التكنولوجية، بما يدعم تقديم الخدمات المناسبة لصالح المواطنين والمقيمين. مَوعِد الضمان الاجتماعي إلكترونيًا يمكنك اتباع الخطوات التالية

الدخول فِيْ رَابِطْ حجز مَوعِد ضمان اجتماعي على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

انقر على أيقونة الخدمة.

سننتقل إلى خدمة المواعدة عبر الإنترنت page mol.gov.sa احجز مَوعِدًا .

. أدخل البيانات المطلوبة

اختر نوع الخدمة، احجز مَوعِد الضمان الاجتماعي.

تحديد معلومات الحجز

تحديد قطاع ومدينة الفرع المقابل.

تفاصيل الحجز (يوم / فترة المَوعِد)

أدخل (رقم الهُوية / الإقامة) ورقم الجوال

اكتب CAPTCHA واختر حجزًا

يجب على المستخدم إدخال رمز التحقق المرسل عبر أبشر

أكَمْل البيانات الأساسية واختر الفرع الذي يرغب المواطن فِيْ الإطلاع عليه.

أكَمْل البيانات الأساسية واختر الفرع الذي يرغب المواطن فِيْ الإطلاع عليه.

المَوعِد محجوز للمستخدم، ويتم عرض رسالة الحجز وإرسال رسالة SMS إلى بيانات جهة الاتصال المدخلة.

مشاورة بشأن تعيين احتياطي الضمان الاجتماعي المطور “خدمة التعيين الإلكتروني”

اختيار خدمة المواعيد عبر الإنترنت للتشاور مع مَوعِد .

. أدخل (رقم الهُوية / الإقامة) واختر استعلامًا.

أدخل رمز التحقق المرسل عبر أبشر.

عرض بيانات الحجز وموقع الفرع.

يمكنك طلب إعادة إرسال تفاصيل المَوعِد عن طريق اختيار “إعادة إرسال الرسائل القصيرة”

لا يمكن (إلغاء المَوعِد) إلا إذا كان المَوعِد لا يزال ساريًا عن طريق اختيار “إلغاء”.

مَوعِد صرف راتب الضمان الاجتماعي فِيْ مصرف الرَاجحّيْ لهذا الشهر

يشار إلى الجهُود التي تبذلها الحكومة السَعُودِيْة للنهُوض بالمواطن السعودي بقيادة “خادم الحرمين الشريفِيْن”. مظلة الحماية الاجتماعية من خلال تطوير نظام الضمان الاجتماعي من خلال بدء التسجيل فِيْ تطوير برنامج جديد للضمان الاجتماعيايضا برنامج تأهِيْل شامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام.

أتاحت وزارة الموارد البشرية امكانية حجز مَوعِد الضمان الاجتماعي من خلال الرابط التالي، hrsd.gov.sa وذلك بهدف هدف تقليل التزاحم والوقت المنتظر داخل المكتب، وتوفر الوقت والجهد لكافة المواطنين.