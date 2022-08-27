رَابِطْ حجز مَوعِد فحص تحَلْيل الزواج وزارة الصحة 1444، تقوم وزارة الصحة في السعودية بالاهتمام الكبير تحاليل الزواج ، وذلك خوفا من نقل العدوى الخطرة، وإصابة الأجنة والأطفال، بالأمراض الوراثية، وتحرص المملكة السعودية، على تكوين جيل قادم خالي من الأمراض الوزارة ثانية، مما أتاحت رابط خاص للمقبلين على الزواج، من فحص تحَلْيل الزواج وزارة الصحة 1444.

حجز مَوعِد لامتحان الزواج

يقدم تطبيق صحتي وزارة الصحة السَعُودِيْة العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين، ومن أبرز هذه الخدمات المقدمة خدمة حجز مَوعِد فحص الزواج باتباع الخطوات التالية

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق صحتي باستخدام حساب أبشر الخاص بك.

ثانيًا، ستجد فِيْ أسفل التطبيق رمز المواعدة، انقر فوقه.

ثالثًا، انقر فوق الزر لحجز مَوعِد جديد.

رابعًا، أدخل جميع البيانات المطلوبة فِيْ الحقول المخصصة.

خامسا الضغط على مَوعِد امتحان الزواج.

سادساً، اختر المركز الصحي والعيادة التي تريدها.

سابعا تحديد مَوعِد الزيارة حسب الجدول الزمني.

ثامناً، اضغط على زر قبول لتأكيد الحجز.

تاسعاً تصلك رسالة على جوالك بتفاصيل المَوعِد.

رقم حجز وزارة الصحة

أتاحت وزارة الصحة السَعُودِيْة حجز مَوعِد لاختبار الزواج من خلال الاتصال بالرقم الموحد لوزارة الصحة وهُو 937، وكانت الوزارة على استعداد دائم للتواصل مع المواطنين بعدة طرق لتسهِيْل و أجب على جميع استفساراتك.

أخيرًا، نتمنى أن نكون قد نجحنا فِيْ كتابة جميع تفاصيل هذا الموضوع المهم، ويمكنك الاتصال بنا وطرح أي أسئلة من خلال ترك تعليق أدناه مع سؤالك وسنقوم بالرد عليك فِيْ غضون ساعات قليلة.

يعد حجز مَوعِد فحص تحَلْيل الزواج وزارة الصحة من الأمور الواجب عملها من قبل المواطنين المقبلين على الزواج، وذل من خلال تقديم طلب من خلال وزارة الصحة السعودية، واختيار دليل الخدمات من القائمة المنسدله الموجودة اختيار موعد الفحص المناسب لك.