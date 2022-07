“رَابِطْ شغال” رَابِطْ-نتائج-توجيهِيْ-فلسطين-2022-نتيجة-الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية فلسطين

رَابِطْ نتائج التوجيه الفلسطيني 2022 ظهرت الآن نتائج الثانوية العامة فِيْ فلسطين، والنتائج متاحة عبر تحديث الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم أعلنت وزارة التعليم العالي الفلسطينية اليوم، عبر موقعها الرسمي على فِيْسبوك، أنه يمكن للطلاب الآن الدخول وتسجيل أرقام الجلسات المكونة من 6 إلى 8 أرقام، وحددت الوزارة مَوعِد إعلان النتيجة اليوم الأحد الماضي. بشكل رسمي، فقد ازداد البحث من قبل الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن استفسارات إلكترونية على نتائج المدرسة الثانويةبعد انتهاء عملية التصحيح لجميع التخصصات “علمي / أدبي / شرعي / زراعي / فندقي / منزلي”، تعمل لجان التصحيح المتخصصة بشكل مكثف خلال هذه الفترة، لاستكَمْال جميع مراحَلْ التصحيح فِيْ الوقت المحدد من قبل الوزير، حتى لا تطول فترة التصحيح ويزيد من قلق الطلاب وأولياء أمورهم.

أعلن العميد الركن نهاد الجعبري، مدير مباحث الشرطة العامة فِيْ غزة، اليوم الجمعة، 29 يوليو 2022، أن إدارته فِيْ حالة تأهب قصوى للسيطرة على الشارع، عشية إعلان النتائج. من التوجيه الفلسطيني 2022، وحث المواطنين على الاتصال بالشرطة من خلال الرقم 100 أو الاتصال بمركز العمليات على الرقم 109 فِيْ حالة اكتشاف أي إطلاق نار.

يمكن لمتابعينا عبر موقعهم على الإنترنت يعلمني الآن الدخول على الرَابِطْ الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، واستخراج النتيجة إلكترونياً، ومن يرغب فِيْ الحصول على دفتر درجاته، أعلنت الوزارة أنه اعتباراً من يوم غد الأحد سيبدأ الطلاب. يمكنهم بسهُولة استخراج النص من موقع مدرستهم واليوم للاستفسارات فقط عبر البريد الإلكتروني.

النتائج توجيهِيْ 2022 فلسطين

رَابِطْ لنتائج التوجيه الفلسطيني 2022

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين 25/7/2022، أنه سيتم الإعلان رسمياً عن نتيجة شهادة الثانوية العامة العامة يوم السبت 30/7/2022، بعد أن استكَمْلت وزارة التربية والتعليم جميع إجراءات التصحيح والتدقيق، وقالت سيعقد مؤتمراً صحفِيْاً حول الموضوع، لشرح تفاصيل النتيجة المتوقعة، متمنياً للطلاب التوفِيْق.

أعلن مدير عام القياس والتقويم والاختبار بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية د.محمد عوض أن عملية التصحيح لا تزال جارية وتستغرق بعض الوقت لإكَمْال جميع مراحَلْها حتى دقة النتائج. يوم 17 يونيو الساعة التاسعة صباحا وسط إشراف صارم من الوزارة.

العد التنازلي لتاريخ نتائج التوجيهِيْ 2022

