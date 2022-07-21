رَابِطْ فحص نتائج التوجيهِيْ 2022 twjihi فِيْ فلسطين mohe.ps

ننتظر معكَمْ إعلان نتائج التوجيهِيْ 2022 فِيْ فلسطين سواء فِيْ الضفة الغربية أو فِيْ قطاع غزة حيث ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة إعلان نتائجهم ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها والعدد الإجمالي لتلك النتائج. تمكن الطلاب من الالتحاق بالمستوى الجامعي خلال العام الدراسي الجديد، ومن المتوقع أن تصدر نتائج الطلاب فِيْ تلك المرحَلْة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد الانتهاء من عملية تصحيح العمل ومتابعة الملاحظات، وعملية ة الدرجات، ليتم اعتمادها رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم قبل نشرها على موقع الوزارة، والمخصص لنشر النتائج. لقد انتظروا وقتًا طويلاً حتى يتم إعلان نتائج هذا العام الدراسي.

نتائج توجيهِيْ 2022 فِيْ فلسطين

تلقت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي الكثير من التساؤلات حول مَوعِد إعلان النتائج منذ انتهاء اختباراتها الشهر الماضي. شارك فِيْ الامتحانات أكثر من 87 ألف طالب وطالبة فِيْ لجان الامتحانات المختلفة التي بلغ عددها 729 لجنة فِيْ دولة فلسطين. كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم، فإن قسم التربية يضم أكثر من 65 ألف طالب فِيْ القسم الأدبي، بينما يضم القسم العلمي أكثر من 23 ألف طالب، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إعلان النتائج لجميع الطلاب، والاستفسارات. عنهم متاحة للجميع.

كيفِيْة التحقق من نتائج التوجيهِيْ 2022 فِيْ فلسطين

تقدم وزارة التربية والتعليم النتائج للطلاب من خلال موقعها على شبكة الإنترنت، بعد أن أعددتها بشكل جيد بحيث تكون نتائج جميع الطلاب متاحة وأسهل فِيْ التحقق منها من الذهاب إلى المدارس أو الأقسام التعليمية المختلفة، وفِيْ الواقع شهد الموقع إقبالاً هائلاً منذ تلك الأيام لأن الطلاب ينتظرون إعلان النتائج، سنتابع معك عملية إظهار النتائج خطوة بخطوة، والآن سنوضح لك كيفِيْة التحقق من النتيجة، وذلك باتباع الخطوات أدناه

الدخول فِيْ موقع وزارة التربية والتعليم العالي فِيْ فلسطين

اضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

حدد “نتائج المدرسة الثانوية”.

أدخل رقم مقعد الطالب.

انقر فوق “بحث”.

بعد ذلك، ستظهر النتيجة أمامك على الفور، سواء كانت الدرجات التي حصل عليها فِيْ المواد الدراسية المختلفة أو إجمالي المبلغ الذي حصل عليه الطالب بعد نهاية العام الدراسي، مما يؤهله / لها الانضمام إلى الجامعات والكليات المختلفة فِيْ فلسطين.