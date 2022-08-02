رَابِطْ دخول ديوان الخدمة المدنية الجديد الكويت Portal.Csc.gov.Kw واهم الخدمات

يُظهر الرَابِطْ الجديد لمكتب الخدمة المدنية الكويتي أهم الخدمات التي يتساءل عنها كثير من الناس، حيث أن البريد الإلكتروني فِيْ الكويت هُو أحد الأنظمة التي يوفرها ديوان الخدمة المدنية لخدمة أبناء دولة الكويت، وهذا يظهر فِيْ ضوء التطور التكنولوجي للعديد من الخدمات فِيْ الوطن العربي، يعتبر مكتب خدمات المجتمع المدني من أهم المؤسسات الحكومية فِيْ الكويت، حيث يهتم هذا المكتب بمساعدة مواطني الكويت فِيْ الحصول على العديد من الوَظْائِفْ التي تناسب خبرتك وشهاداتك الأكاديمية.

رَابِطْ لمكتب الخدمة المدنية الكويتي الجديد

البريد الإلكتروني فِيْ مكتب الخدمة المدنية بالكويت للأنظمة المدمجة هُو أحد الأنظمة التي أنشأتها حكومة الكويت، وهذا المكتب هُو أحد المشاريع الإلكترونية فِيْ دولة الكويت مؤخرًا حيث قدم لجميع موظفِيْ الحكومة بريدًا إلكترونيًا لكل موظف لـ تسهِيْل مهامهم ومساعدتهم على إنجاز بعض الخدمات بسهُولة ويسر، ومن خلالها يمكنك التحقق من المدة اللازمة لتحويل الرواتب، وكذلك الاطلاع على الإجازات والبدلات الشهرية.

#Announcement_of_the_civil_service_office حول الإضافة

خدمة جديدة من خلال التطبيق الحكومي الموحد

الخدمات الإلكترونية (سهلة). • الآن يمكنك التحقق من التسجيل الخاص بك

كباحث عن عمل عبر التطبيق (سهل)تضمين التغريدة pic.twitter.com/yjQYhPLpGX – مكتب الخدمة المدنية 🇰🇼 (Csc_Kw) 17 نوفمبر 2022

يتم الوصول إلى هذا النظام من خلال منسق مكتب الخدمة المدنية الكويتي يوفر البريد الإلكتروني للخدمة المدنية فِيْ الكويت خدمة “الترحيب” المتوفرة فِيْ جميع مؤسسات وقطاعات حكومة الكويت، وتشمل هذه الخدمة كل ما يلي

جمع البيانات من جميع الموظفِيْن.

تقديم مجموعة من الخدمات، مثل الكشف عن الإجازات والرواتب ورقم المكتب.

يوفر الوصول إلى جميع عناوين البريد الإلكتروني فِيْ الكويت.

البريد الإلكتروني لمكتب الخدمة المدنية

يمكن الوصول إلى البريد الإلكتروني لمكتب الخدمة المدنية لأول مرة فِيْ خدمة الترحيب باتباع الخطوات التالية

الرجاء تسجيل الدخول إلى البريد الإلكتروني للمكتب عبر الرَابِطْ أدناه.

انقر فوق علامة التبويب “تسجيل الدخول”.

أدخل بعض المعلومات المطلوبة، مثل الرقم المدني فِيْ اسم المستخدم ورمز التحقق الذي يظهر فِيْ صفحة تسجيل الدخول.

انقر فوق الزر “معرفة اسم المستخدم” للاطلاع على كافة التفاصيل المطلوبة.

يمكنك الاتصال ببنك “معلومات الخدمة المدنية” على الرقم 828888 لمعرفة كلمة المرور المطلوبة للدخول.

تسجيل الدخول إلى مكتب الخدمة المدنية

يمكنك الدخول إلى ديوان الخدمة المدنية فِيْ الكويت باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى رَابِطْ المكتب.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أدخل كلمة المرور والرقم المدني.

اضغط على زر “دخول”.

ديوان الخدمة المدنية الكويتي لمعرفة رصيد العطلة.

مكتب ميزان الرخصة للخدمة المدنية

يفضل العديد من موظفِيْ القطاع العام الكويتي معرفة كافة التفاصيل المتعلقة برصيد الإجازات من ديوان الخدمة المدنية، ولمعرفة ما يلي