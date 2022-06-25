رَابِطْ حساب ايمان ارشيد انستقرام

رَابِطْ حساب ايمان ارشيد على انستجرام وكان ضمن قائمة حسابات التواصل الاجتماعي التي سجلت عمليات بحث مكثفة فِيْ الساعات القليلة الماضية، إثر مقتل الشابة إيمان أرشيد، على يد شاب فِيْ الجبهات الباردة. عيون الزملاء فِيْ الجامعة أخبره من سيخبرك بالمعلومات عنه.

حساب انستجرام ايمان ارشيد

لا يزال حساب إيمان أرشيد مجهُولاً فِيْ وسائل الإعلام، على الرغم من الإفراج عن العديد من الحسابات باسم الراحَلْة إيمان، لكن الواقع أن كل هذه الحسابات تخص آخرين، مثل كثير من متابعي قضية إيمان أرشد التي هزت طريقها بالأردن. فِيْ الساعات القليلة الماضية كانت تبحث عن حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن يبدو أن الأخيرة ليس لديها حساب رسمي أو أن لديها حسابات بأسماء مستعارة لم نتمكن من الوصول إليها حتى الآن.

إيمان أرشيد

إيمان أرشيد طالبة جامعية أردنية، طالبة فِيْ كلية التمريض فِيْ جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، قسم التمريض قِصَّة والدتها.

سيرة إيمان أرشيد

تكرر سيناريو مشابه لقِصَّة نيرة أشرف عبد القادر، الشاهدة الجامعية، مع فتاة صغيرة اسمها إيمان أرشيد، لكن هذه المرة فِيْ المملكة الأردنية الهاشمية، أخذت روحها فِيْ جريمة شنعاء.

الاسم الحقيقي إيمان ارشيد.

اسم الأب مؤيد أرشيد

مكان وتاريخ الميلاد من مواليد عمان مطلع الألفِيْة الجديدة.

مكان الاقامة عمان – الاردن.

تاريخ الوفاة 23 يونيو 2022 م.

مكان الوفاة الحرم الجامعي.

السبب والموت طلقات عديدة.

الجنسية الجنسية الأردنية.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية أعزب.

المؤهلات طالبة تمريض سنة أولى.

ألما ماتر جامعة العلوم التطبيقية الأردنية.

إيمان ارشيد .. جريمة قتل صدمت الأردن

اعترفت الطالبة، إيمان أرشيد، بارتكاب جريمة قتل لم تتضح معالمها بعد فِيْ وسائل الإعلام، وتوفِيْت بعد اجتيازها امتحاناتها فِيْ كلية التمريض بجامعة العلوم التطبيقية، بالحرم الجامعي الخميس الماضي. 23، 2022 م، بعد تلقيه العديد من الرصاصات. وبحسب زملائه، اشتبه شخص غريب فِيْ أنه ليس طالبًا دخل الجامعة بسيارته الخاصة وكان بحوزته سلاح شخصي ثم أطلق النار على الضحية قبل أن يفر.

والدة إيمان أرشيد

وظهرت والدة إيمان أرشيد فِيْ مقطع فِيْديو خلال مؤتمر صحفِيْ فِيْ منزل الضحية فِيْ عمان وهِيْ تبكي وتحترق، وأكدت أن آخر اتصال بابنتها كان الساعة العاشرة صباحًا ثم اتصل بها. بعد نصف ساعة، ليتم الرد عليها من قبل ممرضة وإخبارها بأنها فِيْ مستشفى الهِيْثم، ظنت فِيْ البداية أن أحد زملائها يمزح معها، ثم قالت إنها لم تر والدها، لكنها رأت دمها تناثر فِيْ المكان، وأكدت أيضا أن ابنتها لا تمر بقِصَّة حب وإذا وجدتها ستخبر الجميع عن وجودها لأنها فتاة طيبة وصادقة ومحبوبة من قبل جميع أبناء الحي. ومناشدة السلطات انتقام الجاني.

قاتل ايمان ارشيد الاردن

وأكد متحدث باسم مديرية الأمن الأردنية، أن فريق مراقبة مقتل إيمان أرشيد، تمكن من التعرف على الجاني الذي خطط لذلك، وحاول إخفاء هُويته وعواقب جريمته بالتضليل. مؤكداً أنهم داهموا منزله والعديد من الأماكن الأخرى التي توقعوا أن يضيع فِيْها هباءً، ولا تزال التحقيقات فِيْ اعتقاله وتسليمه للجهات المختصة جارية، وحث فِيْ هذا السياق على عدم الإعلان عن أي تطورات من قبل الفريق القضائي وأي بيان. يجب أن يتم التنسيق بين جميع الأطراف العاملة فِيْ القضية.

جامعة إيمان ارشيد للعلوم التطبيقية

أصدرت جامعة العلوم التطبيقية الأردنية، بياناً رسمياً، حداداً على وفاة إيمان أرشيد الطالبة فِيْ كلية التمريض، على صبرها وعزائها. ، حتى يتم القبض عليه لينال العقوبة والعقاب العادل على هذه الجريمة النكراء.

لذا؛ فِيْ ضوء ة بيان الجامعة الخاصة للعلوم التطبيقية، نختتم مقالنا بعنوان إيمان أرشيد رَابِطْ حساب انستجرام، تعلمنا من خلاله من خلال فقراته تفاصيل القِصَّة الكاملة لجريمة القتل بدم بارد. من إيمان، وكذلك ردود الفعل على الموت.