رَابِطْ سداد فاتورة التليفون الأرضي فِيْ مصر لشهر يوليو 2022.. 11 يوما مهلة

تنتهِيْ مهلة المصرية للاتصالات للمتخلفِيْن عَنّْ سداد فاتورة الهاتف الأرضي فِيْ يوليو 2022، قبل إيقاف الخدمة.

وحددت المصرية للاتصالات، المهلة التي تنتهِيْ فِيْ 15 سبتمبر، 11 يومًا من الآن لسداد فاتورة الخط الأرضي، وستفرض غرامات على من لا يدفعون وسيتم تعليق الخدمة عَنّْهم.

أعلنت المصرية للاتصالات عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي لشهر يوليو 2022 عَنّْ فترة استهلاك أبريل ومايو ويونيو ويمكن الاستعلام عَنّْها من موقع المصرية للاتصالات من خلال الرَابِطْ التالي ()

كَيْفَِيْة الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي

يمكن لعملاء المصرية للاتصالات الاستعلام عَنّْ فاتورة الهاتف الأرضي من خلال الموقع الرسمي للشركة ودفع قيمتها من خلال طرق الدفع أو الاتصال على الرقم المختصر 19777 وإدخال رقم الهاتف الأرضي والرد على قيمة الفاتورة.

وبدأت المصرية للاتصالات فِيْ تحويل الخطوط غير المدفوعة لفاتورة يوليو إلَّى خدمة استقبال فقط اعتبارًا من 15 أغسطس، بينما سيتم تعليق الخدمة نهائيًا من الخط، مع فرض غرامات على التأخير اعتبارًا من 15 سبتمبر.

غرامة التأخير فِيْ سداد فاتورة الهاتف الأرضي

المصرية للاتصالات تفرض غرامات على التأخر فِيْ السداد 10 جنيهات أو 1.5٪ من قيمة الاشتراك، بحد أقصى 11 شهرًا، ولا تفرض أية رسوم إضافِيْة.

كَيْفَِيْة دفع فاتورة الخط الأرضي

قدمت المصرية للاتصالات عدة طرق لدفع فاتورة الهاتف الأرضي لفاتورة يوليو 2022، والتي تضمنت

– الدفع الإلكتروني عبر موقع المصرية للاتصالات من خلال الرَابِطْ التالي ()

– مراكز المصرية للاتصالات – بورصات منتشرة فِيْ جميع المحافظات

ماكينات الصرف الآلي (ATMs) للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي

– الدفع الفوري من خلال خدمات فودافون كاش، فوري، خدمة دفع، خدمة، مصاري، خدمة بي خدماتي، خدمة أمنية، خدمة ممكنة.